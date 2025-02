Si le cheminement principal est assez conséquent et que les quêtes annexes les plus travaillées prennent aussi un certain temps à être terminées, les tâches ou activités de Kingdom Come Deliverance II représentent quant à elles des quêtes plus courtes. L’article sera mis à jour jusqu’à la complétion totale des tâches disponibles. Notez bien que, selon l’ordre dans lequel vous traversez les régions ou remplissez les tâches, vous aurez parfois des prérequis en avance pour en terminer certaines.

D’une manière générale riche en possibilités, le RPG de Warhorse Studios offre souvent différentes routes pour arriver au bout d’une quête. Étant de plus petite taille, c’est un peu moins le cas des tâches. Cela étant dit, lorsque c’est le cas, nous avons essayé de couvrir un maximum de chemins variés. Certains n’ont pas vraiment d’impact tandis que d’autres transforment largement l’issue de la quête, tout en se répercutant sur la suite de votre partie.

Région de Trosky

Une âme pécheresse

Le blason du lion (bonus de précommande)

La hache du lac

Le Chancre

Le beau Charlie

Jean la Gueule

Casper

Mêlée au moulin

Plus de mêlée au moulin

Du vin, des femmes et du sang

Le meilleur pour la fin

Un mouton parmi les loups

La brebis égarée

Un mouton parmi nous

Chasse au loup-garou

Oiseau de proie

Région de Kuttenberg

