Parler à Vostatek

Rendez-vous à la maison de Vostatek, près de l’étang de Vidlak et parlez-lui en lui demandant « Vous avez d’autres ennuis ? ». Il commencera alors par vous dire qu’il veut qu’on lui apporte de l’alcool.

Il va alors vous donner 125 groschen. Que vous acceptiez ou non, Vostatek va se rappeler de quelque chose de plus important : des braconniers sévissent un peu partout. Il vous demandera de lui rendre l’argent. Vous pouvez le garder en prétextant en avoir besoin pour acheter de l’équipement. Vostatek n’y verra pas d’inconvénient. Sinon, rendez-le par bonté d’âme.

Il vous demande de ramener vivant les braconniers, pour qu’ils soient ensuite amenés au bailli et ainsi être jugé. Si jamais vous tuez vous-même les braconniers en question, vous devrez rapporter une preuve. L’équipement du braconnier fera l’affaire.

Votre première cible se trouvera du côté de l’étang de la Tour rocheuse, près de là où Henry et sa bande se sont fait attaquer au début du jeu. Le braconnier se fait relativement discret, mais nous vous indiquons où il se cache.

S’occuper du braconnier dans la forêt près de l’étang de la Tour rocheuse

Partez tout à l’ouest et, depuis le point de téléportation Étang de la Tour rocheuse, allez vers le nord-est jusqu’à un refuge délabré. Et depuis celui-ci, montez vers le nord pour pénétrer dans les bois et tombez sur le camp de braconnier.

Parlez au braconnier et il va rapidement avouer ses méfaits en expliquant qu’il a une famille à nourrir. Posez-lui toutes les question que vous voulez puis vient le moment de faire un choix. Soit vous le ramenez à Troskovice pour qu’il soit pendu, soit vous tentez un arrangement.

Pour l’arrangement, le braconnier vous indiquera deux terrains de chasse aux chevreuils, si vous n’avez pas déjà découvert vous-même ces emplacements. Le coupable vous demandera alors de le laisser partir.

Là, vous pouvez le trahir et quand même l’arrêter, ou bien le laisser libre en exigeant qu’il arrête de braconner. Vous utiliserez alors votre Éloquence pour réussir à obtenir la retraite du braconnier. Retournez voir Vostatek. Si vous avez fait pendre le braconnier, Vostatek sera satisfait, sinon, il grimacera mais continuera à compter sur vous pour la suite.

S’occuper du braconnier dans la forêt près de l’étang de Vidlak

Le deuxième braconnier est bien plus près et se trouve du côté de l’étang de Vidlak. Téléportez-vous d’ailleurs jusqu’à ce point et commencez par récupérer des infos auprès de la femme du pêcheur et du tanneur, en commençant par l’épouse.

Parler à la femme du pêcheur puis au tanneur

Celle-ci vous jure que le braconnier n’est nul autre que son voisin, le tanneur. Elle vous parle également du bosquet de la sorcière, où se cacherait son complice. Le sentier derrière la maison du pêcheur y mène. En continuant à discuter avec l’épouse du pêcheur, elle fait part de ses doutes sur ce que le tanneur cacherait dans son atelier.

Allez donc vérifier la version de Benesh le tanneur en allant lui parler. Il nie en bloc les accusations de la femme du pêcheur. Posez-lui quand même toutes les questions possibles et quand vous demanderez « Comment vont les affaires, tanneur ? », il se défendra en disant qu’il est réglo.

Lorsque vous avez le choix de le croire ou non, dites « Je ne vous crois pas ». Henry demandera si l’atelier ne contient rien de suspicieux, ce à quoi le tanneur jure que oui. Terminez votre conversation puis allez vérifier l’atelier justement. La porte d’entrée étant verrouillée avec une serrure très difficile, passez par derrière.

Montez sur le toit de paille, passez par la fenêtre et repérez immédiatement sur votre gauche la ramure, par terre. Manifestement, le tanneur ne vous a pas tout dit. Retournez donc le voir. Henry met la pression au tanneur qui finit par avouer avoir passé un arrangement avec le véritable braconnier.

Renseignez-vous ensuite au maximum sur l’identité et la localisation du coupable. Son camp se situerait au nord de sa cachette qu’il a en commun avec le tanneur, elle-même au nord-est de sa maison.

En suivant la trace du braconnier, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin en repérant les branches nouées accrochées aux arbres. Vous tomberez assez rapidement sur la cachette contenant quelques peaux. Continuez au nord-est pour tomber sur le camp de braconniers.

Le braconnier tient à son activité et préfère mourir ici que de vous suivre. Vous pouvez alors choisir la manière douce, avec Éloquence, ou la manière dure via l’Intimidation. En réussissant à le convaincre, vous pourrez alors choisir de l’arrêter ou bien de le laisser partir. Si vous échouez, le braconnier tentera le tout pour le tout dans un combat contre vous.

Allez faire votre rapport à Vostatek et, comme pour le premier, il sera content si le braconnier a été pendu, un peu moins s’il a été relâché. Le maître chasseur vous parlera alors d’un camarade, Varel, situé près du moulin de Nebakov et qui lui aussi a des ennuis avec des braconniers. Il y aurait même un fantôme qui rôderait dans les bois.

Découvrir la vérité à propos du braconnier dans la forêt de Slatego

Direction le moulin de Nebakov, loin au sud-est de chez Vostatek, pour rencontrer Varel. Depuis le moulin, il faut monter un petit chemin qui mène à la cabane de chasse. Dites que Vostatek vous envoie pour du travail. Avant d’enquêter sur le fantôme, Varel sollicite votre aide pour se débarrasser de braconniers.

Le premier se trouve quelque part entre le cimetière de Troskovice et une cabane à moitié construite dans le coin de Slatego. Pour affiner vos recherches, on vous conseille de demander des infos à Ignatius, le fossoyeur que vous avez peut-être déjà croisé durant la quête « Le fruit interdit ».

Interroger le fossoyeur au sujet de braconniers

Suivez le conseil de Varel et allez au cimetière de Troskovice. Le fossoyeur vous met en garde sur la prolifération des loups et vous indique de suivre un sentier partant de derrière la cabane à moitié construite, et ce jusque dans les bois. La cabane inachevée est au sud-est du cimetière.

Allez-y pour notamment tomber sur un coffre verrouillé. La clé est dans un pot caché dans le coin opposé de la cabane. Déverrouillez le coffre et récupérez de l’argent, des flèches, deux nécessaires de l’archer mais aussi et surtout la Carte du gibier de Slatego.

En suivant le trajet indiqué sur la map, vous tomberez sur un petit camp de braconnier où rôde un loup. Fouillez un gros sac blanc pour y récupérer le Couteau du braconnier de Slatego. au milieu de quelques ressources sympathiques.

Si vous avez Cabot avec vous, faites-lui renifler le couteau pour qu’il vous mène au braconnier. Sinon, fiez-vous à notre capture d’écran ci-dessous, qui indique que le braconnier se trouve au niveau du Lieu de chasse au chevreuil situé à l’ouest de la cabane.

Vous tomberez alors sur son cadavre auprès duquel quelques loups se nourrissent. Tuez-les puis récupérez le Couteau de chasse du braconnier sur le cadavre. Retournez voir Varel et faites-lui votre rapport.

Trouver le braconnier dans la forêt de Bas-Semine

Avant de vous parler du fantôme, un dernier souci de braconniers est à régler. Vous allez faire vos recherches près d’ici, vers Bas-Semine. Varel mentionne le meunier Kreyzl si vous voulez davantage d’infos sur la marche à suivre. Allez donc faire un tour par chez lui.

Se renseigner à propos de braconniers au Repaire

Si vous avez déjà fricoté avec Kreyzl à partir de la quête « Materia Prima », vous avez probablement déjà connaissance du Repaire, un atelier caché au sud-est du moulin. Allez là-bas puis parlez à Bonnie. Sans avoir beaucoup trop d’indication à vous donner, elle vous confirme quand même que des braconniers se trouvent plus loin, sur la colline.

Continuez donc vers le sud pour monter vers les bois et finir par atteindre le Camp de braconniers. Contrairement aux autres braconniers, il ne va pas être possible de dialoguer. Vous pouvez comme souvent la jouer frontal avec un combat à la loyale, ou bien tuer furtivement les trois braconniers occupant les lieux.

Fouillez le cadavre de celui qui détient les clés pour récupérer de l’Équipement de braconnier de Bas-Semine. ainsi que les clés elles-mêmes. Vous pourrez ainsi chiper des peaux dans le coffre du camp par exemple.

Une fois au calme, examinez trois preuves de braconnages présentes au campement. La première est un cerf éviscéré, couché sur le sol. La deuxième est un autre cerf éviscéré et suspendu. Enfin, la dernière est une peau étendue, près d’un tas de bois. Un autre Équipement de braconnier de Bas-Semine est justement posé à côté.

Retournez voir Varel pour lui raconter le résultat de votre enquête. Si vous avez tué tout le monde, il sera ravi. Si ce n’est pas le cas, sachez que ce sont les soldat du bailli Thrush qui auraient été dépêchés pour s’en occuper. Henry donne également à Varel les équipements de braconnier, si ramassés, en guise de preuve.

Il est temps de traquer ce fameux fantôme dont Varel et Vostatek parlent. Celui-ci braconnerait quelque part au nord du château de Trosky, dans un territoire très vaste, sous les radars. Autre signe notable, le braconnier serait un étranger, vu la manière dont il se comporte.

Découvrir ce qu’il en est du braconnage dans la forêt de Kopanina

Vu l’étendue de la zone de recherche, on vous indique l’emplacement précis du braconnier ci-dessous. Établi contre les rochers, le campement du braconnier livre une sacrée surprise : le « fantôme » n’est nulle autre que Hans Capon.

Évidemment, cela déclenche la colère d’Henry mais Hans justifie son activité. Il demande même à Henry de raconter des mensonges à Varel et de dire que personne n’était là. Avec assez d’Éloquence, vous pouvez dire « Ça ne suffit pas », même si ce ne sera pas évident de convaincre Hans.

Si ça marche, ce dernier promettra d’arrêter et Varel sera content d’apprendre que le fantôme stoppera ses activités. Henry récupère l’équipement de Hans en guise de preuve pour que Varel le croit.

De retour auprès de Varel, vous pouvez choisir de dire la vérité mais il ne vous croira tout simplement pas et s’agacera. Mentez et Henry lui donnera les outils de Hans. Varel sera satisfait et annonce la fin des problèmes avec les braconniers.

Vous obtiendrez 80 groschen, une potion d’Ésope forte, un Breuvage de l’archer fort, 3 côtes de cerf séchées, un nécessaire de l’archer et une trousse de coordonnier. Les stats de Survie et Maître-chien sont également améliorées. Les prix des arcs seront également baissés chez Varel.

Fin alternative

Si jamais vous arrivez à l’étape du fantôme après avoir participé au mariage de Semine dans « Pique-assiettes de noce », la quête va s’arrêter puisque ce fantôme n’était autre qu’Hans Capon. Vous sautez donc une étape, mais pas la récompense, qui n’est autre que 175 groschen, et une amélioration des compétences Survie et Maître-chien.

