Parler au Rat

Cette nouvelle activité peut commencer dans la foulée de la complétion de la quête « Par-delà la tombe ». Adressez-vous une fois encore au Rat pour mener ce second boulot.

Soluce de la tâche « Par-delà la tombe »

Dès lors que vous acceptez de l’aider, elle vous parlera ensuite du tavernier Beikovetz. Cet homme aurait pu gérer cette taverne que grâce à une aide un peu crapuleuse. Aussi, il cacherait quelques trésors dans sa cave.

Votre mission est donc claire : mettez la main sur ce butin pour faire passer un message au tavernier, puis vendez-le si cela vous intéresse. Helga, la tenancière de l’auberge à l’ouest de Kuttenberg, sera en mesure de racheter ce que vous aurez obtenu. Il suffira de dire le mot de passe « un singe aux grand yeux ».

Trouver le trésor

L’établissement de Beikovetz n’est autre que la taverne des Toussaints. Si vous avez effectué la mission « Pioches & Anicroches », vous savez d’ailleurs comment vous y rendre. Si ce n’est pas le cas, vous avez notamment la possibilité d’entrer directement dans la cave via les souterrains de Kuttenberg, ce que l’on vous détaille dans ladite quête.

En opérant ainsi, faites attention de vous infiltrer suffisamment tard, vers 2 ou 3h du matin, car des mineurs occupent le sous-sol. Une fois infiltré, deux coffres et une cache sont à fouiller.

Pour commencer, à gauche quand vous venez des souterrains de Kuttenberg (et donc à droite si vous descendez des escaliers de la taverne), un coffre à serrure « difficile » doit attirer votre attention. Notez que vous pouvez dérober les clés à Joerg Preng le contremaître, dans son sommeil. Le coffre contient une robe de mariage tachée de sang, le premier butin de brigand à collecter ici.

Deuxièmement, un coffre à la serrure « très difficile » vous attend dans la deuxième partie de la cave. Vous trouverez à l’intérieur une vieille statuette peinte, pour le compte de la quête, mais aussi des insignes d’argent et d’or pour le mini-jeu de dés. Pour terminer la récolte, chiper les 229 groschen et le livre de compétences Coups de Poings, de Pieds, et quelques Baffes II.

Si le crochetage est trop ardu, il est possible de directement dérober les clés à Beikovetz, dans sa chambre. Il faudra alors, depuis le couloir d’entrée de la taverne, monter à l’étage et ouvrir la première porte à droite. Il est toujours question de crochetage, mais la serrure est ici de difficulté facile.

Entrez et Beikovetz se trouvera sur la gauche. Chipez toutes les clés pour être sûr et rebroussez chemin pour enfin ouvrir ce redoutable coffre. Notez que si vous pénétrez directement par la porte d’entrée de la taverne, tard le soir, vous pouvez commencer par effectuer ce vol de clés. De cette manière, vous aurez aussi les clés pour ouvrir la porte à serrure « difficile » qui mène jusqu’à la cave.

Enfin, près du fameux coffre, vous remarquerez un mur suspect auquel Henry peut retirer quelques pierres. Fouillez-le ensuite pour y trouver une épée rouillée, une carte d’un ancien repaire et une carte du repaire des brigands. Maintenant que vous avez tout, quittez les lieux sans être vu.

Vendre les objets à Helga

Il est temps de vendre votre butin à Helga Schelm, la tenancière de l’auberge à l’ouest de la ville de Kuttenberg. Dites-lui que vous êtes là de la part du Rat. Elle vous demandera le mot de passe qui, rappelons-le, est « Je veux bien un singe aux grands yeux ».

Malheureusement, elle ne sera pas très impressionnée par ce que vous lui ramenez. Par défaut, elle vous donnera 60 groschen. Toutefois, si vous disposez d’assez d’Éloquence, dites : « Ça vaut le cuup ». En cas de succès, la somme passera a minima de 60 à 220 groschen, voire davantage si vous êtes bon en négociation. De notre côté, nous n’avons pas pu en tirer plus que 251,1 groschen.

Effectuer les chasses au trésor

Après avoir vendu vos objets à Helga, pourquoi ne pas récupérer le trésor des deux cartes collectées dans la cave ? Commençons par la carte du repaire des brigands. Le trésor se trouve au point d’intérêt Coffre englouti, à l’est en dehors des murs de la ville de Kuttenberg.

Au pied d’un gros arbre en plein milieu du marécage se trouve un coffre à serrure « difficile ». Pour en récupérer la clé, levez la tête et décochez une flèche ou un carreau pour faire tomber le nid. Ramassez la clé trouvée dans un nid et déverrouillez le coffre.

À l’intérieur, vous pourrez emporter avec vous le livre de compétence La force du Chevalier IV, 241 groschen, un collier de perles d’eau douce et deux godets d’argent.

Concernant la carte d’un ancien repaire, il va falloir quasiment traverser la map en diagonale pour rejoindre Bohunowitz. À l’est du village, dans la forêt, se trouve le point d’intérêt Trésor enfoui. Allez-y en vous fiant à nos captures d’écran.

Arrivé là-bas, creusez simplement la tombe pour récupérer en priorité un anneau avec une croix en or, 188 groschen un godet en or et surtout deux crucifix en or.

En ayant réalisé ces deux chasses au trésor, vous disposez donc d’un butin représentant une très grande quantité de groschen dans l’absolu, fructifiant au maximum votre cambriolage chez Beikovetz.

Retrouvez toutes les autres tâches en vous rendant sur la page dédiée, ainsi que le cheminement principal, lui aussi regroupé dans un article complet, ou encore le suivi des différentes quêtes annexes du jeu.

N’hésitez pas non plus à aller voir du côté de notre guide complet pour des astuces et informations sur Kingdom Come Deliverance II.