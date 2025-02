Parler à l’humble chevalier

Vous trouverez un humble chevalier, et donc le point de départ de cette quête, en vous rendant dans son petit campement, tout au nord de la ville de Kuttenberg et presque à la limite nord-est de la map.

En parlant au chevalier, il vous fait part de son désespoir. Au monastère de Sedlec repose le seigneur Valentin. Lorsqu’il vous demande si vous le connaissez, il est possible de réussir un test de persuasion assez facile d’Érudition, en répondant « Il me semble, oui ».

Vous apprenez alors que c’est un seigneur qui a rapporté de la terre sainte pour l’éparpiller dans le cimetière de Sedlec. Le chevalier sait qu’il est enterré ici avec son épée, et il aurait voulu s’y recueillir. Mais malheureusement, il ne peut pas.

Avec Henry, vous pouvez alors proposer votre aide. Une fois l’épée rapportée au chevalier, il vous récompensera. Ne sachant pas vraiment où commencer les recherches, il vous conseille d’aller parler au frère Morticius, un des moines qui s’occupent d’entretenir le monastère.

Parler à frère Morticius et entrer dans la crypte du temple

Le monastère se trouve en contrebas, au sud-est. Allez-y et pénétrez dans l’enceinte. Vous devriez trouver Morticius assis près d’une tombe. Discutez avec lui.

Vous remarquez que le moine est aveugle et parle étrangement. Tout aussi étrange, la requête qu’il vous soumet. Les os des défunts sont éparpillés un peu partout à l’intérieur du temple et il va falloir les ranger minutieusement en pyramide. Acceptez et vous aurez quelques groschen en guise de récompense.

À partir d’ici, vous débuterez une autre quête : « Tu n’es que poussière », que vous pouvez avancer conjointement avec celle en cours, si vous le souhaitez.

Soluce de la quête « Tu n’es que poussière… »

Une fois de nouveau au contrôle d’Henry, vous avez désormais accès au temple. Mais c’est la crypte qui vous intéresse surtout. Pour y pénétrer, entrez dans le temps et examinez les planches de bois au centre de la pièce.

Henry va alors chuter au fond de la crypte. Si vous n’aviez pas de torche, Morticius va vous en jeter une pour mieux y voir, vu l’obscurité ambiante.

Trouver l’épée du seigneur Valentin

Deux accès s’offrent à vous. Passez par l’ouverture la plus large des deux pour entrer dans une salle avec plusieurs cercueils. Au bout se situe un tombeau plus imposant. Approchez-vous de ce dernier : il s’agit de celui du seigneur Valentin.

Ouvrez le tombeau pour constater que l’épée n’est pas là. En revanche, examinez le couvercle pour qu’Henry ait une idée. En s’inspirant du dessin de l’épée aperçu sur ce couvercle, il pourrait la reproduire en allant la forger.

Désormais, quittez la crypte en suivant le chemin parsemé de planches de bois. Vous tomberez sur une porte secrète qui vous ramènera dans un coin du monastère.

Forger une réplique de l’épée du seigneur Valentin

À présent, rendez-vous dans la forge de votre choix en possession des matériaux suivants : 1x cuivre, 1x garde d’épée droite, 1x peau de vache, 1x pommeau d’épée à pièce, 1x acier de Francfort et 1x ferraille.

Pour la forge, procédez comme d’habitude, en chauffant bien la lame couleur paille, en frappant fort, en rythme, jamais au même endroit, et en tournant la lame de temps en temps puis en la réchauffant si nécessaire, avant de terminer.

Vous voilà en possession d’une fort belle réplique de l’épée du seigneur Valentin. Il est temps de la rapporter au chevalier.

Apporter l’épée du seigneur Valentin au chevalier

De retour au campement du chevalier, dites-lui que vous avez réussi à faire une réplique à partir de la gravure du tombeau du seigneur Valentin. Il n’en croira pas ses yeux mais la célébration va vite laisser place à une révélation plus inquiétante.

Le chevalier est en fait un homme qui s’enrichit sur le dos des collectionneurs, en vendant toute relique ou artefact, authentique ou non. Et maintenant, il veut se débarrasser d’Henry, sauf qu’il ne sait pas sur qui il vient de tomber.

Naturellement, un combat se lance contre le faux chevalier. Il se battra justement avec l’épée du seigneur Valentin, mais en restant patient et en usant des coups de maître via contres parfaits, vous dominerez rapidement votre adversaire.

En sortant vainqueur de combat, vous pourrez récupérer l’épée mais aussi pas mal de récompenses sympathiques que l’on vous détaille plus bas, en parallèle de l’autre manière d’arriver au bout de cette quête.

Éviter le combat contre le chevalier

Il existe toutefois un autre chemin, qui vous épargne le combat. Avec un très haut niveau de Présence, vous pouvez tenter d’intimider le faux chevalier en disant « Vous vous attaquez à la mauvaise personne ». Ce dernier va alors se raviser en gardant l’épée et vous donne une dent de Saint Apolline en guise de dédommagement.

La quête se terminera mais vu qu’il ne s’agit que d’une dent qui n’a pas quasiment aucune valeur, vous pouvez tout à fait assassiner par surprise le faux chevalier afin de récupérer l’épée du seigneur Valentin ainsi que d’autres ressources plus intéressantes, comme un crucifix en or ou encore la clé ouvrant son coffre qui se trouve à côté de la table.

À l’intérieur de ce dernier se trouve notamment une esquisse de hache de chevalier, un anneau avec une croix en or ou encore 253 groschen.

