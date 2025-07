Helldivers II sortira aussi sur Xbox Series, le portage est prévu pour la fin du mois d’août

Tu me donnes Gears, je te donne Helldivers

Même si Sony a assuré la communication et l’édition de Helldivers 2, Arrowhead Game Studios n’est pas un PlayStation Studios et peut donc plus facilement aller voir ailleurs si Sony Interactive Entertainment reste dans l’équation. C’est pourquoi le studio a décidé de sortir une édition Xbox Series de son jeu, à la surprise générale. Cette version sera bien éditée par PlayStation Publishing (et non pas par Sony Interactive Entertainment cette fois), même sur la console de Microsoft. On découvre ce portage dans une nouvelle vidéo publiée par le studio.

Cette version Xbox Series de Helldivers II sera la même que celle sur PC ou celle sur PS5, avec tout le contenu sorti à ce jour. Ce portage est prévu pour le 26 août prochain sur Xbox Series via le Microsoft Store, ce qui est une date qui ne manquera pas de faire parler.

En effet, c’est aussi le 26 août que Gears of War: Reloaded sortira sur PC et Xbox, mais aussi sur PS5. Un chassé-croisé d’anciennes exclusivités étonnant qui aurait encore été impensable il y a de cela deux ans. Décidément, quelle drôle de période pour l’industrie.