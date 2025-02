Tous les livres de compétences – Kingdom Come Deliverance II

Gagner de l’expérience avec les livres de compétences

Dans Kingdom Come Deliverance II, Henry sait lire dès le début de l’aventure. Grâce à cette faculté, il peut lire des livres de compétences boostant. Il existe des livres pour chaque compétence et ils sont décomposés en trois volumes, de plus en plus longs à lire et donc avec de plus en plus d’expérience à offrir. Les livres s’obtiennent de différentes manières : récompense de quête, acheté auprès d’un marchand ou bien volé dans un coffre ou sur une étagère.

À partir du volume II d’un livre, il est nécessaire d’avoir un niveau minimum pour le lire. Par exemple, le livre « Briseur de crânes I » peut être lu à n’importe quel niveau, tandis que « Briseur de crânes II » ne peut l’être qu’à partir du niveau 5 de la compétence Armes lourdes, et « Briseur de crânes III » au niveau 10.

Pour gagner de l’exp, il faut donc littéralement « lire » le livre. Autrement dit, il faut faire « Étudier » après avoir sélectionné le livre choisi dans l’inventaire. Lire un livre fait passer le temps et chaque heure écoulée fait progresser le pourcentage d’apprentissage du livre.

Pour maximiser l’expérience récoltée, il est préférable de lire assis, sur un support le plus confortable possible, pour lire plus vite. Les bancs ou chaises, ou encore mieux, les lits, offrent le meilleur confort. Notez qu’avec l’atout « Coussin », disponible au niveau 6 de la compétence Érudition, vous bénéficiez d’un bonus de confort de 50% en étant bien assis, ce qui accélère davantage la vitesse de lecture.

Sachez qu’un livre lu entièrement ne peut plus donner d’expérience. Il vaut mieux ensuite le ranger dans un coffre ou bien le vendre une fois terminé.

Liste des livres des compétences

Voici, ci-dessous, tous les livres de compétences du jeu. La liste va d’ailleurs se compléter au fur et à mesure et nous vous les classons par ordre alphabétique. Un même livre pouvant être trouvé à plusieurs endroits, nous vous indiquons a minima un de ses emplacements.

Notez que quand un livre est disponible à l’achat, c’est qu’il peut également être volé dans la bourse ou dans le coffre personnel de la personne qui vous le vend.

Aussi silencieux qu’un chat I

Effet : Augmente la compétence Furtivité

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : À dérober dans le coffre de Kreyzl le meunier, au moulin de Bas-Semine, région de Trosky.

Aussi silencieux qu’un chat II

Effet : Augmente la compétence Furtivité

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : Récompense donnée par Kreyzl le meunier à la fin de la quête « Le fruit interdit » À acheter ou dérober à la taverne L’Estaminet de Kuttenberg



Aussi silencieux qu’un chat III

Effet : Augmente la compétence Furtivité

Niveau minimum de compétence : 10

Longueur : 8

Emplacement : Dans le coffre de la réserve voisine aux quartiers du scribe du château de Trosky. Notez qu’il est plus facile de se balader à cet endroit au cours de la quête « Démons de Trosky ».

Briseurs de crâne I

Effet : Augmente la compétence Combat aux armes lourdes

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans un coffre de la chambre de Florian, au château de Trosky. Le crochetage est de difficulté « Facile ». Notez que vous irez dans la chambre au cours d’un objectif annexe de la quête « Pour la victoire ! ».

Briseurs de crâne II

Effet : Augmente la compétence Combat aux armes lourdes

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : À voler ou acheter à la boutique de Pschitoky, région de Kuttenberg

Briseurs de crâne III

Effet : Augmente la compétence Combat aux armes lourdes

Niveau minimum de compétence : 10

Longueur : 8

Emplacement :

Coups de Poings, de Pieds, et quelques Baffes I

Effet : Augmente la compétence Combat à mains nues

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de l’arène de combat de l’Auberge des cochers de Zhelejov, région de Trosky. Le crochetage est de difficulté « Moyen ».

Coups de Poings, de Pieds, et quelques Baffes II

Effet : Augmente la compétence Combat à mains nues

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : Dans le coffre de l’arène de combat de l’Antre du diable. Le crochetage est de difficulté « Difficile ». À voler ou acheter auprès de Beikovetz, tavernier de la taverne des toussaints de la ville de Kuttenberg



De l’ami le plus fidèle I

Effet : Augmente la compétence Maître-Chien

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

De la composition de l’alchimie I

Effet : Augmente la compétence Alchimie

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : En vente chez Emerich l’apothicaire de Troskovice, région de Trosky. Possibilité de le dérober dans son coffre personnel. Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.



De la composition de l’alchimie II

Effet : Augmente la compétence Alchimie

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : À la fin de la quête « L’ermite », retournez voir Gerda pour lui dire la vérité sur ce qu’elle a vu En vente ou à dérober chez l’apothicaire près de l’Antre du Diable, chez celui de Pschitoky ou encore chez celui de Kuttenberg, tous situés dans la région de Kuttenberg



Entraînement de lancier I

Effet : Augmente la compétence Combat à l’arme d’hast

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

Extraits de la Bible

Effet : Augmente la compétence Érudition

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffret de l’énigme menant aux gantelets de Brunswick, dans le cadre de la quête « Le blason du lion », au nord de la région de Trosky.

Études du Maître I

Effet : Augmente la compétence Érudition

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

Études du Maître II

Effet : Augmente la compétence Érudition

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : Donné par Bolek au terme de son intrigue. Bolek fait partie des personnages que l’on rencontre par hasard sur la route. À dérober dans la chambre au 1er étage de la taverne du roi Salomon de la ville de Kuttenberg



Journal de forestier I

Effet : Augmente la compétence Survie

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : À voler ou acheter auprès de Vitek, archer et fils de Vostatek, maître chasseur près de l’étang de Vidlak, région de Trosky.

Journal de forestier II

Effet : Augmente la compétence Survie

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : À voler ou acheter auprès de Bohyunek le chasseur, ou auprès du chasseur entre Stara Lhota et Malechov, région de Kuttenberg

L’art de Démosthène I

Effet : Augmente la compétence Éloquence

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

La force du chevalier I

Effet : Augmente la compétence Force

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement :

La force du chevalier II

Effet : Augmente la compétence Force

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : Dans un abri interdit d’accès à Troskovice, région de Trosky. Vous trouverez l’abri au niveau de la prison, en passant par l’accès extérieur. Il y a presque constamment un garde qui est posté en haut de l’escalier. Éloignez-le avec une pierre ou assommez-le sans être vu pour descendre jusqu’à l’abri. Le livre se trouve à l’intérieur, sur un tas de foin.

La force du chevalier III

Effet : Augmente la compétence Force

Niveau minimum de compétence : 8

Longueur : 10

Emplacement : Donnée en récompense durant la quête « Pour la victoire ! ». Hermann Petite Tête vous demandera de faire une blague à Florian. Acceptez, faites ce qu’il vous dit et si tout se passe comme prévu, Hermann vous donnera le livre en récompense.

La règle de Saint-Dismas I

Effet : Augmente la compétence Vol

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Cimetière à l’est de Troskovice, région de Trosky. Au début de la quête « Le fruit interdit », et si vous lui parlez assez tard dans la journée, le fossoyeur Ignatius vous informe que, pour patienter, le livre est posé aux niveau des latrines.

La règle de Saint-Dismas II

Effet : Augmente la compétence Vol

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : À voler ou acheter auprès de Pied Léger, à l’Antre du diable, région de Kuttenberg

La vie en selle I

Effet : Augmente la compétence Équitation

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

La vie en selle II

Effet : Augmente la compétence Équitation

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : À voler ou acheter auprès du palefrenier du Camp des nomades, région de Trosky, ou auprès du palefrenier entre Stara Lhota et Malechov, région de Kuttenberg.

La vie à la taverne I

Effet : Augmente la compétence Alcool

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

La vie à la taverne II

Effet : Augmente la compétence Alcool

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : À voler ou acheter auprès de Weighman, tavernier de la Taverne du cheval noir de la ville de Kuttenberg, ou à voler dans un coffre au premier étage de la taverne de l’empereur Charles, toujours dans la ville de Kuttenberg. Le crochetage est de difficulté « Difficile »

Les Œuvres des mains habiles, volume I

Effet : Augmente la compétence Fabrication

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

Les Œuvres des mains habiles, volume II

Effet : Augmente la compétence Fabrication

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : Dans la chambre voisine de Maître Nicolas Krondel dans l’armurerie située au centre de la ville de Kuttenberg.

Livre rare de Sedlec

Effet :

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 10

Emplacement : À voler dans la bourse de Matthieu, l’ancien membre de la bande de Diable sec, ou à récupérer sur son cadavre. Il se trouve dans la région de Kuttenberg.

Marathon I

Effet : Augmente la compétence Vitalité

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

Pour la flexibilité du corps I

Effet : Augmente la compétence Agilité

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement : Dans le coffre de la chambre du bailli Thrush, à l’étage extérieur de l’hôtel de ville de Troskovice, région de Trosky. La serrure du coffre est de niveau « Difficile », mais vous pouvez dérobez les clés au scribe Gaibl, qui lui dort à l’étage intérieur de l’hôtel de ville.

Visez et tirez I

Effet : Augmente la compétence Adresse au tir

Niveau minimum de compétence : Aucun

Longueur : 4

Emplacement :

Visez et tirez II

Effet : Augmente la compétence Adresse au tir

Niveau minimum de compétence : 5

Longueur : 6

Emplacement : Dans le coffre de lu responsable du concours de tirs de la carrière près du château de Trosky.

Visez et tirez III

Effet : Augmente la compétence Adresse au tir

Niveau minimum de compétence : 8

Longueur : 10

Emplacement : Dans le coffre au sous-sol de la taverne de l’Antre du Diable, région de Kuttenberg

Pour davantage d’astuces sur Kingdom Come Deliverance II, consultez notre guide complet du jeu. On vous propose également la soluce de l’histoire principale, des quêtes annexes ou encore des différentes activités disponibles.