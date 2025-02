Parler à Pavel à Horschan

Rendez-vous à Horschan et trouvez Pavel vers le sud du village. Parlez-lui et il mentionnera un certain Pivetz, dont le père le maltraite. En effet, le fermier est pris d’amour pour Ursula, une fille du village.

Demandez des informations supplémentaires à ce sujet et vous apprendrez que la jeune femme est justement promise à Pivetz, et que Pavel en pince beaucoup pour elle. Le problème est que Pavel n’est qu’un pauvre ouvrier, là où Pivetz fait partie d’une riche famille.

Pavel se demande alors ce qu’il se passerait si Pivetz était d’un coup mal vu par le village. Henry suggère alors de voler des villageois pour que l’on croit qu’il s’agisse de Pivetz. D’abord choqué, Pavel finit par aimer le plan et vous suggèrera les différentes personnes à voler.

Dérober les objets aux villageois

Demandez ensuite à Pavel des renseignements sur chaque personne pour savoir à peu près comment procéder. Une fois que vous avez épuisé tous les dialogues, Pavel vous donnera la clé pour faciliter votre vol chez les Vejmola et il vous invitera à revenir le voir une fois que vous aurez tout.

Parler à Pivetz

Avant de commencer quoi que ce soit, parlez au fameux Pivetz. Il est habillé en noir avec une capuche rouge et est un peu dégarni. Demandez-lui « Pourquoi ne fiches-tu pas la paix à Pavel ? ». et il finira par dire que Pavel a de la chance qu’il ne soit plus envoyé chez lui.

Là, vous pouvez passer un test de persuasion de deux façons différentes : « Tu vas le laisser en paix ! » via Intimidation, ou « Pavel est sous ma protection », via Domination. Réussir l’une de ces deux répliques amènera Henry à faire peur à Pivetz pour qu’il n’approche plus Pavel. En revanche, lui dire qu’il n’a qu’à vous lécher le fondement n’est pas très utile.

Retournez voir Pavel pour lui dire qu’il sera désormais tranquille. Ce dernier vous remerciera chaudement.

Voler le livre au père Anthony

Le prêtre dispose d’un précieux manuscrit gardé dans son presbytère, juste à côté de l’église. Privilégiez la nuit pour commettre le vol et entrez dans la petite maison à côté de l’église. Vous pouvez soit crocheter la serrure de difficulté très facile, soit voler la clé dans la bourse d’Anthony la journée.

Entrez dans la maison puis ouvrez la porte de gauche pour tomber sur la chambre d’Anthony. Le livre se trouve sur la table juste à côté de lui. Ramassez le livre d’alchimie du prêtre de Wysoka et sortez.

Voler le chapelet de la mère d’Ursula

L’objet à dérober auprès de la famille d’Ursula est le rosaire (un chapelet) de la mère. Durant la journée, parlez de Pavel à Ursula, qui tresse souvent un panier devant sa maison. Dites-lui à quel point Pavel l’apprécie et essayez de savoir ce qu’elle pense de Pavel, en lui demandant si elle voudrait pas plutôt l’épouser lui. Mais vous comprenez qu’une telle union est impossible.

Attendez la nuit et allez derrière la maison. Passez par l’espèce de grange et montez à l’échelle pour vous retrouver dans la maison. Revenez au rez-de-chaussée et ouvrez la chambre la plus près de la porte d’entrée pour tomber sur Ursula. Volez sa bourse en prenant ses clés.

Sortez et ouvrez cette fois la porte verrouillée avec une serrure très facile. Vous voilà dans la chambre des parents d’Ursula. Remarquez le coffre à serrure difficile, contre le mur, et ouvrez-le grâce aux clés d’Ursula pour dérober le Rosaire à gemme.

Voler des chaussures au cordonnier Vejmola

Il s’agit sans doute d’un des vols les plus simples à réaliser puisque Pavel vous a donné la clé de leur maison. En journée, parlez au jeune Vejmola de Pavel, qui vous confiera que c’est un bon garçon. Chose que confirmera le vieux Vejmola.

Lorsque la nuit est tombée, entrez par la porte d’entrée des frères Vejmola puis ouvrez la porte directement à droite une fois à l’intérieur. Vous voilà dans la chambre du jeune Vejmola. Regardez directement à droite, à côté du coffre. Vous y verrez les Belles chaussures de Vejmola le cordonnier. Prenez-les puis ressortez.

Trouver la médaille perdue de l’aîné des Vejmola

Pour le frère cadet, des bottes faites pour le forgeron de Suchdol, et pour le frère aîné, sa médaille de Saint François. En journée, parlez au jeune Vejmola de Pavel de la médaille du frère aîné. Il vous dira que cette dernière a été volée par une pie. Vous devrez donc trouver un nid.

Il y en a un au sud-est du village, et nous vous l’indiquons sur une capture d’écran. Une fois le nid localisé, munissez-vous d’un arc ou d’une arbalète et tirez sur le nid pour le faire tomber. Examinez le nid pour trouver le médaillon de Vejmola.

Voler la bague de Bohushka

La vielle femme du village dispose d’une bague en argent. Elle n’a cependant plus toute sa tête. Lorsqu’elle vous verra, elle vous demandera si vous êtes Francis. Répondez « Je suis Francis, ton mari » et Bohushka croira que c’est lui et dira qu’elle a fait des tartes aux graines de pavot. Vous serez alors tranquille pour fouiller la maison pour trouver sa bague.

Et justement, inutile de fouiller les meubles ou de sortir une loupe pour chercher par terre ou dans des recoins, la bague se trouve justement dans l’un des kalatchs au pavot que Bohushka a cuisiné. Plus précisément, il s’agit de l’un des kalatchs se trouvant dans l’un des plats posés sur la table, près des ingrédients servant à la cuisine.

Ramassez-les et commencez à les manger jusqu’à ce qu’une sauvegarde se déclenche, signe que la bague en argent est dans votre inventaire.

Retourner voir Pavel avec les objets

Parlez à Pavel une fois tous les objets récupérés et il voudra les récupérer pour faire accuser Pivetz. Si vous dites « D’accord » ou « Ça parait raisonnable » après avoir dit que c’est à vous de le faire, il dira qu’il fera accuser Pivetz dans quelques jours, mais il n’en sera rien.

En revanche, il vous offre ses services pour booster votre stat de Vitalité. C’est aussi la seule fin possible permettant de participer à une nouvelle quête auprès du Capitaine Frenzl de Suchdol.

Il est aussi possible de connaitre le véritable but de Pavel. Si vous avez parlé à Pivetz, vous aurez le choix de dialogue « Mais Pivetz a dit que tu n’allais plus là-bas ». Idem avec « Qu’espères-tu gagner en faisant ça ? », si vous avez parlé à Ursula au sujet de ses sentiments envers Pavel et inversement.

Il y a aussi « Pivetz ne t’aura pas à l’œil ? » mais ce sera très difficile et il faudra beaucoup d’Éloquence. Et ce n’est pas nécessaire si vous avez eu les discussions mentionnées.

En optant pour l’un de ces deux choix, Pavel sera démasqué. Il confiera qu’il sait très bien qu’il ne sera jamais avec Ursula, et que l’argent des biens volés lui aurait donné la possibilité de faire sa vie à Kuttenberg.

À ce moment-là, vous pouvez quand même lui laisser les objets. Mieux, si vous avez pas mal d’économies, vous pouvez garder les objets et lui offrir 1000 groschen. L’honneur de Pavel ne sera pas entaché mais il pourra atteindre ses ambitions à Kuttenberg.

Si par malheur vous n’avez pas tout de suite l’argent sur vous, il est possible de le donner un peu plus tard. C’est la fin la plus moralement souhaitable, mais cela bloquera la quête mentionnée plus haut. Vous aurez là aussi droit à un boost de Vitalité.

Enfin, si vous refusez de lui donner les objets, et ce malgré le fait que vous connaissez la vérité, Pavel voudra vous dénoncer aux gardes. Vous pouvez user de votre Charisme ou de votre Intimidation pour empêcher l’ouvrier de faire ça. Et si vous dites « Je ne te donnerai pas ces objets » la quête échouera et Pavel courra vous dénoncer aux gardes.

Rendre les objets au père Anthony

Si vous n’avez pas rendu les objets à Pavel, il est possible de les rendre au prêtre pour qu’ils retrouvent leur propriétaire. Mais avant de faire cela, jetez donc un œil au livre d’alchimie du prêtre de Wysoka avant de lui rendre.

C’est un livre de haut niveau qui boostera votre Alchimie. Une fois lue entièrement, là vous pourrez lui redonner. Une fois tous les objets rendus, vous gagnez de l’Érudition et la quête se termine.

C'est un livre de haut niveau qui boostera votre Alchimie. Une fois lue entièrement, là vous pourrez lui redonner. Une fois tous les objets rendus, vous gagnez de l'Érudition et la quête se termine.