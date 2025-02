Soigner Peter

Toujours dans le village de Suchdol, vous apprenez de la bouche de Mlada que Peter est revenu changé d’un trajet effectué dans le cadre dans son travail. Elle a tout essayé mais rien n’y fait. Henry pense donc à examiner la pièce, interroger les proches de Peter et enfin examiner le malade lui-même pour découvrir ce qui en est la cause.

Soluce de la quête « La pierre d’orage »

La bonne vous confirmera que lors de son voyage jusqu’à Petschkau, Peter a fait demi-tour vers Opatowitz. Si vous avez vous même déjà fait un petit tour par là-bas, vous savez que le village a été détruit et que des hommes de Sigismond s’y sont installés.

Après la bonne, vous pouvez aussi parler de Peter à l’ouvrier, et en dehors du charabia superstitieux qu’il vous sort, il confirme que le voyage de Peter a dû mal se passer.

Retournez dans la chambre de Peter et examinez la nourriture intacte sous la fenêtre ainsi que les remèdes dans un coin de la pièce. Vous voilà fin prêt pour examiner Peter.

Comme pour les blessés de la quête principale « Le Doigt de Dieu », la suite va dépendre un peu de vos diverses compétences ou statistiques, notamment en Vitalité, Force, Agilité, Furtivité, Alcool, et même Visibilité.

« Palper le malade » (Force), sera le plus facile des tests, et « Avez-vous été attaqué » (Visibilité) passe encore avec sa difficulté Moyen. En revanche, pour les autres, il faut un bon score de Vitalité, Alcool et Agilité.

Aussi, si vous avez examiné la pièce et avez discuté avec la bonne ou encore l’ouvrier, vous avez également droit aux choix « (Demander à propos des remèdes) » et « (Demandez à propos de blessures par animaux) ».

Vous noterez qu’en choisissant « Palper le malade », vous déboucherez sur deux tests supplémentaires, liés aux herbes (Survie) ou aux potions (Alchimie). Idem pour les blessures d’animaux, qui laisseront place à deux tests difficiles mettant en pratique vos compétences Équitation et Maître-chien. Dans les deux situations, vous ne pourrez choisir l’une des deux options proposées, donc allez à la plus favorable.

Plus vous passez de tests de compétence, plus le diagnostic sera riche et plus vous aurez des pistes de soin pour Peter. Vous comprenez alors petit à petit que la souffrance de Peter n’est pas physique mais psychologique.

Vous n’êtes d’ailleurs pas obligé de tout faire et pouvez dire : « (Interrompre l’examen) », pour revenir plus tard si besoin, ou faire « (Reprendre l’examen) » pour passer aux soins.

Si vous êtes suffisamment calé sur l’état de Peter, Henry pourra dire : « Vous souffrez d’une profonde mélancolie due à la guerre ». Peter craint que Sigismond ne vienne attaquer le village, et il est pétrifié face à cette menace.

À partir de ce diagnostic, Henry préconise donc trois choses : un sachet de camomille séchée, une tisane à la camomille, et des mots d’encouragement.

La camomille se trouve facilement et des séchoirs sont présents dans n’importe quel village. La tisane à la camomille est une recette de potion dont vous disposez depuis le départ. Il s’agit des deux traitements primordiaux à adresser à Peter.

Restent alors les paroles. Grâce à votre Érudition, un changement de régime fera du bien à Peter. Pour le reste, tout repose sur votre Éloquence. L’aider à affronter ses peurs devrait être faisable, tout comme prier. En revanche, « J’ai lancé un sort » demande un très haut niveau d’Éloquence.

Une fois le maximum de soins appliqués, terminez le traitement et parlez à Mlada pour lui dire que des soins ont été prodigués. Désormais, faites passer un jour ou deux, le temps que Peter se remette. Vous aurez de toute façon la notification indiquant que vous pouvez retourner voir Mlada.

Le jour J, Mlada sera radieuse : vous avez réussi à guérir Peter. Pas très chaude à l’idée de vous laisser la pierre, Henry finit par convaincre Mlada. Vous gagnez alors de l’expérience en Érudition, en Survie et disposez donc de la fameuse pierre d’orage, prépondérante à la résolution de la quête du même nom.

