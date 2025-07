My Hero Academia All’s Justice viendra conclure l’histoire d’Izuku dans un nouveau jeu de combat

Byking passe en Overdrive

Maintenant que My Hero Academia est terminé et que la dernière saison de l’anime arrivera cet automne, Bandai Namco peut adapter sans contrainte la fin de l’œuvre de Kohei Horikishi. C’est d’ailleurs sur le tout dernier arc du manga que la première bande-annonce de My Hero Academia All’s Justice s’appuie, en nous montrant l’affrontement entre les héros menés par Deku et les vilains qui suivent Shigaraki.

Comme on pouvait s’en douter, c’est Byking qui est de retour aux commandes ici. Le jeu mettra en scène des combats en 3 vs 3 avec la possibilité de changer de personnage à la volée et d’enchaîner les combos entre eux. Un système « Rising » permettra de faire monter en puissance votre personnage au fil du combat.

À la vue de cette vidéo, on remarque que le studio a fait des efforts pour que certaines scènes importantes soient bien adaptées, laissant entrevoir l’espoir d’un mode Histoire plus correct que dans les opus précédents. On nous prévient que le jeu adaptera à sa façon les derniers combats, sans que l’on sache si certaines libertés narratives seront prises ou non.

Pour la première fois dans un jeu My Hero Academia sur consoles, l’ensemble de la classe 1-A sera jouable, de Mineta à Shoto en passant par Tokoyami. L’ensemble des personnages jouables n’a pas encore été annoncé (on suppose que tous ceux mis en avant durant le dernier arc seront présents), mais le jeu disposera d’un large casting avec les dernières versions d’Izuku et compagnie, qui maitriseront plus que jamais leurs Alters.

Pas de date de sortie annoncée, mais My Hero Academia All’s Justice est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.