Parler à Dobrosh Pecker le maître chasseur

Le maître-chasseur, qui se balade entre le château et la forge de Suchdol, vous parle donc d’une bande de braconniers menée par Mach de Marschowitz. Elle a tué et dépecé un majestueux chevreuil blanc. Une prime vous reviendra si vous parvenez à les chasser et à récupérer la peau.

Wolfram, l’équarrisseur, est probablement impliqué dans ces histoires de braconnage. Il serait donc intéressant d’aller lui demander des informations. Acceptez d’aider le maître chasseur et il vous demandera alors, si possible, d’éliminer vous-même les braconniers. De plus, il souhaiterait que vous récupériez leurs queues d’écureuil, sorte de trophées qu’ils arborent.

Trouver ce que l’équarrisseur sait des braconniers

La carte du jeu vous indique que le campement se situe quelque part dans des bois au nord-ouest, mais vous avez la possibilité d’aller d’abord parler à Wolfram l’équarisseur. Il traînera à l’est de Suchdol, puisque c’est là que se trouve le cimetière.

Dites à Wolfram que vous êtes là suite à la demande de Dobrosh et discutez plus en détail des braconniers. Il se trouve effectivement qu’il a des infos mais il ne voudra pas les lâcher facilement. Vous avez alors la possibilité de le payer 200 groschen ou d’utiliser votre Éloquence, votre Charisme ou votre Intimidation pour le persuader de cracher le morceau.

En cas de succès, il vous dira d’aller en direction de Raborsch. Le campement se trouve quelque part dans la vallée. Wolfram ne s’arrête pas là et tente de doubler le maître chasseur en vous demandant de lui rapporter la peau de chevreuil.

Trouver le campement des braconniers

Près du repère au nord-ouest de Suchdol, et si vous venez de la route continuant vers le nord, vous devriez tomber sur le campement en longeant le ruisseau. Comme souvent lorsque vous souhaitez infiltrer un camp discrètement, privilégiez la nuit, pour assassiner plus facilement vos ennemis.

Sinon, de jour, approchez-vous des braconniers et tentez de leur parler du chevreuil blanc. Malheureusement, ils n’ont pas spécialement envie de dialoguer et le combat se lance. Trois braconniers dont Mach le Rouge tenteront de vous barrer la route.

Faites attention à ce dernier car son épée longue fait des dégâts. Une fois ce dernier mort, récupérez la clé du coffre de Mach ainsi que la queue d’écureuil de braconnier.

D’ailleurs, prenez cette queue sur tous les cadavres. Dirigez-vous ensuite vers le coffre de Mach et ouvrez-le grâce à la clé. À l’intérieur, vous y trouverez la peau de cerf blanc ainsi qu’une carte de braconnier, révélant des coins de chasses une fois lue. Maintenant que vous êtes en possession de la peau, il est temps de la rendre à la personne de votre choix.

Apporter la peau du chevreuil au chasseur

Si vous souhaitez respecter l’accord de base avec Dobrosh, allez le voir et commencez par lui donner les queues d’écureuil. À 100 groschen pièce, vous pouvez donc en récupérer pour 300 groschen.

Ensuite, et si vous avez parlé à l’équarrisseur avant d’aller au campement de braconniers, vous pouvez le dénoncer au maître-chasseur ce qui sera salué par ce dernier. Sinon, vous sautez cette étape et vous remettrez simplement la peau contre 150 groschen.

Apporter la peau du chevreuil à l’équarrisseur

En décidant d’apporter la peau à Wolfram, vous faites bien sûr faux bond à Dobrosh et vous récupèrerez 225 groschen.

Maintenant que vous avez connaissance des deux fins possibles, vous pouvez également vendre la peau à l’équarrisseur et livrer les queues d’écureuil au chasseur pour maximiser vos gains, en atteignant les 525 groschen.

