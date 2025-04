Aller à la cour italienne

Immédiatement après la fin du chapitre « Oratores », vous voici aux commandes de Godwin, prêt à se faire escorter par votre « garde » jusqu’à la cour.

Avant même d’avancer, soyez extrêmement vigilant au trophée/succès 🏆 Un vrai Cardinal. Cet achievement consiste à jouer toute la partie avec Godwin sans jamais éveiller des soupçons sur votre véritable identité. Ce trophée/succès étant très capricieux, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement notre soluce qui vous garantira de l’obtenir.

Au bout de quelques pas, un marchand de rue vous interpellera. Vous pouvez totalement refuser et poursuivre votre route, ça ne bloquera pas le trophée/succès.

Si jamais faire des emplettes vous intéresse, intéressez-vous seulement à la statuette de sainte Barbe. Marchandez grâce à votre Éloquence pour ne payer la statuette que 50 groschen.

Reprenez votre route et, rapidement, des gardes vous salueront sur votre gauche. Contentez-vous de faire « (Saluer) ». Vous allez ensuite arriver devant Jérôme Naaz. Au moment des présentations, choisissez « (S’incliner) ».

L’échevin va ensuite reconnaître Henry et va lui demander s’ils se sont déjà rencontrés quelque part. Faites « (Éluder la question) » pour noyer le poisson.

Suivre Jérôme Naaz jusqu’au conseil ecclésiastique

Vous allez ensuite entrer dans la cour en suivant Naaz. Ne parlez pas jusqu’à ce que vous soyez présenté au soldat italien Giuseppe Cabrini. Faites « (Embrouiller et continuer) ».

Godwin va alors baragouiner quelque chose, Giuseppe ne va rien comprendre, votre réputation va baisser mais vous ne risquez rien pour le trophée/succès. Quand Jérôme Naaz va vous proposer d’y aller, acceptez.

En pénétrant dans la salle, Godwin est accueilli par les différentes parties prenantes du conseil. Tout le monde parle latin et c’est un peu la panique pour notre faux cardinal qui demande de boire du vin afin de parler correctement.

Commencez par « (Continuer de manière formelle) ». Lorsque l’on vous demandera ce que pense le pape Boniface du différend entre la Confrérie et Sedlec, dites « Le pape n’a pas encore pris de décision ».

Jérôme Naaz vous confie donc à demi-mot votre objectif : parler aux deux camps, demander leur opinion sur la question puis prendre la parole pour trancher.

Parler du différend de l’Église et aider Henry

Effectivement, vous allez devoir consulter une à une les personnes ayant un intérêt à défendre durant cette réunion. Mais vous devez aussi garder un œil sur un objectif secondaire : aider Henry. Cela va consister à agir de sorte à ce que l’infiltration dans la cour soit plus simple pour notre héros et les autres.

Commencez par parler à Janosh qui va vous dire qu’il vient d’avoir une idée. Dites « Vas-y parle » pour qu’il vous conseille de demander davantage de vin à Jérôme, ce qui enverra des gardes en ville. Des gardes en moins à battre pour Henry donc.

Tout de suite après, allez à gauche de la salle pour boire au tonneau de vin. Prenez exactement 4 gobelets de vin, et pas un de plus. Vous serez suffisamment ivre pour parler latin parfaitement sans devenir complètement plein non plus.

Allez ensuite du côté droit de la salle. Vous serez interpellé par André Polner. Demandez « Quelle est votre opinion sur ce différend ? ».

Dites ensuite « Que font ces gardes ici ? » pour que Polner vous invite à demander à Jérôme que davantage de gardes soient appelés. Retournez voir Janosh pour qu’il vous donne une deuxième idée.

Cette fois, il pense à faire venir le cuisinier afin que Henry et les autres puissent sortir plus facilement de la cuisine. Vous avez désormais trois manières d’aider Henry, alors retournez voir Jérôme Naaz, installé près d’une fenêtre.

Choisissez les trois options suivantes :

« (Faire quérir le cuisinier) »

« (Parler des gardes) »

« (Demander du vin) »

Vous aurez ainsi réduit au maximum les obstacles pour Henry et les autres alliés. Vous n’avez plus qu’à vous adresser à tout le monde.

Pour Albich d’Uniczow, dites « Je me souviens (Esquiver) », pour éviter d’éveiller les soupçons. Puis, faites (Se taire). Albich vous donnera son avis et, quand vous aurez le choix pour d’autres dialogues, ne dites rien et partez.

Pour Père Anthony et Père Konrad de Pnewitz, dites seulement « Quelles sont les exigences de la Confrérie ? » puis « Je comprends », et partez.

Pour l’abbé Jean III et Père Peter de Malien, dites seulement « Quelles sont les exigences du monastère ? » puis « Je comprends », et partez.

Enfin, n’oubliez pas de demander également à Musa son avis. Dites « Que penses-tu de ce Conseil ? ». Une fois que vous avez récupéré l’avis de tout le monde, allez voir Janosh et choisissez (Commencer le discours de clôture).

Godwin se lance et après quelques paroles formelles, dites que « Musa a raison. (Voie vers la réconciliation) ». Devant le scepticisme des parties prenantes, enchainez avec « Nous devons réussir à nous comprendre ». Malgré votre volonté de conciliation, cela ne suffit pas pour contenter tout le monde. Terminez enfin en choisissant « (Apaiser) ».

Godwin réussit alors à mener la réunion vers une issue conciliante. Si vous avez suivi nos instructions, vous devrez débloquer le trophée/succès 🏆 Un vrai Cardinal. À présent, le reste dépend d’Henry et les autres.

Neutraliser les gardes

Nous retrouvons notre héros dans les cuisines. Capon demande si tout le monde sait ce qu’il a à faire. Vous pouvez demander « Passons en revue les tâches » afin d’avoir un récap sur le plan.

Capon s’occupe de la porte est, Brabant, la porte ouest, Adder ira chercher des outils pour percer le couloir et Henry s’occupera des patrouilles dans la cour et sur les murs intérieurs. Si vous avez aidé Henry avec Godwin, Capon mentionnera le fait qu’il y a moins de gardes à s’occuper. En avant, en sachant que la discrétion est de mise.

Notez que si vous disposez d’une tenue plus discrète dans votre inventaire, rien ne vous empêche de la privilégier aux vêtements italiens portés de base par Henry. Cela vous aidera à rester davantage inaperçu.

Sortez dans la cour et vous aurez à vous occuper de trois gardes. Un premier à votre niveau, puis deux au niveau supérieur. Commencez par assassiner discrètement celui en bas une fois que les deux autres ont le dos tourné.

Cachez ensuite le cadavre dans un coin, comme derrière Brabant par exemple, puis prenez les clés des portes et des coffres ainsi que la clé de l’armurerie de la cour italienne sur le cadavre.

Mettez-vous au pied des escaliers vous vous préparez à éliminer le garde qui est au plus près de vous. Une fois que celui qui est le plus éloigné vous tourne le dos, éliminez le plus proche et cachez-le rapidement en bas. Vous n’aurez plus qu’à aller assassiner le dernier quand vous jugerez le timing adéquat.

Fouiller l’armurerie, le trésor royal et la bibliothèque

Maintenant que la voie est libre dans toute la cour, ouvrez donc l’armurerie et prenez-y les pièces et les armes qui vous intéressent. Si vous n’avez pas une armure au top de la qualité, vous trouverez ici quelques-unes des meilleures pièces d’équipement de qualité III. Manches lamellaires de noble, marteau de guerre somptueux ou encore gantelets de Nuremberg sont les pièces maîtresses de la salle. Point important, emmenez une bardiche, un glaive ou toute autre arme de type arme d’hast.

Sortez, descendez puis entrez par la porte à gauche de l’escalier en colimaçon côté nord, puis ouvrez la porte sur votre gauche. Vous voici dans la salle du trésor royal. Sur votre droite, deux placards, dont un qui contient des bijoux précieux, deux crucifix en or et 420 groschen.

Sur les meubles, vous trouverez plein de calices dorés et de crucifix en or. Ressortez et grimpez l’escalier en colimaçon juste à côté, et ce jusqu’au sommet. Vous voilà dans la bibliothèque de Venceslas.

Quelques livres sur le monde sont à trouver ici mais, surtout, deux livres de compétences sont présents. L’Art de l’épée IV se trouve sur la table, à côté des lunettes de Leminger tandis que Aussi silencieux qu’un chat IV se trouve sur une étagère sur la gauche.

Maintenant que vous avez fait votre petit tour, revêtez votre tenue d’italien et parlez à Brabant. Celui-ci refuse de tuer les gardes de la porte ouest car il « n’est pas un meurtrier ». Dépité, Henry va devoir s’en charger. Capon arrive aux nouvelles. Vous pouvez alors humilier Brabant ou le soutenir face à votre ami. Néanmoins, le problème des gardes reste à régler.

Vous avez le choix de vous en occuper seul ou avec Hans. Étant donné que la discrétion pour les tuer tous les deux reste compliquée pour ne pas dire impossible, acceptez l’aide de Capon. À deux contre deux, c’est presque du tout cuit. Une fois les deux adversaires supprimés, il ne manque plus qu’à se réunir au puits, comme convenu.

Trouver Adder

Hélas, Adder semble manquer à l’appel. Suggérez d’aller le chercher puisque de toute façon c’est ce qu’il va se passer. Hans craint qu’Adder ne soit occupé par des affaires plus… charnelles. Lancé à la recherche du bougre, cherchez Capon au niveau de l’escalier qui mène aux remparts pour trouver la porte qui mène aux cuisines.

Entrez pour voir qu’Adder est effectivement en plein ébat et qu’il se fait surprendre par Giuseppe, le soldat italien et mari de la cuisinière. Giuseppe a ensuite bien compris que vous n’êtes pas italien. Henry va alors devoir désamorcer la situation avant que cela ne tourne mal.

Si vous voulez vous en sortir sans combat, il faut d’abord « (Apaiser) ». Puis, avec ce temps de gagné, faites « (Prétendre être italien) » puis « (Utiliser les expression de Brabant) ». Ensuite, vous avez le choix entre « Fatta la legge, trovato l’inganno » ou « O mangi la minestra o salti dalla finestra ».

Le soldat vous demandera alors de le laisser tranquille et pleurera sur son sort juste après. Tout autre choix mènera d’une manière ou d’une autre au combat contre Giuseppe. Il est protégé de la tête au pied avec une armure impeccable mais vous serez à trois contre lui. Il suffit de vous placer dans son dos et de le frapper régulièrement pour rendre le combat facile.

Trouver le passage reliant la cave à la crypte

Parlez ensuite à Adder et dites « Adder est incorrigible », avant que celui-ci ne vous invite à aller rejoindre les autres à la cave pour leur libérer le passage.

Suivez vos amis pour tenter de trouver le point mur qui possède un point faible. Entrez dans la pièce de droite, celle où se trouve Capon, et allez au fond à gauche. Faites « explorer » pour déclencher l’arrivée de Zizka et les autres. La cour italienne est à vous !

À l’instant où Godwin apprend la nouvelle, il craque et arrête immédiatement de jouer son rôle. Zizka et quelques alliés font alors des membres de l’assemblée ses prisonniers.

Dehors, Diable Sec invite à aller récupérer l’argent, sauf que Rosa veut surtout libérer son père. Soutenez-la en disant « Il faut libérer les seigneurs ! » puisque vous devrez de toute façon vous en occuper.

Janosh se propose ensuite pour aller voir Csaba, celui qui retient prisonniers les seigneurs. Il sera accompagné d’Adder et de Henry. Dites d’ailleurs « Je veux aller avec eux ».

Zizka rappelle ensuite le plan, en soulignant que la garde doit être montée sur les remparts, le temps que l’argent soit exfiltré jusqu’au palais des Ruthard. Dites ensuite que vous avez « Compris ! ».

S’en suit une cinématique où l’on voit les alliés se réjouir de l’acquisition du trésor royal, tandis que Brabant indique les directives à l’un de ses mercenaires.

Libérer les seigneurs

Adder et Janosh vous attendent pour grimper la tour et rejoindre le donjon où sont retenus les seigneurs. Csaba Molnár vous attend devant la porte. Il fait connaissance avec Janosh, qui vient de la même contrée que lui.

Malgré cela, il ne vous laissera pas entrer comme ça. Un premier test de persuasion très difficile à réussir concerne l’Éloquence, la Présence et le Charisme. Avec des stats très élevées, vous pouvez tout de même y arriver.

Il vous reste la possibilité de dire « Alors, qu’est ce que vous proposez ? ». Molnár suggérera alors que l’argent du trésor royal paye la rançon des seigneurs. Dites ensuite « Ton avis, Adder ? », pour que celui-ci s’énerve. Enchaînez alors avec « Du calme, Adder ! » qui demandera de l’Éloquence (Moyen), pour que Janosh suggère ensuite un autre marché.

Csaba s’inquiètera ensuite de ce qu’il devra dire à Sigismond. Plusieurs réponses sont possibles et « C’était une question de vie ou de mort » ou « Nous vous avons battu » marchent. Concluez en lui disant que « Ce sera une nouvelle vie ! » puis « Je comprends. (Le laisser partir) ». Csaba vous donnera alors la clé et s’en ira.

Dans la grande majorité des autres cas, un combat se lancera contre Csaba. À trois contre un, vous n’aurez que peu de soucis même si votre ennemi est bien équipé. Pensez juste à parer et à ne pas prendre trop de risques. Récupérez la clé de Csaba et surtout la clé des appartements des prisonniers pour libérer les seigneurs.

Incrédules, les seigneurs sont pourtant bel et bien sauvés et Kunzlin peut enfin retrouver sa fille. Même Martin Oderin est heureux de voir Godwin, sur qui il s’est définitivement trompé. En voyant ce geste d’affection inattendu, dites « Je suis heureux que vous soyez en paix ».

Rosa vient vers vous et vous remercie. Discutez avec elle et elle vous conseillera d’aller jeter un œil à la bibliothèque, si vous ne l’avez pas fait précédemment. Rosa vous quitte en vous souhaitant bonne chance.

Parler à Zizka sur les remparts

Il est temps de parler à Zizka pour déclencher la suite des événements, mais vous pouvez d’abord parler à Samuel. Si vous n’avez pas fouillé les lieux plus tôt, il vous conseillera de vous attarder sur l’armurerie et la salle du trésor royal, dont nous vous avons déjà parlé plus tôt. Posez ensuite les différentes questions pour avoir des détails sur chaque type de trésor.

Avant de continuer le chapitre, allez du côté de l’escalier en colimaçon, côté est. À l’étage suivant, vous verrez Katherine en train de faire le guet devant la salle où ont été mis à l’abri les seigneurs. Parlez-lui et flattez-la en lui disant « Tu est toute jolie », si vous souhaitez favoriser la future romance avec elle.

Quand vous aurez fait vos emplettes, retrouvez Zizka sur les remparts et épuisez tous les dialogues. Alors que celui-ci se félicite de la réussite de l’opération, Kubyenka donne l’alerte. Les hommes de Sigismond, menés par Éric, sont là.

Retenir les assaillants aussi longtemps que possible

Ce dernier exige de voir Henry, et notre héros joue la carte de la provocation. Vous aurez ensuite la possibilité de choisir les dialogues précédant l’attaque, mais celle-ci se lancera quoi qu’il arrive. Les hommes d’Éric étant bien plus nombreux, il va surtout falloir résister. Vous commencez la bataille sur les remparts.

Repousser les échelles

Si vous avez récupéré une arme d’hast auparavant, vous gagnerez du temps, sinon, allez en récupérer une parmi celles posées contre les remparts pour faire tomber les échelles. C’est toujours une action un peu capricieuse dans la mesure où les ennemis qui grimpent empêchent de la faire tomber, mais essayez régulièrement.

N’oubliez pas de tuer les soldats qui seraient passés entre les mailles du filet et faites attention aux tireurs quand vous montrez votre tête en repoussant les échelles.

Défendre la basse-cour

Après trois échelles renversées, vous serez conviées à descendre dans la cour. Face à l’afflux important de soldats, essayez de rester proches de vos alliés, pour détourner leur attention et pour frapper plus facilement les ennemis. Après quelques adversaires vaincus, une cinématique se lance.

Musa et les seigneurs vont tenter de s’échapper. Hélas, au même moment, les alliés forment une ligne face à celle d’Éric. Le combat se lance, et Henry finit par devenir à la merci d’Éric.

Notre héros doit son salut à Musa, qui vient lui sauver la vie, ce qui permet à tout le monde de s’échapper. Temporairement à l’abri, les alliés fuient un par an par le trou menant au palais des Ruthard. Diable Sec tend un piège en faisant exploser les lieux.

Atteindre le palais des Ruthard

L’évasion a parfaitement fonctionné. Encore assourdi par l’explosion, Henry reprend ses esprits avant de traverser le tunnel jusqu’au palais. Quelques mètres plus loin, remerciez Musa. Vous rejoignez aussi rapidement Godwin, Katherine et Samuel.

Le prêtre vous informe que Adder, Janosh, Kubyenka et Capon sont partis devant. Rejoignez d’ailleurs ce dernier pour voir comment il va. À sa grande surprise, sa claustrophobie a disparu face à l’urgence de devoir se cacher dans les tunnels.

Dites donc « Tu as surmonté ta peur » puis « Alors, tout va bien ? », « Ce qui compte, c’est que tu ailles bien » et enfin « Je tiens à toi » pour favoriser la future romance avec Capon. avant de vous remettre en marche.

Vous croiserez alors enfin Kubyenka et les autres, signe que vous êtes tout près de rejoindre le palais. Devant eux, allez à gauche puis à droite pour terminer votre traversée.

Une nouvelle cinématique montre Brabant en train de presser ses hommes à charger l’argent sur le chariot. Les alliés débarquent avec un Adder tout excité de voir tout ce trésor en sa possession. Hélas, Brabant montre son vrai visage, poignarde Adder et s’enfuit.

Vaincre les hommes de Brabant

Il lâche alors ses hommes sur vous, ce qui lance un combat. Ne changez pas une tactique qui gagne et restez près de vos alliés pour frapper plus facilement vos ennemis. Ces derniers sont bien protégés, mais avec assez de prudence vous ne rencontrerez aucun problème.

Le combat commence dans les écuries puis continuera dans la cour principale. Prenez garde aux tireurs perchés sur l’escalier menant à l’intérieur du palais. Dans le pire des cas, vous terminerez par eux, même si combattre dans les escaliers n’est pas toujours hyper précis.

Une fois les hommes de Brabant tués, les alliés vont s’enquérir de l’état d’Adder. Mais malheureusement, il sait qu’il va succomber à ses blessures et souhaite que tout le monde s’échappe sans lui. Janosh est contraint de laisser son ami sur place. Les alliés fuient juste avant qu’Éric et les siens arrivent trop tard.

Alors que les chevaux sont au triple galop, les alliés se font rattraper par les soldats de Sigismond. Kubyenka prend une flèche, Musa également, et Zizka hurle l’ordre que tout le monde prenne la direction de Suchdol.

Tout le monde, hormis Kubyenka, parvient à rentrer dans la forteresse et Musa doit être soigné. Peter de Pisek estime qu’avoir amener l’argent ici est une folie. Henry se rend alors aux remparts et Capon lui fait part de ses doutes de venir à bout de l’armée de Sigismond, dont le camp est tout proche de Suchdol.

Notre héros décide alors de s’assoir une minute. Une minute qui devient quelques heures puisque Zizka finit par le réveiller au petit matin. Et quelle meilleur nouvelle pour commencer la journée que de justement apprendre le retrait des troupes de Sigismond. Une révélation inattendue qui clôture ce chapitre. Le suivant s’appelle « Civitas Pragensis ».

