Attila – Kingdom Come Deliverance II

Parler à Hashtal le palefrenier

La tâche se rendra accessible à partir du moment où sera accomplie la quête principale « Liberté et Fraternité ». Seulement, et par souci de confort, il est préférable de lancer cette tâche après « Exode », le 21e chapitre de Kingdom Come Deliverance II.

Pour déclencher la quête, vous pouvez parler à Slatchalek l’aubergiste de Malechov, qui vous dira que le palefrenier du coin a besoin d’aide avec l’un de ses chevaux. Cela affichera le marqueur de quête sur la map.

Sinon, rendez-vous directement à l’écurie au nord-ouest de Malechov pour s’adresser à Hashtal le palefrenier et apprendre qu’en effet c’est un petit peu la panique pour l’homme qui vous a déjà aidé durant l’histoire principale.

« Pourquoi cette tête d’enterrement ? » déclenchera le dialogue menant à la quête. Hashtal vous confie avec désespoir que le cheval de De Berg a été enlevé. Si cela apparait surtout comme une bonne nouvelle pour Henry, c’est surtout la vie d’Hashtal qui est menacée.

Notez que si vous vous occupez de cette tâche après le chapitre « Danse avec le Diable », vous aurez à passer un test de persuasion selon les choix que vous avez effectués à cette occasion. En cas d’échec, la quête est annulée. Si les tests sont insurmontables, il vous reste la possibilité de donner 400 groschen à Hashtal en compensation des dégâts causés.

Trouver le campement des voleurs et enfourcher le cheval

Heureusement, celui-ci sait où se trouve le camp de voleurs après avoir interrogé un peu violemment l’un d’eux. Il se trouverait au nord-ouest d’ici, dans le bois, dans le lit de la rivière. Acceptez d’aider le pauvre homme, vous en retirerez quelques groschen.

Sur place, les options offertes sont simples. Tout d’abord, et si vous n’avez pas été repéré en approchant du campement, vous pouvez tout à fait monter sur Attila et fuir au triple galop jusqu’à Hashtal. Vous n’aurez pas à vous soucier d’un quelconque combat.

Maintenant, et par souci de roleplay, on peut imaginer que ça n’empêchera pas les voleurs de recommencer. Alors, si vous comptez vous en débarrasser, il y a comme d’habitude deux manières de faire. Soit venir la nuit et éliminer discrètement les ennemis un par un. Soit les affronter au corps-à-corps.

Notez quand même qu’ils sont sept, et que même s’ils possèdent des protections rudimentaires, vous serez légèrement débordé si vous n’êtes pas à l’aise au combat. Rester prudent et procéder par contres-parfaits permettra de réduire leur nombre avec le moins de dégâts subis possibles.

Une fois le camp nettoyez, quittez les lieux en chevauchant Attila. Arrivé aux écuries, annoncez la bonne nouvelle à Hashtal. Il vous offrira 250 groschen et deviendra un pédagogue de compétence. Hélas, et même si vous avez sans doute remarqué qu’Attila est le meilleur cheval du jeu, vous ne pourrez pas « l’adopter ».

