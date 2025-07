En plein milieu des licenciements, Xbox fait la promotion de l’IA générative

Même si tous les postes supprimés chez Microsoft n’ont pas un lien direct avec l’IA, il serait naïf de penser que Microsoft ne pense pas pouvoir remplacer des milliers de personnes grâce à cet outil. C’est pourquoi le sujet est particulièrement sensible aujourd’hui, et il aurait peut-être fallu que l’entreprise fasse profil bas pendant quelques jours à propos de Copilot et compagnie.

Pourtant, alors que les nouvelles autour des licenciements arrivaient petit à petit, la division ID@Xbox envoyait au même moment un mail aux petits studios qui ont prévu de se rendre à la Gamescom, avec comme sujet principal l’utilisation de l’IA. Brandon Sheffield de Necrosoft en publie une partie sur les réseaux sociaux, montrant le passage suivant du mail en question :

Ce mail n’avait bien entendu pas à vocation de partir au moment même où les licenciements étaient annoncés, mais le timing malheureux agace forcément. Moins innocent, et peut-être plus déplorable, le dernier message en date de Matt Turnbull, producteur exécutif chez Xbox Game Studios Publishing, qui conseille aux personnes licenciées de se tourner vers l’IA pour trouver de l’aide dans leur réorientation de carrière :

Difficile de faire plus déconnecté de la réalité que cela. Le message a vite été supprimé face au tollé qu’il a provoqué, mais il illustre sans doute assez bien la manière dont les dirigeants du monde de la tech pensent aujourd’hui.

Matt Turnbull, Executive Producer at Xbox Game Studios Publishing – after the Microsoft layoffs – suggesting on Linkedin that may maybe people who have been let go should turn to AI for help. He seriously thought posting this would be a good idea.

