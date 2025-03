Parler à Pasha

Peut-être avez-vous rencontré Karel dans la région de Kuttenberg, un bandit héros malgré lui de la courte quête « Tête de flèche ». Cet homme attirait selon lui la bonne fortune grâce à la flèche qu’il avait dans le crâne, permettant à son groupe de bandits de faire face à tous les dangers.

Hélas, en vous rendant à l’Antre du Diable peu de temps après cette quête, vous tomberez sur Pasha, un des membres du groupe de bandits, pour une bien triste mission.

Parlez-lui et il mentionnera justement Karel. Ce dernier est finalement décédé, remettant en cause la chance que la flèche lui apportait. Tout cela est arrivé au cours d’une attaque qui a mal tourné. Les bandits ont pu s’en sortir mais Karel a fini pendu.

Pasha, désormais le nouveau chef de la bande, avoue que la panique règne dans les rangs et que récupérer la flèche pourrait de nouveau assurer la sécurité du groupe. Pasha vous demande donc de retrouver le cadavre Karel et d’en extirper la flèche. Acceptez donc cette drôle de requête.

Trouver la tombe de Karel et récupérer la flèche

Heureusement, vous connaissez vos recherches avec une piste : le cadavre serait enterré au monastère de Sedlec. Le fossoyeur a certainement des informations là-dessus, ce qui veut donc dire que vous allez commencer par lui parler.

Apprendre du fossoyeur où Karel est enterré

Arrivé au niveau du monastère de Sedlec, allez au nord pour rejoindre la maison du fossoyeur Lenek. Parlez-lui et demandez-lui où est enterré le dernier homme exécuté.

Peu importe ensuite si vous vous présentez comme étant un ami ou autre. En revanche, au moment où Lenek parle de Karel en tant que sorcier, vous avez le choix entre « Ce n’était pas un sorcier » ou « Tu as raison, c’était un sorcier ».

Dans le premier cas, vous énerverez Lenek mais vous pourrez le calme directement via les tests de persuasion d’Intimidation, de Coercition ou d’Éloquence. Peu importe votre choix, le test sera facile et l’issue sera la même.

En revanche, si vous êtes d’accord pour dire que c’est un sorcier, vous pourrez soit dire « Il faut que je lui perce le cœur ! » ou « Il faut que je lui coupe la tête ! » via un test d’Éloquence dans tous les cas. Là aussi, aucune incidence sur la suite.

Quelle que soit votre méthode pour convaincre Lenek, vous apprenez que Karel est enterré en dehors de l’enceinte du monastère, sous un grand saule.

Une fois la tombe creusée, vous avez le choix sur la manière de retirer la flèche. Disons que, par respect pour le défunt (quoique déjà profané), ce sera mieux de la retirer en douceur. La relique en votre possession, retournez à l’Antre du diable.

Retourner à l’Antre du diable avec la flèche et suivre le Lièvre

De retour à la taverne, Pasha n’est plus là. À la place, c’est le Lièvre qui vous accueille. Il vous explique que Pasha avait à faire au campement et que c’est lui qui va récupérer la flèche puis vous escorter jusqu’au chef.

Une fois la flèche remise, suivez le Lièvre et discutez avec lui le temps d’arriver au campement. Sur la route, vous comprenez que le rôle de chef de Pasha ne convainc pas vraiment au Lièvre. Il le tient même pour responsable de la mort de Karel.

Soudain, le Lièvre s’arrête et souhaite vous parler franchement : il veut que ce soit lui qui récupère la flèche, et pas Pasha. Le Lièvre n’a rien à vous offrir mais il vous jure que c’est la bonne décision.

Donner la flèche au Lièvre

Pour vous convaincre, il a peur que Pasha ne cause la perte du groupe. Aussi, en donnant la flèche au Lièvre, il partira faire sa vie en montant sa propre bande, grâce au pouvoir de la flèche.

Si vous acceptez, la quête se termine là-dessus. Mais si vous refusez et que vous poussez un peu plus loin la quête, d’autres surprises vous attendent.

Aller voir Pasha au campement et lui donner la flèche

Malheureusement, le Lièvre ne l’entend pas de cette oreille et vous menace. Si vous avez une compétence assez élevée en Intimidation, Coercition ou Éloquence, vous avez un test de persuasion difficile à passer pour dissuader le Lièvre de se battre. La Présence marche aussi, avec « Tu n’as aucune chance face à moi », mais il s’agit d’un test très difficile.

En cas de succès, le Lièvre partira de son côté, mais si vous vous loupez, un combat se lance. Au bout de quelques coups, le Lièvre abandonnera et s’en ira là aussi.

Quoi qu’il en soit, et une fois le Lièvre parti, vous n’avez plus qu’à vous diriger vers le campement de Pasha, à l’est, dans la forêt. Adressez-vous à lui et, soulagé de revoir la flèche, il vous demande ce qu’il en est du Lièvre.

Peu importe votre réponse mais nous avons choisi de faire croire qu’il était mort, pour éviter d’éventuelles représailles. Alors qu’Henry s’attend à recevoir sa récompense, Pasha lui dit que ce n’est pas terminé. Ce dernier veut « recevoir la bénédiction » à son tour. Pour faire simple, il souhaite que vous lui tiriez la flèche magique dans la tête.

Si vous avez suffisamment d’Éloquence, vous pouvez ramener Pasha à la raison en disant « Je ne vais pas te tirer dessus ». Vous convaincrez alors Pasha de garder la flèche comme relique sacrée, symbole de l’esprit de Karel qui est toujours là. Et au passage, vous sauverez la vie de Pasha, qui vous donnera 30 groschen pour avoir rendu la flèche. La quête se termine sur cette récompense.

Bénir Pasha avec la flèche magique

Cela étant, si vous êtes curieux et que vous voulez voir si la bénédiction marche, acceptez la demande de Pasha. Celui-ci va alors se mettre en position et vous n’aurez plus qu’à lui tirer dans la tête. Comme vous auriez pu vous en douter, le chef de bandit mange juste un bon vieux headshot qui lui a permis de rejoindre illico Karel.

La quête se termine là-dessus et les autres bandits vont s’enfuir en courant. Vous pourrez toujours récupérer la flèche en guise de souvenir et collecter quelques ressources dans les coffres, comme des groschen ou de la nourriture.

