Parler à Franz Geldstück l’aubergiste

Direction la taverne de l’Aigle de fer, pour rencontrer Franz Geldstück l’aubergiste. Si vous lui demandez quel travail il peut vous proposer, il vous dira que vous êtes robuste et vous tendra un papier, en vous demandant si vous savez lire. Réussissez le test d’Érudition en choisissant « (Lire la feuille) » pour donner un coup de main à l’aubergiste.

À la lecture du papier, ce dernier va se rendre compte qu’il s’est fait avoir par le scribe qui lui a rédigé cette note. Mais le cœur de votre tâche n’est pas là. Le problème se trouve du côté des soldats de Sigismond qui se sont amusés à bloquer une route et à faire payer un péage aux caravanes de marchands.

Lassé de payer pour tout et n’importe quoi, Franz et d’autres marchands se sont réunis pour payer la personne qui s’occupera de ce souci. Posez quelques questions et Franz vous dira que votre objectif va être de vous approprier le sauf-conduit dont les gardes disposent. Sans le papier qui justifie leur présence sur la route, les soldats devront partir. Vous voilà prêt à partir.

Trouver le camp des soldats

Vous trouverez le camp en partant par la sortie nord de Kuttenberg, à mi-chemin entre la cité et le village de Grund. Une fois au niveau du camp, et comme d’habitude, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Premièrement, arriver à convaincre les soldats de partir est possible. Il faut commencer par s’adresser au commandant local. Deux tests de persuasion s’offrent à vous : la Domination, avec « Je viens au nom du conseil de Kuttenberg », et, plus dur, l’Intimidation avec « Attention à ce que tu dis ! ».

En réussissant, et dans les deux cas, l’agent des douanes royales vous montrera le fameux sauf-conduit qui justifie leur présence. Dites ensuite « Je veux le lire », mais attention il faudra pas mal d’Érudition pour que ça fonctionne. Si ça marche, vous parviendrez à embobiner l’agent. Vous pourrez ensuite leur dire de déguerpir, les menacer de les emmener au bourreau, ou bien les attaquer.

Sinon, vous pouvez vous battre contre les soldats, si jamais vous n’avez pas réussi à les convaincre, faute de compétences suffisantes, ou tout simplement si vous préférez faire couler le sang. Trois soldats se présenteront. L’ordonnance militaire sera à récupérer sur le cadavre de l’agent des douanes royales.

Enfin, venir la nuit vers minuit-1h du matin vous permettra de dérober l’ordonnance militaire directement dans la bourse de l’agent des douanes royales, en plein sommeil. Le papier sur vous, retournez voir Franz pour le lui donner. En récompense de votre aide, il vous donnera 100 groschen, ce qui clôt cette mini-quête.

