Comment bien choisir son cheval

Quatre caractéristiques composent la valeur d’un cheval : son Endurance, sa Capacité, sa Vitesse et son Courage. L’Endurance correspond à la vitesse à laquelle l’énergie est consommée et restaurée, la Capacité indique le poids d’équipement transportable, la Vitesse parle d’elle-même.

Enfin, le Courage traduit la peur ou pas que le cheval ressent en cas de danger et de combat, ce qui influe sur l’obéissance et le fait de vous éjecter ou non.

Si vous êtes du genre à dispatcher le poids de votre inventaire sur votre cheval, alors vous serez tenté de prendre celui qui gère le mieux cette stat. Mais si vous n’en avez que faire, et que l’Endurance et la Vitesse sont plus intéressants, d’autres montures seront plus appropriés.

Les meilleurs chevaux de Kingdom Come Deliverance II

On trouve des maquignons partout, prêts à vous vendre des chevaux contre une somme plus ou moins importante selon les caractéristiques du cheval. À Semine ou au Camp des nomades dans la région de Trosky, ou bien à Malechov, Grund ou encore à Kuttenberg, dans la région du même nom, vous avez le choix. Mais voici le top 4 des meilleurs canassons du jeu selon leurs attributs.

Kincsem, le plus rapide et endurant

Si votre principale préoccupation est d’avoir un cheval de compétition en termes de Vitesse et d’Endurance, Kincsem est tout simplement le meilleur choix. Moins cher que les autres chevaux de haut standing, en passant sous la barre des 3000 groschen, il accuse en contrepartie des grosses lacunes en Capacité et Courage.

Emplacement : Écuries de Kuttenberg

: Écuries de Kuttenberg Caractéristiques : Endurance : 235 Capacité : 138 Vitesse : 60 Courage : 5

: Prix : 2960

Erdel, le plus brave et costaud

C’est littéralement le pendant de Kincsem. Erdel offre la plus grosse Capacité et le plus haut Courage du jeu. Capable de transporter beaucoup de matériel et serein lors de combats montés, Kincsem est une très bonne monture de chevalier et de bataille.

Emplacement : Écuries de Malechov, région de Kuttenberg

: Écuries de Malechov, région de Kuttenberg Caractéristiques : Endurance : 140 Capacité : 368 Vitesse : 48 Courage : 30

: Prix : 3570

Pisek Lad, le plus complet

Un peu léger au niveau de l’Endurance, Pisek Lad n’en est pas moins un choix d’exception avec une Capacité, une Vitesse et un Courage parmi les meilleurs du jeu. En conséquence, le prix picote en dépassant les 4000 groschen, mais cette monture est idéale, à moins que vous ne vouliez vous focaliser sur l’entraînement de Galet ou Hareng.

Emplacement : Écuries de Kuttenberg

: Écuries de Kuttenberg Caractéristiques : Endurance : 194 Capacité : 338 Vitesse : 55 Courage : 23

: Prix : 4240

Galet/Hareng, les meilleurs

Et oui, cela peut paraître étonnant mais les deux meilleurs chevaux du jeu sont ceux qui peuvent s’obtenir gratuitement et/ou via l’histoire principale. Car bien qu’ils disposent de statistiques de base bien loin des autre chevaux notables, galoper suffisamment avec eux débloquent des atouts cachés augmentant considérablement leurs statistiques.

Un rapport qualité/prix imbattable même si cela implique certainement de farmer un peu les allers-retours sur les chemins de Trosky ou Kuttenberg. Il faut galoper 35 km avec Galet et 50 km avec Hareng pour obtenir ces atouts.

Galet

La fidèle jument de Henry a donc bien plus de répondant qu’elle ne le laisse entendre au début de l’aventure. Pire monture dans ses statistiques basiques, elle devient l’une des meilleures grâce à son atout caché. Elle surclasse Hareng au niveau de la charge maximale mais reste légèrement inférieure sur les autres domaines.

Emplacement : Forteresse de Semine, région de Trosky

: Forteresse de Semine, région de Trosky Caractéristiques : Endurance : 127 puis 210 Capacité : 138 puis 338 Vitesse : 32 puis 55 Courage : 12 puis 27

: Prix : 100 (ou 4660 une fois son atout caché débloqué) ou gratuit en réussissant un test de persuasion

Hareng

Dans le cas où vous n’auriez toujours pas de cheval au moment d’atteindre la quête principale « Retour en selle », le palefrenier de Trosky vous proposera Hareng. De base meilleur que Galet, le cheval a ensuite du mal à tenir la comparaison avec les chevaux de haute qualité… jusqu’à débloquer son atout caché donc. Une nette supériorité face à Galet au niveau de l’Endurance, mais qui devient très légère vis-à-vis de la Vitesse et du Courage.

Emplacement : Écuries du château de Trosky

: Écuries du château de Trosky Caractéristiques : Endurance : 169 puis 231 Capacité : 138 puis 288 Vitesse : 40 puis 56 Courage : 14 puis 29

: Prix : Gratuit/Nécessite d’être volé et amené à Mikolai au Camp des nomades pour l’acquérir officiellement si vous avez refusé de le prendre durant l’histoire principale, ou si vous avez opté pour un autre cheval par la suite

