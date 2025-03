Parler à Menhard de Francfort

Vous trouverez Menhard de Francfort en partant de la taverne de l’Empereur Charles et en continuant à l’est au bout de la rue, devant la boutique d’un armurier.

En lui parlant, les présentations seront faites et le fait qu’Henry s’appelle ainsi pousse l’épéiste à proposer un duel, tout en mettant en avant ses qualités. Acceptez le duel.

Quelques règles spécifiques, cependant, puisque des épées d’entraînement seront utilisées, et aucune pièce d’armure ne sera porté par qui que ce soit. Enfin, vous pouvez mettre en jeu 200 groschen à l’occasion d’un pari.

Le combat commence, et il va sans dire que Menhard sait se battre. Il saura notamment vous faire des contre-attaques via coups de maître. Justement, jouez la prudence et faites vous-même des coups de maître. Vu que Menhard de porte pas d’armure, la santé baissera plus facilement.

Que vous perdiez ou que vous gagniez le combat, une cinématique va se lancer ou un groupe d’hommes viendra vous sommer d’arrêter. Il s’agit de la confrérie d’épéistes locale. Menhard s’estime dans son bon droit puisqu’il a été convié par le Roi Venceslas lui même à se rendre à Kuttenberg.

Et alors qu’un duel se lance avec Nicolas de Prague, il est rappelé que c’est la confrérie qui se charge d’organiser des duels, et ce au cours de tournois. Enfin Fridusch Kumel, représentant du conseil de Kuttenberg, prend la parole pour que les querelles cessent.

Il inflige ensuite une amende à Menhard et, pire, il prévoit de le bannir de Kuttenberg. Vous pouvez empêcher cela en usant de Coercition, d’Éloquence ou d’Érudition. Le test de persuasion est à chaque fois difficile, mais choisissez la réplique qui vous convient le mieux.

Si vous échouez ou que vous restez silencieux, il y aura une petite incidence sur la suite que l’on vous décrit quelques lignes plus bas. De notre côté, nous avons rappelé que Menhard est un ami du roi Venceslas. Henry mentionne de nouveau la charte, ce qui convainc Fridusch de ne pas bannir le maître épéiste.

Néanmoins, il compte bien maintenir son amende. Vous pouvez à nouveau intervenir en disant « Menhard n’a enfreint aucune loi », via un test moyen d’Éloquence. Ensuite, en inventant un motif qui aurait provoqué la colère de Menhard, vous tentez de le défendre.

S’ensuit de nouvelles provocations et Fridusch exige à nouveau le silence, tout en martelant que la sanction sera appliquée.

Menhard refuse l’amende, et vous aussi vous le pouvez. Si vous ne payez pas les 150 groschen demandés, alors Menhard le fera pour vous. Voilà qui clôture les échanges avec la confrérie et Fridusch Kumel.

Parler à Menhard à l’auberge

C’est là que deux scénarios différents se présentent. Si Menhard a été banni, vous devrez le retrouver hors de Kuttenbger, dans la taverne à l’ouest de la ville. Sinon, le maître épéiste vous donnera rendez-vous à la taverne de l’Empereur Charles. Si vous êtes déjà prêt, suivez Menhard jusqu’à celle-ci pour discuter tranquillement.

À l’intérieur, Menhard vous remerciera pour votre aide. Il n’en démord pas : il souhaite affronter la confrérie pour faire valoir son droit de créer la sienne, conformément à la charte rédigée par le roi. Si vous le désirez, demandez à ce que le maître épéiste vous raconte toute l’histoire qui l’a mené jusqu’ici.

Vous verrez donc à quel point la situation est complexe puisque la guerre a éclaté avant que Menhard ne débarque, ce qui a redistribué toutes les cartes. Mais encore une fois, notre homme ne compte pas abandonner.

C’est là qu’Henry entre en scène. Demandez à en savoir plus sur la nature de votre mission, et vous apprendrez en fait qu’il va falloir voler l’épée de la confrérie, sans se faire prendre. Puis il faudra la placer à la vue de tout le monde, devant l’hôtel de ville. Avec assez d’Érudition, dites « Je crois que je commence à comprendre le plan ».

En cas de succès, Henry va donc conclure que ce plan consiste à obliger les membres de la confrérie à offrir un duel à Menhard, pour décider de qui la dirigera. Demandez enfin où se trouve la salle d’armes et, avant de partir, le maître d’armes vous répète avec insistance que personne ne doit vous voir, et que personne ne doit être tué.

Voler l’épée de la Confrérie de Kuttenberg

Le bâtiment de la confrérie se trouve au sud-ouest de la ville. Vous le reconnaîtrez avec ses bannières rouges et jaunes et ses quatre emblèmes érigés sur la façade. Voler une épée en pleine ville, vous vous doutez qu’il vaut mieux faire cela la nuit et, dans l’absolu, c’est vrai.

Toutefois, et à moins d’avoir réussi à chiper les clés à l’un des membres, les portes seront verrouillées avec des serrures de difficulté difficile et très difficile. En gros, si vous adoptez pour une approche nocturne, soyez assuré d’avoir assez de crochets et/ou une bonne compétence de Vol. En contrepartie, en plein jour, les lieux seront occupés et ce ne sera pas simple de rester invisible.

Dans le cas d’une approche nocturne, n’entrez pas par la porte principale, avec une serrure de difficulté très difficile, mais faites plutôt le tour par derrière. Vous pénétrerez dans une cour extérieure, voisine à celle de la confrérie.

Remarquez le tas de bois, grimpez dessus et passez par-dessus le mur. Vous arriverez alors au niveau de l’arène d’entraînement de la confrérie. Allez jusqu’au bâtiment et crochetez la porte de difficulté difficile.

Vous voici à l’intérieur. Quittez la pièce en passant par la porte devant vous pour vous retrouver au pied d’un escalier. Grimpez les marches puis, en haut, retournez-vous pour aller crocheter une porte de difficulté facile au fond de l’étage.

Au fond à droite de cette salle, vous pouvez voir cinq épées accrochées au mur. Celle que vous devez voler est au milieu et s’appelle Épée longue de la Guilde. Ressortez et quittez le bâtiment pour aller exposer l’épée.

Pour y aller rapidement, faites un voyage rapide sur le point de téléportation au centre de la ville. Une fois au milieu de cette place de l’hôtel de ville, tournez la tête vers le nord-ouest et remarquez la petite tige sur la façade. C’est là que vous devez placer l’épée, en veillant à ce que personne ne vous voit faire. Dès que l’épée est installée, retournez voir Menhard.

Retourner voir Menhard

Si vous ne l’avez pas déjà fait et que ça vous intéresse, il est possible d’en savoir plus sur Menhard et sa vie avant de continuer la quête. Ensuite, annoncez-lui que l’épée est accrochée comme prévue. Le maître d’armes vous invite alors à l’accompagner pour la suite.

Ne pouvant que constater le piège dans lequel Menhard et Henry les ont mis, les membres de la confrérie ne peuvent que confirmer le duel. Fridusch Kumel officialise la chose, pour le plus grand plaisir de Menhard. Emmeram, lui, ne l’entend pas de cette oreille et vous pouvez affirmer votre position si vous le souhaitez.

Emmeram explique ensuite les règles à venir : trois membres de la confrérie affronteront les trois membres de l’équipe de Menhard, et le clan qui remporte le plus de victoires pourra diriger la confrérie.

Henry va bien évidemment prendre part à cet affrontement. Fridusch annonce que les duels se feront à l’épée longue et en pourpoint et les deux clans se quittent là-dessus. Menhard et Henry repartent à la taverne. Pour qu’Henry soit officiellement un combattant de la confrérie de Menhard, il doit passer un test et être adoubé.

Devenir un membre de la confrérie d’épéistes

Si vous avez battu Menhard au début de la quête, alors Henry le mentionnera ce qui le dispensera d’un nouveau combat. En revanche, si vous avez perdu, il va falloir battre Menhard pour être adoubé.

Une fois votre force prouvée, dites « Je souhaite me joindre à vous » pour que passiez à l’adoubement. Menhard vous amène alors dans un endroit calme.

D’habitude, il est nécessaire pour les nouveaux membres de payer une cotisation d’entrée, mais si vous avez défendu Menhard avec succès face à Fridusch, vous n’aurez rien à payer. Au terme du serment, jurez sur qui vous voulez pour être officiellement membre de la confrérie de Menhard. Ce dernier vous dira ensuite d’aller lui parler quand vous serez prêt à affronter Emmeram et les siens.

Affronter les Kuttenbourgeois

Quand vous serez prêt, dites à Menhard qu’il est temps d’affronter les Kuttenbourgeois. Vous voilà ensuite amené à l’arène des tournois de Kuttenberg. Fridusch amorce alors le protocole et rappelle les règles : chacun affrontera tous les membres de l’équipe adverse en deux rounds gagnants. L’équipe gagnante sera celle qui aura obtenu le plus de victoires.

Chose très importante, vous pourrez vous alimenter, vous soigner et réparer votre armure entre chaque combat. N’hésitez pas si vous avez rencontré des difficultés. Toutefois, votre tour attendra puisque ce sont Menhard et Linhart qui lancent les hostilités.

Pour l’instant, vous êtes donc spectateur et pouvez bouger librement comme indiqué juste avant. Profitez-en pour affûter votre épée de tournoi. Si vous avez l’atout « Comme un rasoir », vous aurez alors un avantage par rapport à vos concurrents. Ensuite, attendez que ce soit votre tour. Menhard va remporter la première victoire, à vous de conforter cet avantage.

Vous allez commencer par affronter Linhart, qui ne vous posera pas de problème si vous avez réussi à battre Menhard plus tôt. Soyez globalement prudent en parant et en esquivant, et ça finira par passer sans trop de peine. Ce sera même du tout cuit si vous maîtrisez le coup de maître. La victoire en poche, Menhard ne vas pas tarder à enchaîner sur une troisième victoire consécutive.

Vient le tour d’Arne. Hélas face à Nicolas, ça tourne au vinaigre et Menhard est obligé d’intervenir pour sauver son frère d’armes. Tout le monde vient s’enquérir de l’état d’Arne, dont Fridusch qui, compatissant, reste dans l’obligation de disqualifier Menhard.

Un coup dur pour l’équipe puisque Arne ne peut évidemment plus combattre non plus. Alors que la confrérie est au bord de l’abandon, Fridusch fait les comptes et considère que les jeux sont faits, à moins qu’Henry ne gagne les deniers combats.

Si vous avez assez d’Éloquence, vous pouvez convaincre que disqualification n’est pas défaite, et donc que les résultats des combats à venir de Menhard sont annulés. Cela veut donc dire qu’il y a trois victoire partout, au lieu de trois victoires à deux. Réussir le test de persuasion vous met donc dans une situation plus confortable.

Le tournoi reprendre et, cette fois, vous allez devoir battre Emmoram. Tout ce qui a été dit pour Linhart peut être réutilisé ici. En revanche, quand vous passerez à Nicolas de Prague, vous affronterez un adversaire du même calibre que Menhard, capable de vous faire des coups de maître. Redoublez donc de prudence et ne foncez pas la lame à la main.

Une fois les victoires remportées, Fridusch annonce officiellement que le différend a été réglé dans les règles, et que Menhard reprend la tête de la confrérie. Une décision qui provoque bien sûr la colère des Kuttenbourgeois. Quant à Arne, il est soigné chez un célèbre médecin, où se rendent immédiatement Henry et Menhard.

Arne, suivi du maître d’armes, félicite notre héros pour ses prouesses face aux Kuttenbourgeois. Menhard indique aussi à Henry qu’il y a besoin de temps avant qu’Arne soit soigné et que tout soit prêt à la confrérie. Vous devrez donc attendre 3 jours in game avant de clôturer la quête.

Une fois que vous avez eu la notification que Menhard est prêt, retournez le voir. Il voudra vous offrir son épée longue, hérité de son maître. Vous pouvez accepter, ce qui vous donnera l’Épée longue de maître Menhard, ou bien refuser car c’est trop d’honneur. En ce cas, Menhard vous offrira 850 groschen.

Menhard finit par vous annoncer qu’un tournoi va être organisé à Kuttenberg, objet d’une nouvelle quête secondaire, et Arne ainsi que lui-même se proposent pour devenir deux nouveaux pédagogues de compétence de haute qualité pour Henry. Vous recevez enfin la clé de la Fechthalle, autrement dit, celle du bâtiment de la confrérie, ce qui symbolise la fin de cette quête.

Retrouvez la soluce des autres quêtes secondaires au sein de notre article consacré. Nous avons également regroupé toutes les quêtes principales sur une page dédiée et l’ensemble des tâches et activités sur une autre.

Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à jeter un œil à notre FAQ ainsi qu’à notre guide complet.