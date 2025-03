Parler à Kvetoslav

Cette quête n’est pas disponible dès votre arrivée dans Kuttenberg. Il faut en effet avoir complété la mission principale « Dans les tréfonds ». Ensuite, il faudra rejoindre l’auberge située à l’ouest de la ville de Kuttenberg. Là-bas un homme nommé Kvetoslav vous attend.

Parlez-lui et il vous confiera vouloir rédiger une missive d’affaire pour le compte d’un bourgeois. Henry pourra être payé pour son aide, alors acceptez.

Après vous avoir testé à la lecture d’un poème, Kvetoslav vous envoie à une bâtisse abandonnée au sein de Kuttenberg, où vous rédigerez la lettre. Il vous fournit un mot de passe qu’il faudra livrer aux deux intermédiaires qui vous recevront, avant de clôturer la conversation.

Vous rendre à la maison de Kuttenberg pour écrire une lettre

Direction le marqueur d’objectif suivant, au sein des murs de Kuttenberg. Vous devriez reconnaître sans problème les yeux puisqu’il s’agit de la cour abandonnée de la fin de la quête « Dans les tréfonds ». Arrivé à l’intérieur, dirigez-vous vers la maison, allez à l’étage et ouvrez la porte.

Deux hommes, Myslibor et Ranyek, vous accueilleront et vous demanderont le mot de passe. Répondez « La justice vaut plus que l’argent ? » et vous serez alors invité à vous installer à la table pour écrire la lettre à destination du marchand Markold.

À partir de là, toute la séquence d’écriture fonctionnera de la façon suivante : Myslibor vous donnera un exemple de ce qu’il faut écrire dans la lettre, là où Ranyek préférera être plus virulent.

Ensuite, ce sera à vous de trancher entre trois façons d’écrire : agressive, neutre, ou raffinée. Chaque choix fait appel à votre Érudition, à l’exception d’une quatrième option possible. En effet, vous pouvez également dessiner, tout simplement.

Ces différentes façons d’écrire influencent plus ou moins la suite de la quête, que l’on détaille plus bas. Mais si vous souhaitez faire les choses bien, et que vous le pouvez, tenez-vous à l’écriture neutre ou raffinée. Vous aurez parfois la possibilité de demander des informations supplémentaires liés au message, mais presque à chaque fois, les mineurs esquiveront.

Arrivé au moment où vous pourrez dire « C’est quoi, cette histoire d’argent ? », répondez donc ceci. On vous dira alors qu’il y avait un accord frauduleux entre les mineurs et Markold, et que ce dernier n’a pas respecté sa part. Pire, il détient quelques mineurs qu’il ne libérera qu’en échange de tout l’argent récupéré par les autres.

Une fois que vous apprenez ça, répondez bien « Je vais vous aider », pour faciliter la suite. Terminez de rédiger la lettre avant que Ranyek et Myslibor ne se demandent si vous allez être réglo ou bien si vous allez prendre peur et vous enfuir.

Une information lâchée par Myslibor va alors précipiter les choses : ils doivent éliminer Henry. Rassurez-vous, il est possible de s’en sortir sans encombre. Si vous avez suivi le paragraphe précédent, dites « J’ai déjà dit que je vous aiderais ! ». Vous aurez alors deux nouveaux choix, liés à votre Éloquence. « J’aurai une récompense » est le plus facile à répondre.

Sinon, vous avez également une chance en utilisant votre Éloquence ou votre Intimidation. En parvenant à convaincre les deux loustics de vous laisser en vie, ils vous envoient porter la lettre à Markold, avant de vous donner rendez-vous à Sukov, une fois leurs amis libérés.

Sauver votre peau

Enfin, et dans le pire des cas, ou en cas d’échec lors des tests, un combat à mort se lance contre les deux mineurs. Sortez rapidement votre arme et soyez extrêmement réactif car vous serez rapidement rué de coups. Une fois le contrôle du combat acquis, vous n’aurez pas trop de difficulté vu le peu de résistance en face.

Vous suivez ensuite la quête traditionnellement en allant apporter la lettre au propriétaire du puits dans sa maison à l’allée des primeurs, entre les deux cordonniers. Simplement elle se terminera prématurément en mentionnant la lettre et la mort des deux mineurs. Markold vous offrira 100 groschen.

Notez enfin que si vous fuyez le combat contre les mineurs en quittant la maison et en vous éloignant le plus possible, la quête sera considérée comme ratée.

Remettre les mineurs au bailli

Si jamais vous souhaitez connaitre une fin alternative et neutre à cette quête, il est possible d’aller voir le bailli Plummel à l’hôtel de ville. En vous rendant à l’hôtel de ville, trouvez-le et dites-lui que vous venez dénoncer Markold et les mineurs.

Le bailli se trouve à l’étage de l’hôtel de ville, accessible par la cour extérieure. Il souhaitera alors arrêter les deux parties de ce contrat et vous donnera 100 groschen en échange. Attention, si jamais vous avez dessiné au lieu d’écrire, le bailli prendra cela comme une mauvaise blague et vous enverra au pilori.

Apporter la lettre au propriétaire du puits

La maison de Markold se trouve dans l’allée des primeurs, entre les deux cordonniers. Entrez et ne faites pas attention à l’alerte qui vous signale que vous êtes dans un lieu privé. Dépêchez-vous simplement de parler au garde du corps le plus proche pour signaler la raison de votre venue.

Une fois libre d’aller voir Markold, parlez-lui. Plusieurs options s’offrent à vous. Commençons par la traditionnelle, qui consiste à donner la lettre. Notez d’abord que si la lettre a été faite via des dessins, Markold s’énervera et vous aurez deux options. Soit dire la vérité, auquel cas vous aurez respecté votre parole auprès des mineurs et la quête continuera.

Sinon, le test d’Éloquence « Je ne sais rien, je n’ai fait que l’apporter » vous permettra de vous en laver les mains, de récupérer 60 groschen et de clôturer la quête. Pas la meilleure des issues donc.

Pour ce qui concerne tous les autres styles d’écriture, et dans les cas où la lettre a fini par être transmise, Markold vous donnera 7 groschen. Maintenant, direction une des portes Nord de la ville pour y retrouver les mineurs libérés.

Retrouver les mineurs en ville, à la porte de Hloushetz

Sur place, et s’il n’y a personne, faites passer le temps une heure pour faire apparaître les mineurs. Parlez à l’un d’eux pour les mettre au parfum, puis partez avec eux pour le camp de Sukov, si vous êtes prêt.

À destination, adressez-vous à Myslibor. Celui-ci craint un piège de la part de Markold, et il a raison. Le propriétaire du puits arrive accompagné de gardes pour tuer tout le monde, vous y compris. Vous avez alors une chance de vous en laver les mains et d’être épargné en passant deux tests de persuasion Difficile, un d’Intimidation et un d’Éloquence.

Si en revanche vous comptez défendre les mineurs, sortez les armes. Markold est très bien équipé avec une armure de plates complète. Dans la mesure du possible, privilégiez donc plutôt les gardes du corps pour ensuite vous mettre à plusieurs sur le bourgeois, afin de faciliter les choses.

Une fois le combat terminé, fouillez Markold pour récupérer 281.8 groschen ainsi que ses clés, au cas où vous voudriez fouiller sa maison. Sa Cuirasse de Milan et ses jambières de plates saxonnes sont aussi intéressantes.

Parlez enfin à Myslibor qui vous remerciera en vous donnant 150 groschen. Avec assez d’Éloquence, vous pouvez même pousser jusqu’à 225 groschen, ce qui est la meilleure récompense possible. La quête est désormais terminée.

Vendre son silence

Deux autres issues sont possibles à partir du moment où vous retrouvez Markold. Dès le début du dialogue, il est possible de faire chanter Markold en disant « Je suis venu vous vendre une lettre et mon silence ».

Attention, en faisant ça, vous vous mettez dans une posture où il va falloir réussir un test difficile d’Éloquence ou d’Intimidation, voire pire, avec un test de Charisme très difficile. Si vous parvenez quand même à dominer Markold, il vous donnera 60 groschen et la quête sera terminée. Maintenant, ce n’est pas l’issue la plus avantageuse.

Aider Markold contre les mineurs et attaquer leur camp

L’autre solution possible au tout début du dialogue est de dire « Je voudrais vous aider contre les mineurs ». Il s’agit carrément cette fois de retourner votre veste et de prendre le parti de Markold.

Henry va alors vendre la cachette des mineurs, et Markold va le garder avec lui pour aller régler tous les deux le souci des mineurs. Vous pouvez partir là-bas dans la foulée si vous êtes prêt.

Arrivé au camp, le combat se lance contre les mineurs. Avec le fait d’être quatre et avec l’équipement que porte Markold, vous ne ferez qu’une bouchée des mineurs. Une fois le combat terminé, parlez à Markold.

Il vous donnera 60 groschen mais en étant plus gourmand, vous aurez trois tests de persuasion possible. Le plus dur reste le Charisme mais celui d’Éloquence et d’Intimidation sont légèrement plus abordables. En cas de réussite vous repartez avec 100 groschen. Oui mais voilà, inlassablement, ce n’est toujours pas le scénario le plus rémunérateur.

Retrouvez la soluce des autres quêtes secondaires au sein de notre article consacré. Nous avons également regroupé toutes les quêtes principales sur une page dédiée et l’ensemble des tâches et activités sur une autre.

Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à jeter un œil à notre FAQ ainsi qu’à notre guide complet.