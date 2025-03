Aller en ville

En quittant la forteresse après les événements de « Le festin », Henry et les autres tombent sur Kubyenka, arrivant littéralement après les « festivités ». Celui-ci est justement venu avec un chariot qui va pouvoir amener tout le monde à Kuttenberg. Montez justement à l’arrière.

Sur le trajet, Kubyenka vous demandera des explications et vous pourrez rassurer Samuel, logiquement inquiet de ce que l’armée de Sigismond réserve aux siens. Il est aussi possible de déclencher rapidement le voyage rapide ou de discuter encore un peu, notamment pour en savoir plus sur la relation Samuel-Martin.

Arrivés aux abords de la ville, les alliés s’arrêtent pour finir à pied. Plus précisément, Samuel et le rabbin préconisent de passer par l’une des galeries souterraines de la ville. Suivez ensuite Liechtenstein, torche à la main, le long du tunnel.

Le groupe va finir par se séparer en deux, laissant Jean et Henry pénétrer dans la planque du seigneur. Hélas, il est sans doute déjà trop tard car la trappe secrète de la cachette a été ouverte. Il y a du bruit à l’étage, Henry va donc aller voir de qui il s’agit.

Fouiller la taverne

En montant vers la taverne, vous croisez le cadavre de Moïse et, en haut des escaliers, vous apercevez un agresseur de dos, dans la cuisine. Éliminez-le furtivement puis rejoignez le grenier. Deux autres meurtriers sont en train de fouiller les lieux.

Si vous êtes assez rapide, il est possible d’éliminer furtivement celui de gauche puis celui de droite. Dans le pire des cas, un combat au corps-à-corps se lance contre eux ainsi qu’un troisième et dernier agresseur. Peu résistants, il ne vous causeront aucun souci particulier. Redescendez au rez-de-chaussée et quittez la taverne pour rejoindre Samuel.

Il déplore les pertes déjà recensées et s’attend à devoir se battre contre bien d’autres soldats. Présentez vos condoléances à ses amis et demandez comment va sa mère. Il vous répondra justement qu’il va falloir la sauver de cette attaque.

Aller voir la mère de Samuel et s’enfuir par les cours

Avant de partir, Liechtenstein compte s’occuper de verrouiller la taverne. Il laisse alors Henry et Samuel partir devant. Dans les rues, c’est la panique, et tandis que Samuel s’inquiète du sort d’un civil, il vous envoie chercher sa mère Sara.

Sur le côté gauche de la rue, remarquez l’ouverture qui mène dans une petite ruelle. Allez-y, faites quelques pas et ouvrez la première porte à gauche.

Sara est là et demande ce qu’il se passe, puis s’interroge sur qui est Henry. Pour éviter de trop la brusquer dans cet état d’urgence, dites simplement « Je suis un ami de Samuel ». Ce dernier va justement se manifester et vous presser de quitter les lieux.

Suivez sa mère en traversant les cours. À peine sorti, des archers vous prennent pour cible depuis les remparts. Sortir une arme à distance est trop long, alors montez les escaliers qui se trouvent sur la gauche. Ils mènent directement aux soldats, ce qui fait que vous pourrez les éliminer au corps-à-corps.

Redescendez immédiatement après la menace supprimée pour rattraper la mère de Samuel en passant dans la première cour. Sautez la clôture pour arriver dans une cour que vous quitterez grâce à l’échelle sur la droite.

Sara va s’arrêter devant un passage bloqué et suggérer de passer à travers la maison juste à côté. Il va en sortir un garde. Tuez votre opposant et Samuel devrait en principe s’occuper de l’autre à l’intérieur.

Mère et fils sont enfin réunis sains et saufs, mais il n’y a pas de temps à perdre, il faut continuer. Avant de suivre Samuel pour déclencher une cinématique, assurez-vous d’avoir une tenue relativement résistante.

Repousser l’assaut devant la synagogue !

Les soldats de Sigismond gagnent du terrain et commettent un massacre de plus en plus massif. Alors qu’ils progressent, un groupe tombe sur Kubyenka et quelques alliés. Ceux-ci tiennent bon et Henry et Samuel finissent par se joindre à eux, tandis que Sara file en lieu sûr.

Ils aperçoivent Éric, au loin, et s’apprêtent à livrer une rude bataille. Et effectivement, de nombreux soldats vous attendent, plutôt bien équipés. Concrètement, il va falloir surtout survivre étant donné qu’il s’agit d’une phase scriptée de défense qui s’arrêtera de toute façon au bout de quelques minutes.

Essayez de rester sur la même ligne voire légèrement en retrait de vos compagnons pour que l’attention des ennemis soit reportée sur l’un d’eux, facilitant les frappes à leur encontre. Quoi qu’il arrive, soyez prudent, parez voire exécutez des contres parfaits pour repousser doucement mais sûrement les assauts.

Soudain, Liechtenstein invite tout le monde à rentrer au cours d’une nouvelle cinématique. Éric tente un tir d’arbalète qui n’atteindra heureusement personne. À l’abri, Samuel se charge d’incendier la barricade pour leur laisser le temps de filer.

Parler à Sara de Martin, le forgeron

La bataille est terminée. Désormais, il est temps de parler de Martin à Sara. Sortez du souterrain pour voir les survivants dispersés un peu partout dehors. Il y a notamment le rabbin Jehuda avec qui vous pouvez échanger quelques mots.

Vous apprendrez que le plus dur est à venir pour la communauté juive de Kuttenberg, obligée de retourner sur les routes pour trouver refuge et soutien. Jehuda assure que l’aide qu’il avait promise n’est pas perdue pour autant.

Sara se trouve quant à elle dans la bâtisse. Parlez-lui et demandez-lui si vous pouvez faire autre chose pour aider. Henry et Sara aborderont ensuite le sujet de Martin et seront rejoints rapidement par Samuel.

Posez-lui toutes les questions possibles, et vous apprendrez toutes les difficultés qu’ont eues Martin et Sara à vivre leur amour, vis-à-vis des regards des uns et des autres et des coutumes de la communauté.

La conversation se termine sur quelques mots d’Henry au sujet de Martin, et finit remercié par Sara et Samuel, son « presque frère ». Ce dernier lui donne d’ailleurs rendez-vous à l’Antre du diable, où vous vous dirigez pour commencer la suite des opérations. Le chapitre se termine et le prochain s’intitule « La tanière du lion ».

Tous les autres chapitres de l’histoire principale sont à retrouver dans un article dédié. Nous vous avons également concocté des astuces sur Kingdom Come Deliverance II ainsi qu’une FAQ regroupées à l’intérieur de notre guide complet du titre.