Parler au Père Marian

Vers le sud du village de Stara Kutna, en approchant d’une ferme, vous apercevez deux personnes s’expliquer près d’une vache massacrée, et d’autres gisent un peu plus loin. Parlez donc à l’un d’entre eux.

Vladimir, l’homme à qui semble appartenir le bétail, soutient que c’est un démon qui est responsable de tout ça. Le père Marian, quant à lui, rejette cette explication et fait d’Henry l’homme de la situation pour tirer cette histoire au clair. Posez un maximum de questions pour en savoir plus.

C’est comme ça que vous saurez que « la créature » est repartie vers la vieille mine près du village, qu’elle avait trois pattes ou encore que des bruits de chaîne ont retenti.

Il est aussi question d’une fosse infernale, des tunnels où des choses horribles se sont produites, impliquant le précédent prêtre du village, le père Richard. En mettant des offrandes dans un seau qu’ils déposaient au fond de la vieille mine, Vladimir et les siens étaient tranquilles, mais Marian leur ayant interdit de continuer, l’accident s’est produit.

Quelle que soit la vraie raison de ce bazar, ce n’est pas l’affaire d’un loup et la mine a sûrement des réponses à fournir. Le père Marian ne s’y trompe pas et vous demande justement d’y faire un tour. Vladimir vous donne une offrande, que vous utiliserez pour voir qui se manifeste au fond de la mine. Le villageois vous dit que la mine se trouve à l’ouest.

Préparer une offrande à descendre dans la mine

En arrivant devant l’entrée de la vieille mine, Henry constate effectivement l’odeur pestilentielle qui en émane. Descendez d’un cran pour déclencher une cinématique. Henry va alors faire descendre le seau rempli d’offrande pour ensuite voir ce qu’il se passe.

Une silhouette approche. En voulant se pencher pour mieux la distinguer, Henry fait s’effondrer les planches et tombe tout en bas. Sonné, Henry se voit tiré par la silhouette en armure puis, à son réveil, constate qu’il est tout nu.

Récupérer vos affaires

Vous voilà perdu au fond des tunnels condamnés, sans équipement, et avec une présence inquiétante dans les environs. Avancez et, à un premier croisement, entre gauche et droite, choisissez la gauche. Continuez d’avancer jusqu’à entendre l’homme étrange crier en latin. Vous verrez un tonneau sur la gauche, ramassez la torche qui se trouve dessus.

Équipez-la et faites demi-tour pour prendre l’autre chemin. Avancez tout droit et vous arriverez à un cul-de-sac où vous pourrez ramasser les Notes de chevalier III. Des écrits inquiétants qui en disent un peu plus ce qu’il se passe ici.

Retournez-vous et allez directement sur la droite pour atteindre un deuxième cul-de-sac. Il y repose un panier dans lequel se trouve deux Schnaps du sauveur faibles.

Reprenez le chemin initial jusqu’à entendre une deuxième fois Taras Mura crier en latin. Sur votre gauche, une table où se trouve une épée de chasseur et les Notes de chevalier II.

Toujours dans la même zone, récupérez un crochet dans un panier près du lit. Sauvegardez avec l’un des schnaps du sauveur récupérés, et présentez-vous devant le petit coffre au crochetage moyen. Il est très important de réussir à l’ouvrir pour résoudre la quête de la meilleure des manières. Voilà pourquoi une sauvegarde avant est préconisée, en cas de crochet cassé.

Le coffret déverrouillé, vous récupérez à l’intérieur un Contrat du chevalier et 276 groschen. Lisez immédiatement le contrat en question, et vous apprendrez que Taras Mura était un chevalier désigné pour protéger la fosse infernale, jusqu’à ce qu’on lui annonce que sa tâche est terminée. Sauf que seul un chevalier souhaitant remplacer Taras pour poursuivre la mission rompt le contrat. Pire, le serment a été scellé par le père Richard, or celui-ci est mort.

Si le crochetage ne vous fait pas peur, vous pouvez tenter d’ouvrir également le gros coffre au crochetage difficile. Vous trouverez dedans un gourdin renforcé, une décoction de souci faible, 16 groschen et une encre gallique.

Quittez la zone en allant vers l’échelle et vous apercevrez Taras Mura. Avant de grimper, il y a une hache de travail sur la table ensanglantée juste à côté, même si ce n’est pas particulièrement intéressant. Montez ensuite pour arriver au niveau de la portion où se trouve Taras Mura.

À partir de maintenant, vous pouvez croiser le chevalier fou et vous êtes à l’étage où se trouve votre équipement. Même si vous avez récupéré une arme (ou deux), croiser le chevalier nu pourrait vous causer de gros problèmes. Restez donc discret et évitez son regard, du moins pour l’instant.

Et cela peut arriver dès la première intersection. Attendez que le chevalier s’en aille puis continuez tout droit. Au bout du couloir, allez sur votre gauche. Désormais dans un tunnel en bois, avancez tout droit jusqu’à tomber sur une échelle. À partir d’ici, vous pouvez sortir et échapper au chevalier fou, mais ne le faites pas tout de suite.

Au lieu de monter à l’échelle, continuez tout droit pour atteindre la salle où se trouve le coffre dans lequel est stocké votre équipement. Sur une caisse juste à gauche, ramassez les Notes de chevalier I, dernier papier lié à l’histoire de Taras Mura.

Affrontez le mystérieux chevalier

Après l’avoir fui jusqu’ici, il est possible de se confronter au chevalier fou. Si vous avez récupéré vos affaires, vous pouvez l’attaquer plus sereinement et le vaincre. Mais il ne s’agit clairement pas de la meilleure fin pour cette quête et il ne va pas vous laisser le battre non plus.

Il reste possible de l’assommer/tuer furtivement par derrière si vous avez assez d’Agilité et de Furtivité. Sur son corps vous pourrez récupérée la Clé du chevalier, qui ouvre notamment le petit coffret rencontré plus tôt.

La meilleure approche restera le dialogue. Si vous avez récupéré le contrat du chevalier dans le petit coffret dont on vous a parlé plus tôt, alors vous pourrez lui dire « Dire les mots du contrat du chevalier », au moment où il vous repère.

Se lance ensuite un dialogue où vous pouvez déjà demander à en savoir plus sur la nature de la mission de Taras Mura, et vous comprenez bien que le pauvre homme a connu un destin aux allures de pénitence. Si vous souhaitez continuer sur la voix pacifique, dites bien ensuite que vous venez prendre sa suite, sinon il vous attaquera.

Sortir de la mine !

En sortant de la mine, plusieurs scénarios sont possibles selon ce que vous avez récupéré ou non dans la mine, et selon si vous avez affronté ou non le chevalier mystérieux, ou encore si vous avez réussi à le faire sortir pacifiquement.

Henry s’échappe discrètement et le contrat n’est pas récupéré

Si vous n’avez pas tué le chevalier, Henry tombera sur les villageois, dont le père Marian et Vladimir, et vous pourrez dire que c’est un chevalier qui garde la mine.

Soudain, celui-ci sort également de la mine, face à la stupeur des villageois. Si vous n’avez pas confronté le chevalier et que vous n’avez pas récupéré le contrat dans le coffre, vous n’aurez pas le choix et devrez sortir votre épée contre Taras Mura. En réalité, vous n’aurez même pas besoin de vous battre contre lui puisque tout le monde va se ruer sur lui.

Une fois mort, parlez au père Marian. Il éprouvera le regret de ne pas avoir pu discuter avec le chevalier mais sera soulagé de sa mort. Vous toucherez 225 groschen. et Marian dira du bien de vous aux prêtres de Wysoka et de Raborsch pour qu’ils deviennent des pédagogues de compétences.

Henry tue le chevalier dans la mine et le contrat est récupéré

Si vous avez tué le chevalier, Henry dira aux villageois que le problème est réglé, et il expliquera la vérité sur la présence de Taras Mura dans la mine, si vous avez récupéré le contrat. Sinon, là encore, le mystère restera entier pour les villageois.

Dans le cas où la vérité a été donnée, Vladimir s’inquiètera de savoir qui les protégera. Répondez « Dieu vous protégera, fiez-vous là lui ! », qui est la réponse la plus appropriée. Marian et Vladimir seront ainsi réconciliés. Vous toucherez ensuite les 225 groschen.

Henry convainc le chevalier de le remplacer et le protège

En ayant récupéré le contrat du chevalier, et une fois le chevalier convaincu que vous êtes là pour le remplacer, vous voilà devant plusieurs possibilités, une fois dehors. Déjà, vous pouvez quand même tuer Taras avec les autres villageois, ce que l’on vous a dit plus haut, et ce malgré les infos que vous avez obtenues.

Surtout, vous pouvez cette fois vous retourner contre les villageois et les gardes, en prenant le parti de Taras Mura. Ce n’est pas vraiment la meilleure fin, mais l’issue est intéressante. Attention, le combat sera compliqué et si Taras meurt, la quête échoue.

Une fois le combat remporté, parlez à Taras. Vous pouvez quand même changer d’avis et le tuer lui aussi, ou bien lui demander ce qu’il compte faire avant de le quitter. Il vous dira qu’il reprendra sa route à la recherche de démons.

Henry convainc le chevalier de le remplacer et règle le conflit (meilleure fin)

Toujours après avoir convaincu Taras Mura de sortir en lui ayant lu les termes du contrat, la dernière possibilité est d’expliquer la vérité sur ce qu’il se passe dans cette mine et sur l’identité et la fonction du chevalier. Dites « Ce contrat explique tout » et Henry se mettra à tout raconter.

À moitié convaincu parce qu’ils entendent et ce qu’ils voient, les villageois demandent quand même que Taras Mura paye pour les bêtes tuées. Vous allez devoir régler le conflit et plusieurs options s’offrent à vous.

« L’erreur est humaine, mais personne ne pensait à mal », avec assez d’Éloquence, fera que Henry apaisera la situation et poussera Marian et les villageois à s’excuser envers Taras Mura.

« Laissez Dieu juger vos actes », avec presque un niveau maximum de Charisme car très difficile à valider, amènera Henry à convaincre tout le monde en invoquant les arguments religieux. Marian libère Taras de son contrat et félicitera Henry.

Ces deux issues via les tests de persuasion aboutissent donc sur la meilleure fin, grâce à laquelle vous récupérez 475 groschen, le maximum pour cette quête. Pour ce qui concerne, les deux dernières options, elles débouchent toutes les deux sur un combat où vous devrez prendre parti pour l’un des deux camps.

