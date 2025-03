Comment obtenir la choucroute de Pepa

Vous trouverez ce personnage farfelu dans la région de Trosky, pile au sud de Semine, de l’autre côté de la rivière, à un point d’intérêt appelé Cave à choux. Pepa la Choucroute est un homme qui vole des tonnes de choux pour préparer une choucroute dont il a le secret.

Parlez-lui pour lui faire comprendre que vous savez qu’il se procure illégalement ces choux, ce qui vous donne la liberté sur le sort que vous lui réservez. Vous pouvez être particulièrement sévère, en le dénonçant au bailli pour pas loin de 800 groschen, ou en l’attaquant.

Mais on vous conseille de ne pas le dénoncer. Avant cela, demandez-lui pourquoi il a volé ses choux, et il vous proposera alors d’en goûter une. Acceptez et Henry se régalera. Pepa vous fera alors une offre : apportez-lui des choux et il vous en préparera d’autres.

Pour vous remercier d’être clément avec lui, Pepa vous offrira directement 14 exemplaires de Choucroute de Pepa. Vous la retrouverez évidemment dans l’onglet Nourriture et vous pourrez remarquer que ce plat donne +2 en Alimentation, augmente temporairement la Vitalité et redonne 10 points de vie, faisant de cet objet un des plus rémunérateurs en termes de Santé, en mettant de côté les potions.

Autres avantages et pas des moindres, la choucroute de Pepa ne pèse rien et se vend 25 groschen pièce. Notez aussi que vous pouvez en voler quelques-unes dans sa petite cabane. En bref, il s’agit d’un aliment très utile.

Seul souci, accéder à Pepa est un petit peu long puisque les points de téléportation les plus près restent la Forteresse de Nebakov et le moulin de Bas-Semine. Maintenant, et tout du moins au début du jeu, lui rendre visite vaut le coup.

