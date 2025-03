Célébrer avec les convives

Dans la foulée de « Le jeu du roi », on retrouve notre cher Godwin complètement bourré, et c’est d’ailleurs loin d’être le seul. Le journal de quête vous encourage d’ailleurs à aller discuter avec certains des convives comme Vauquelin Brabant, Diable Sec ou encore Botschek de Kunstadt.

Diable Sec souhaiterait d’ailleurs lancer une partie de dés avec vous. Nous vous conseillons de mettre en jeu autre chose que des groschen pour avoir le droit à une amusante surprise.

Godwin peut même tenter de passer du bon temps avec quelques-unes des dames présentes, comme Dasha la servante, Madeleine la cuisinière ou Elishka sa fille (!?). Malheureusement pour vous, vous n’avez que très peu de chance de « conclure » puisqu’il est demandé une forte compétence en Éloquence (au moins 20).

Le seul moyen est de consommer une des potions de barde récupérées dans le coffre d’Henry à l’auberge de Tachov plus tôt dans l’histoire (ce qui implique déjà d’avoir obtenu une chambre là-bas et d’y avoir laissé des potions de barde).

Parler à Liechtenstein et trouver une cruche de vin

Une fois que vous avez passé du bon temps durant la fête, allez parler à Liechtenstein. Celui-ci souhaite arroser encore plus que nécessaire l’accord trouvé avec Jobst et les alliés. Seulement, il ne souhaite pas n’importe quel vin. Il désire un des pichets de vin de qualité qui sommeille dans la cave.

Direction l’étage inférieur pour arriver au niveau des cuisines. Les escaliers vous feront descendre à la cave. À l’intérieur, rejoignez la table au fond de la pièce, en face de vous, et ramassez le pichet de blanc ou le celui de rouge, tous deux mis en évidence.

Une cinématique se lance ensuite où un invité souhaite rejoindre la fête en cours de route. Hélas, ce retardataire n’est autre qu’Othon de Berg, venu gâcher les festivités. Ses hommes pénètrent violemment dans la forteresse, incendient les lieux et tuent les nobles tout en faisant prisonnier les personnalités importantes.

Défendre Raborsch et protéger votre frère

Godwin revient médusé de la cave et sort immédiatement son épée. Votre objectif est double : éliminer les opposants et protéger Christophe Kohn, votre frère. Celui-ci se trouve sur la droite en descendant les escaliers et est toujours habillé en vert.

Ne lâchez pas votre frère d’une semelle même si vous devez faire attention à votre propre peau. Gardez les yeux ouverts pour ne pas se faire prendre à revers et profitez que Christophe attire l’attention pour frapper dans le dos.

Si vous avez pas mal boosté Henry, se battre avec Godwin sera peut-être plus délicat, notamment au niveau de l’Endurance. Mais notez que notre prêtre sait utiliser le coup de maître, alors profitez-en. De plus, d’autres atouts comme Vétéran de Kosovo ou Envers et contre tous vous aideront en combat.

Restez solide sur vos appuis et, au bout d’une poignée de soldats tués, Henry approchera de Raborsch au triple galop. Vous reprenez justement le contrôle de notre héros et devez rejoindre la cour de la forteresse. Faites attention, vous aurez sur vous la tenue de serviteur royal. Passez donc d’abord par l’inventaire et enfilez vos plus belles protections.

Aller aider nos amis !

Une fois prêt, lancez-vous dans la mêlée. Les premiers ennemis seront de dos, sur le pont-levis, alors profitez-en. Tuez deux ou trois gardes supplémentaires et le combat prendra fin. Si Christophe est resté en vie au moment où vous combattiez avec Godwin, vous obtiendrez le trophée/succès 🏆 Meurs un autre jour.

Viennent ensuite les retrouvailles avec Zizka, Godwin et Diable Sec. Jan apprend à Henry ce qu’il s’est passé, et notamment le fait qu’ils ont capturé Oderin, Kunstadt, Ruthard, Alder et Konrad de Vechta. D’autres ont même été tués comme Anna de Waldstein. Avec Henry, dites ce que vous avez pu apprendre au conseil.

L’heure reste au pragmatisme, avec un Zizka qui préconise d’attendre des nouvelles de Jobst et les autres. Notre héros mentionne aussi le danger urgent qui menace le quartier juif.

Godwin, vous invite donc aller voir le rabbin mais aussi Samuel. Lui et Henry ont des choses à se dire. Au contrôle de notre héros, pillez les corps si besoin, vous récupérerez pas mal de groschen facilement.

Parler à Sam et à Liechtenstein de la menace pour les Juifs de Kuttenberg

Allez ensuite discuter avec Capon et Liechtenstein. Ce dernier vous donnera 175 groschen pour votre aide militaire. Essayez de remotiver Jean même si ce n’est pas gagné puisque Henry lui apprend que le quartier juif est menacé.

Montez ensuite au sommet de la tour principale pour y retrouver le rabbin Jehuda et Samuel. Ce dernier aborde rapidement le fait que Martin était son père. Soyez compatissant et dites « Tu es sûr ? » puis « Je te parlerai de lui une autre fois ».

En effet, et bien que ce moment soit émouvant, Henry apprend aux deux hommes que le quartier juif, et donc leur propre vie, est menacé. Le rabbin Jehuda vous invite alors à partir au plus vite. Si vous êtes prêt, acceptez, ce qui achève ce chapitre. Le prochain s’intitule « Exode ».

