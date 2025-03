S’infiltrer dans le conseil municipal

Avant de vous lancer dans les événements de ce chapitre, n’oubliez pas de retourner voir Rosa pour lui rendre son livre, si tant est que vous l’ayez ramassé durant « Liberté et Fraternité », la quête précédente.

Soluce de la tâche « Le carnet de Rosa »

Une fois ceci réglé, il faut trouver un moyen de s’infiltrer dans le conseil municipal. Comme l’a conseillé Hanush de Leipa à Henry, une petite visite chez Vavak risque bien de lui ouvrir les portes de ce conseiL

Découvrir auprès du maître des monnaies Vavak comment assister au conseil

Rendez-vous dans la partie sud-ouest de la ville et adressez-vous au garde posté devant la maison du maître monnayeur. Il vous laissera facilement entrer. À l’intérieur, parlez à Vavak et dites-lui que vous souhaitez assister au conseil.

Vavak vous demandera pourquoi, et peu importe votre réponse vous aurez les informations recherchées. Il ne voudra vous faire entrer que si vous lui restez fidèle. Là encore, peu importe votre réponse, Vavak sera coopératif. Notez juste qu’en utilisant l’Éloquence avec la phrase « Que diriez-vous de quelques groschen », vous obtiendrez 65 groschen.

Vavak vous apprend que le fils de son cuisinier doit en principe s’occuper du service durant le conseil. Henry pourrait l’inciter à prendre sa place, ce qui en fait un plan parfait. Posez ensuite toutes les questions possibles pour affiner votre approche.

Notez d’abord que le jeune homme s’appelle Franta Kuldaun mais aussi, et surtout, vous aurez besoin d’une lettre de permission et d’une livrée royale. Autrement dit, ils vous faut des vêtements de serviteur royal.

Justement, Franta doit aller chercher sa tenue chez le tailleur Schneider. Si vous ne trouvez pas Franta là-bas, le garçon loge à la taverne l’Aigle de fer.

Obtenir le certificat et la tenue de serviteur royal

A priori, vous ne devriez avoir aucun mal à trouver Franta. Si tout se passe bien, en sortant de chez Vavak, allez aussitôt à la place de l’hôtel de ville, du côté du marché.

Cherchez Franta du côté du tailleur et parlez-lui, il devrait justement être en train de récupérer sa tenue. S’il n’est pas là, faites passer une heure. Dans le pire des cas, vous le trouverez à l’Aigle de fer, comme dit plus tôt.

Si vous interrompez l’achat, le vendeur vous fera la remarque. La discussion se lance ensuite avec Franta, et dites-lui que vous voulez le remplacer. Il ne laissera cependant pas sa place si facilement et vous avez plusieurs solutions devant vous. Comme souvent, utilisez la persuasion avec votre compétence de Présence ou, plus dur, avec l’Éloquence.

Sinon, il est possible de donner 1000 groschen à Franta pour qu’il cède. Vous pouvez aussi faire un mélange des deux, en proposant d’abord de payer puis d’utiliser le Charisme en disant « Vois ça comme un investissement ». Vous éviterez ainsi le paiement et aurez un test de persuasion sans doute plus accessible.

En cas de succès, Franta vous donnera le certificat de serviteur royal. Il vous demandera ensuite si vous savez distinguer les différents vins. Répondez « Oui » pour ne pas inquiéter le garçon. Il vous dira ensuite de vous présenter au chef échanson avec le certificat en main.

Pour conclure, Franta vous confie le chapeau de serviteur royal, les braies de serviteur royal et le manteau de serviteur royal. Très important, ne les équipez qu’au dernier moment car il ne faut pas les salir.

Se présenter au service

Dès que vous êtes prêt, entrez dans l’hôtel de ville à quelques pas du marché. Habillez-vous avec la livrée royale et adressez-vous ensuite au majordome. Celui-ci s’attendra à voir Franta et vous demandera ce qu’il a. Répondez qu’il est malade ou blessé, ça fera l’affaire.

Il s’assure ensuite que vous connaissez vos devoirs. En gros, il vous expliquera quoi faire durant le conseil. Répondez donc « Je serai ravi d’apprendre » pour que le majordome vous fasse le topo.

Premièrement, il faut rester dans un coin. Plus précisément, il faut éviter de pousser les membres du conseil ou les gardes patrouillant dans la salle.

Du côté du service en lui-même, tout repose sur la distribution du vin. Il y a deux pichets, un rouge et un blanc, comme la couleur du vin qu’ils contiennent. Le blanc est aussi appelé « Tokay » ou « Tokaji », et le rouge, « vin du monastère ».

Seule exception du service, ne pas verser de vin à Adam de Zarzitz car il devient pénible une fois quelques coups dans le nez. Maintenant que vous savez tout, vous pouvez tout de suite faire passer le temps jusqu’à la réunion ou bien vous occuper de ce dont vous avez besoin avant.

Servir les conseillers de Kuttenberg

C’est l’heure de démarrer le service. Les deux cruches de vin se trouvent sur une table dans un coin de la pièce, derrière vous. Les boutons L1/LB permettent de viser la personne qui vous interpelle et R1/RB ouvre l’action permettant de servir ou faire répéter la commande, selon votre besoin.

Vu que la nature des commandes de vin est aléatoire, nous ne pouvons pas vous indiquer quoi servir à qui. Soyez juste réactif, ne tardez pas à servir le vin et ne faites pas d’erreur. Dans le cas contraire, le majordome vous jettera dehors et ce sera le game over. N’oubliez pas de ne pas servir Adam de Zarzitz, en utilisant l’option de dialogue « Je ne le puis » à chaque reprise.

Durant la réunion, deux demandes particulières vous seront délivrées. Andreas Plümmel vous confiera la tâche d’aller chercher une coupe en argent dans son bureau. Acceptez et dépêchez-vous de réaliser cette requête.

Le bureau se trouve de l’autre côté de la pièce. Vous avez la chapelle, au même niveau, et le bureau se trouve juste à côté, en grimpant quelques marches. Ramassez la coupe volée mais ne partez pas tout de suite. Sur la table au fond de la pièce, une dague est cachée dans un parchemin. Récupérez-la pour plus tard puis remettez la coupe à Andreas Plümmel.

La deuxième requête particulière vient de Franz Rosenthal. Il a oublié ses gants à la chapelle et vous demande, en plus, de compter les personnages ailés sur la fresque.

Allez dans la chapelle et vous verrez rapidement les gants sur le prie-Dieu. Ne perdez pas votre temps à compter les personnages ailés. Au cas où, il y en a 24.

Continuez tranquillement votre service jusqu’à ce qu’une cinématique se lance. Le roi lui-même finit par débarquer dans la pièce. Le sang de Henry se glace alors que Sigismond s’adresse directement à lui, avant qu’une ellipse nous ramène du côté de Raborsch où l’ambiance est beaucoup plus détendue.

Faire la connaissance du rabbin et de son escorte (Godwin)

Vous voilà aux commandes de Godwin dans ce qui est la forteresse de son père, Martin Oderin. Il n’est donc pas très à l’aise mais est malgré tout interpellé par Hans Capon. Discutez avec lui et il vous conseillera d’aller accueillir certains invités.

Commencez par le rabbin Jehuda, accompagné de Samuel. Le rabbin exprimera son analyse sur la situation, et Samuel fera part de son impétuosité. Godwin mentionnera Henry et le jeune homme reconnaitra que ses premiers échanges avec lui ne furent pas optimaux.

Dites « Espérons que vous ferez bientôt mieux connaissance » et vous apprendrez rapidement que Samuel connait Martin, le forgeron de Rattay et père adoptif de Henry. Et révélation, c’est aussi le géniteur de Samuel. Avec Henry, ils sont donc en quelque sorte demi-frères.

Au bout de la conversation, vous pourrez choisir de boire ou non. Gardez en tête que vous aurez cette option à la fin de chaque discussion majeure avec les différents personnages présents à cette fête. Si vous buvez trop, vos compétences de persuasion seront entravées à cause de la phase négative de l’ivresse.

Rencontrer Brabant

Allez voir Vauquelin Brabant et épuisez tous les dialogues pour faire connaissance avec lui. Déjà découvert avec Henry, vous aurez l’occasion de témoigner à nouveau de la fierté que porte le frenchy.

Une cinématique se lance ensuite où Jobst prend la parole. Seulement, sa position stratégique ne convient pas à tout le monde et un brouhaha s’empare de la salle. Jobst finit par calmer le jeu et appelle à la réflexion pendant quelques instants.

Vous revenez ensuite au contrôle de Godwin et Jean de Liechtenstein compte se servir des talents de Godwin pour récupérer des soutiens. Sa position est presque la même que Jobst, à savoir attendre Sigismond, mais il veut le faire au milieu d’une armée plus conséquente que l’actuelle.

Godwin va devoir convaincre trois personnes : Botschek de Kunstadt, Haman Alder et Anna de Waldstein.

Jean sait qu’il peut compter sur lui et Henry et il n’hésitera pas à vous en dire davantage sur chacune des trois personnes évoquées, avant de vous mettre au travail. Une fois la discussion terminée, libre à vous de choisir l’ordre dans lequel vous souhaitez convaincre les personnes. Nous commencerons ici par Anna.

Obtenir le soutien d’Anna de Waldstein

Anna de Waldstein a une parfaite vision de la situation, lorsqu’elle voit arriver Godwin, elle comprend très bien que Liechtenstein est derrière cette initiative. Elle accepte de fournir son soutien financier contre une requête. Haman Alder possède des papiers compromettant Anna.

La jeune femme souhaite donc que vous échangiez des documents afin qu’elle soit tranquille. Posez les questions que vous souhaitez et vous finirez par apprendre que les documents sont dans sa sacoche, laissée aux écuries.

Rejoignez donc la cour extérieure pour atteindre la petite remise contenant les affaires de Alder. Hélas, le palefrenier veille à ce que personne ne rentre. Plusieurs options s’offrent à vous.

Vous pouvez soudoyer votre interlocuteur avec 50 groschen. ou bien lui demander s’il ne s’ennuie pas. En poursuivant la deuxième option, vous aurez la possibilité de proposer soit une partie de dés, soit de réaliser un test de Domination.

Choisissez donc plutôt les dés car vous n’avez pas de stats suffisantes pour la persuasion. Le palefrenier acceptera et s’éloignera pour s’installer à la table un peu plus loin. Attendez bien qu’il soit assis pour pénétrer dans la remise, sinon il vous tombera dessus.

Si cela arrive, vous pouvez encore vous en sortir grâce à l’Érudition, en disant « Je vous attends, pêcheur ». En ancien homme d’Église, Godwin poussera alors le palefrenier à se confesser.

Au terme de la discussion, il quittera la remise, vous laissant le champ libre pour échanger les documents et ainsi repartir avec les documents authentiques sur Anna de Waldstein.

Si vous avez joué la diversion des dés, échangez là aussi les papiers puis allez donc jouer avec le palefrenier pour vous détendre. Si vous ne le faites pas, rien de grave, vous aurez simplement une remontrance de sa part. Revenez auprès d’Anna et donnez-lui les fameux documents.

Obtenir le soutien de Botschek de Kunstadt

Vous trouverez Botschek non pas dans l’une des salles au sommet de la tour, mais plutôt à l’étage en dessous, en face des cuisines. Il est assis en face de Zizka. Botschek n’est pas très chaud à l’idée de fournir son soutien financier, à moins qu’il parvienne à trouver un mari important à sa nièce Jitka.

Vous serez amené à proposer Hans Capon, seule proposition qui plaira à Botschek. Si Hanush de Leipa accepte, alors le marché sera conclu.

Vous pouvez aussi en parler au principal intéressé. Au dernier moment, vous pouvez vous raviser ou bien en rester à lui dire la vérité. Dans le second cas, il en rira tellement il ne vous croira pas.

Hanush de Leipa se trouve dans la cour extérieure. Il n’en reviendra pas que vous ayez arrangé un pareil mariage et voudra le fêter avec vous. Retournez voir Botschek pour lui apprendre la bonne nouvelle.

Obtenir le soutien de Haman Alder

Si vous avez suivi notre ordre, il ne reste plus qu’Haman Alder. Il discute avec Martin Oderin dans l’une des salles du sommet de la tour. Lorsque ce dernier voit arriver Godwin, il le pourrit devant tout le monde. Peu importe que vous calmiez le jeu ou non, le ton va forcément monter.

Cela attire Christophe Kohn, le frère de Godwin, qui souhaite régler les choses avec un duel armé. Là aussi vous n’y échapperez pas. Essayez de gagner en combattant prudemment mais peu importe l’issue, les deux frères vont un petit peu apprendre à se connaître.

Christophe va même se proposer pour parler à Martin lui-même et, par la même occasion convaincre Alder. Notez que vous pouvez discuter avec d’autres personnages, pour le « lore », comme Konrad de Vechta, Zizka ou encore Kunzlin Ruthard.

Maintenant que vous avez mené à bien la requête de Liechtenstein, retournez le voir tandis qu’il discute avec Jobst pour lui apporter les bonnes nouvelles.

Une nouvelle cinématique se lance et le moral remonte en flèche dans le camp des alliés avec un plan que désormais la majorité partage. Enfin, à l’exception de Capon qui a du mal à encaisser l’annonce du mariage auquel il participera.

Botschek de Kunstadt, Hanush de Leipa, Radzig Kobyla et Jobst quittent alors les festivités pour mobiliser des hommes. La fête continue à Raborsch mais nous retrouvons Henry dans une toute autre posture.

Servir le roi Sigismond de Luxembourg

L’ambiance n’est donc clairement pas la même du côté de Kuttenberg. Le roi, très agressif, exige que des mesures drastiques soient faites, notamment en ce qui concerne la rébellion à son encontre, qui prendrait racine dans le quartier juif. La cachette de Liechtenstein semble donc compromise.

Markvart y enverra Éric et des hommes à lui. Et puisque les choses n’avancent pas comme le roi le décide, Markvart devient l’autorité suprême du conseil municipal. Après avoir donné un énorme coup de pression à tout le monde, la réunion se termine et les participants quittent les lieux.

Sauf Henry, qui va continuer à servir le roi. Faites comme lors du conseil : tenez-vous prêt à servir le bon vin à Sigismond, et ne vous trompez pas. Inclinez-vous ou remerciez-le lorsqu’on vous le demandera.

Notez qu’une fin alternative permettait d’assassiner Sigismond avec la dague récupérée plus tôt. Nous avions même droit à un écran de game over spécial qui décrivait les événements qui ont succédé suite à cet acte. Malheureusement il semble ne plus s’afficher systématiquement.

À la fin du service, Sigismond vous proposera de trinquer. Il est possible de refuser. Henry prétextera le fait que ce n’est pas très correct de boire pendant le service. Le chapitre se termine et le suivant, intitulé « Le festin », s’ouvre du côté de Raborsch.

Retrouvez les autres chapitres de l’histoire principale au sein de notre article récapitulatif. Consultez également la FAQ et le guide complet pour toute information et astuce concernant Kingdom Come Deliverance II.