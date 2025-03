Parler à Johann Parler

Un homme a besoin de vous à la taverne de l’Empereur Charles, à Kuttenberg. Il s’agit de Johann Parler, responsable de la construction de l’église Sainte-Barbe. Il est à la recherche d’un forgeron, ce qui tombe bien pour quelqu’un comme Henry.

Laissez-le raconter l’histoire de son père ou bien préférez en venir au fait pour finir par comprendre que Johann ne veut absolument pas se louper avec ce chantier. Il souhaite même se procurer un talisman pour que l’église soit à l’abri des malédictions.

Parmi les accessoires qu’il a noté, nous avons le fer à cheval du tailleur au marché aux chevaux, une pièce commémorative dans le mur du cellier de la taverne en face de l’hôtel de ville, et enfin un clou enfoncé dans les poutres de la maison du potier du quartier tchèque.

Une fois qu’Henry aura tout ça, Johann Parler souhaite qu’il en fasse une hache protectrice. Acceptez et celui-ci vous promet de vous récompenser comme il se doit. Vu qu’il va s’agir de dérober des objets, on vous conseille de vous en occuper une fois la nuit tombée.

Voler le clou de la charpente

Commencez par aller au nord de la taverne pour récupérer le clou de la charpente. Arrivé au point de repère, si jamais l’entrée vers la maison n’est pas dégagée, passez par derrière pour ne pas être vu.

Montez ensuite l’escalier et crochetez la serrure très facile pour débarquer dans une chambre. Allez directement sur la droite pour grimper une échelle. Au sommet, vous remarquerez une table avec un clou soigneusement présenté. Il s’agit du clou sacré indiqué par Johann Parler. Prenez-le et ressortez.

Voler le fer à cheval situé au-dessus de la porte

Direction maintenant le tailleur au sud de la fontaine du secteur ouest de Kuttenberg. Arrivé au panneau, passez par l’espèce de petite arche et vous ferez face à deux portes à verrouillées à serrure facile menant à l’intérieur de la boutique.

Ouvrez la première que vous croiserez sur votre gauche et, une fois à l’intérieur, levez la tête au-dessus l’ouverture directement sur votre gauche. Vous verrez alors le fer à cheval trouvé. Chipez-le puis ressortez.

Voler la pièce des fondations du bâtiment

Pour le dernier élément, rendez-vous à la taverne de la Halte du pendu, juste à côté du point de téléportation au centre de la ville. Entrez, empruntez le couloir devant vous et ouvrez la première porte marron sur votre droite.

Descendez les escaliers et allez sur votre droite. Vous remarquez rapidement une irrégularité sur le mur du fond. Allez-y et faites « Trouver la pièce ». Henry se mettra alors à retirer deux briques du mur pour révéler la présence de la fameuse pièce commémorative. Après l’animation, fouillez de nouveau le mur et récupérez la pièce porte-bonheur.

Forger une hache protectrice

Maintenant que vous disposez de tous les éléments nécessaires à la confection de la hache protectrice, allez à la forge la plus proche et commencez votre travail. L’avantage, c’est que vous n’avez pas besoin de matériaux classiques supplémentaires.

La hache est un pattern plus embêtant que l’épée pour la forge puisque la pièce doit être bougée de gauche à droite et de haut en bas durant l’étape de frappe. Une fois chauffée et de couleur paille, placez la pièce sur l’enclume et visualisez bien où se trouve votre marteau avant de commencer à donner des coups.

Puis, allez-y en gardant le rythme et en changeant de point de frappe à chaque fois. Réchauffez la pièce si besoin et pensez également à la retourner au bout de quelques frappes. En cas de forge correctement menée, vous voilà en possession de la hache protectrice.

Il est temps de la ramener à Johann Parler, à la taverne de l’Empereur Charles. Le responsable du chantier sera épaté par votre travail et vous donnera 150 groschen. Il vous invitera également à aller voir le Maître Prokop Eldris, un marchand d’armes à feu tenant aussi le rôle de pédagogue de compétence.

