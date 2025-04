Reprendre Suchdol !

Les « Derniers sacrements » vécus aux côtés de Godwin, nous voici alors au dernier jour du siège, avec une forteresse à deux doigts de tomber. Les soldats ont investi la cour intérieure et, à part un miracle, plus rien ne peut sauver Zizka et les autres, alors retranchés tout en haut de la tour et protégé à part un miracle.

Et tandis que les Pragois s’apprêtent à lever le camp en prévision d’une victoire certaine, l’espoir renait alors qu’Henry et les alliés s’apprêtent à déverser leurs forces dans les rangs ennemis. Jobst, Hanush, Radzig et les soldats derrière eux se lancent sans plus attendre vers la forteresse.

Profitant de la brèche causée par l’assaut, Henry fonce dans la basse-cour de la forteresse. Son cheval est tombé, mais notre héros est relevé et peut s’apprêter à croiser le fer pour reprendre Suchdol.

Éliminer l’ennemi dans la basse-cour

De nouveau au contrôle d’Henry, la bataille commence. Les Pragois investissent la basse-cour et vous pouvez compter sur vos alliés pour les combattre plus facilement. Frappez dans le dos ou sur un côté dès que vous le pouvez tout en faisant attention à vos arrières.

Une fois les ennemis de la basse-cour vaincus, vous avez le temps de faire un check de votre équipement. Par défaut, Henry aura revêtu une armures de plates avec des pièces d’équipement de noble, de qualité II. Si votre armure favorite est de meilleure qualité, n’oubliez pas de rebasculer dessus. Et jetez les pièces d’armure qui ne vous serviront donc pas.

Entrer dans la cour

Ensuite, suivez le soldat qui vous invite à vous servir d’une échelle pragoise pour rejoindre les remparts. Grimpez et, en haut, Lamprecht de Prague vous attendra. Il s’est occupé du soldat précédent et vous offre un duel.

Si vous êtes rapide et que vous disposez d’une arme à distance, vous pouvez le toucher avant qu’il ne se rapproche. Sinon, sortez votre arme et combattez-le prudemment, en veillant à parer et à faire des coups de maître via contres parfaits si vous vous battez à l’épée. Entrez dans la tour derrière Lamprecht et relevez la herse en actionnant le mécanisme.

Au moment de repartir pour rejoindre la cour désormais accessible, faites attention aux trois soldats qui se précipiteront pour vous arrêter, dont un qui se bat avec une arme d’hast.

Courez ensuite le long des remparts pour rejoindre la tour qui vous mènera à la cour. Éliminez le soldat que vous croiserez à l’intérieur et descendez les escaliers. Sortez par la porte déjà ouverte pour enfin atteindre la cour.

Profitez du chaos ambiant pour tuer quelques gardes en les frappant dans le dos, puis tentez de rester près d’un allié pour continuer à profiter de l’attention détournée. La suite du combat va de toute façon être relativement simple vu le nombre de forces alliées à vos côtés.

Assez rapidement, donc, le combat se termine et c’est un triomphe : l’armée pragoise est vaincue. Capon s’empresse de rejoindre son ami pour célébrer la victoire. Puis ce sont Diable Sec, ravi de se mettre à nouveau quelque chose sous la dent, suivi de Katherine, qui viennent remercier notre héros.

Vous rejoint alors Hanush, ce qui lance un dialogue. Face à la retraite pragoise, les réjouissances sont certaines, mais elles gardent un goût amer pour de Pisek, dont la forteresse est méconnaissable et les pertes sont nombreuses. Hanush remonte un peu le moral de tout le monde en annonçant apporter des victuailles.

Les quelques minutes qui suivent vont être influencées par le fait d’avoir sauvé ou non Samuel lors de « Représailles ».

Samuel a été sauvé : Affûter l’épée d’Hanush/Parler à vos compagnons d’arme

Zizka va alors féliciter Henry pour son héroïsme. Vous pouvez alors mentionner la bravoure de Samuel en disant « Je n’étais pas seul ». Hanush annonce ensuite qu’il ne reste pas et indique à Capon qu’il a des choses à lui dire, concernant son statut.

Mais avant de discuter avec lui, Hanush demande l’avis d’Henry sur une épée, qui ne s’avère pas au niveau de ce qu’il attendait. Si vous êtes assez fort en Fabrication, dites « Inspecter l’épée », sinon, suggérer de l’affûter.

En cas de test réussi, Henry donnera la conclusion que l’épée est bonne à faire partie d’une décoration. Portez-vous ensuite volontaire pour affûter l’épée. Hanush vous invite ensuite à le rejoindre près des chevaux, quand vous aurez fini. Zizka ajoute qu’il a aussi des choses à vous dire.

Reparlez directement à ce dernier pour qu’il confie vouloir Henry comme bras droit, à l’avenir. Répondez ce que vous souhaitez parmi les trois propositions. Zizka répond ensuite que la paix n’est pas totalement réglée dans le royaume, et que c’est pour cela qu’il souhaite compter sur notre héros.

Discutez ensuite des différents sujets restants, comme la bataille, l’argent perdu ou encore le fait d’avoir tué Brabant (si vous vous en êtes chargé dans le chapitre « Représailles »).

Parlez également à Musa et écoulez tous les dialogues possibles. Notre cher médecin estime être un miraculé dans toute cette histoire, et qui n’est pas contre le fait de rester avec les alliés car il préfère une vie d’aventure.

N’oublions évidemment pas Katherine, surtout si vous avez passé la nuit avec elle avant de partir chercher des renforts. Bien qu’elle soit soulagée de revoir Henry, plus rien ne sera jamais comme avant, mais Henry tente tant bien que mal de lui faire voir le bon côté des choses.

Vous pouvez ensuite la remercier pour la nuit intime, et même insister sur un avenir possible entre Katherine et Henry, puis épuiser les autres dialogues.

Terminez par Samuel, qui vous remerciera très chaleureusement pour votre aide au campement pragois. Parlez ensuite des autres sujets disponibles.

Enfin, occupez-vous de l’affûtage de l’épée de Hanush en vous installant à la meule près de l’escalier sud-ouest de la cour. Comme d’habitude, faites chauffer la lame jusqu’aux étincelles et attendez qu’Henry dise que c’est prêt pour arrêter. Vous n’avez plus qu’à rendre l’épée à son propriétaire.

Samuel a été laissé au camp des Pragois : Trouver le corps de Sam/Préparer Sam pour ses funérailles

L’autre scénario possible est bien entendu beaucoup moins réjouissant. En ayant laissé Sam à son triste sort au camp des Pragois, et maintenant qu’ils ont levé les voiles, il est temps de retrouver le frère de Henry et lui accorder une sépulture descente.

Suivez le marqueur qui vous mènera jusqu’à la potence, où vous trouverez Samuel pendu, en marge du camp. Prenez son corps et suivez les étapes nécessaires à ses funérailles.

Parler à Hanush et Capon

Quittez la forteresse et approchez vous d’Hanush et Capon. Hanush vous rappellera que Hans doit se marier, et il demande à Henry de continuer à veiller sur lui et de s’assurer qu’il ne se défilera pas au moment de se marier. Vous pouvez, durant le reste du dialogue, prendre le parti de Capon, ou bien promettre de respecter la parole d’Hanush.

Quoi qu’il en soit, Hanush va offrir un toit à Capon et il indique à Henry que Radzig est aussi d’accord pour que notre héros reste le bras droit de son ami. Lorsqu’Henry demande justement où est son père, Hanush répond qu’il doit être quelque part en train de chasser des Pragois, et qu’il sera bientôt de retour.

Avant de partir à sa recherche, vous pouvez continuer la conversation avec Capon, avec beaucoup de sujets à aborder, dont le passé et les événements récents, mais aussi le sujet de sa conversation avec Hanush ou encore le futur mariage.

Vous devrez d’ailleurs utiliser de l’Éloquence pour savoir ce qu’Hanush a dit à Capon. Et justement, les biens et droits qui lui reviennent ne lui seront pas accordés tant qu’il ne sera pas marié.

Retrouver Markvart von Aulitz dans le camp

À présent, et si vous ne l’avez pas confronté ou que vous l’avez épargné, le cadavre de von Aulitz est toujours dans le camp pragois. Allez donc à l’intérieur et entrez dans la maison où il se reposait. Le garde posté devant vous dit de ne pas vous en inquiéter, mais ne l’écoutez pas et pénétrez dans la chambre de l’ex-commandant.

Examinez-le pour qu’Henry fasse un commentaire puis ramassez la lettre de l’épouse de von Aulitz. Lisez-la pour constater que, malgré tout, une autre famille vient de perdre un père. Sortez ensuite de la maison et partez à la recherche de Radzig en quittant le camp en direction du sud.

Retrouver Radzig

En rejoignant le marqueur d’objectif menant à Radzig, Henry va en réalité se reposer en attendant le retour de son père. Alors qu’il s’assoit paisiblement, il a une vision de ses deux parents. À partir d’ici, vous allez assister à une scène qui s’avère être une sorte de bilan de votre aventure.

Les ultimes choix façonnant votre perception de l’aventure d’Henry seront à prendre. Est-ce que Henry peut se considérer heureux ? Sur le chemin de la vengeance, faut-il se repentir ou justifier ses actes ?

Dans le même temps, ses parents, par leurs paroles, synthétiseront le Henry tel qu’il a été durant l’aventure en mettant en lumière votre façon de jouer ainsi que vos décisions clés :

Avez-vous volé beaucoup de biens à l’intérieur de boutiques, de maisons, ou même des bourses portées par tout un chacun ?

Avez-vous commis beaucoup de crimes et meurtres, en passant du temps au pilori ?

Avez-vous été motivé par la vengeance, en tuant des personnes comme Brabant ou Markvart ?

Henry a-t-il globalement préservé son honneur durant son aventure ?

Avez-vous épargné des innocents quand vous le pouviez, comme à Malechov ?

Attention, à la fin du bilan, vous aurez à choisir la vie que va désormais mener Henry. Si vous choisissez une vie d’aventure ou de soldat, vous conserverez l’épée de Radzig Kobyla. Sinon, tout autre choix fera que Henry insistera pour lui rendre.

En cas de souhait d’une vie paisible, la mère d’Henry demande alors si jamais il veut la reconstruire avec quelqu’un. Si vous avez vécu une ou des romances, les choix correspondants s’afficheront.

Enfin, et comme le dit Martin, c’est l’heure des adieux. Henry est désormais devenu un homme qui a su trouver sa voie, et la vision des parents disparaît après un ultime moment de tendresse.

Henry est alors réveillé par Radzig, qui lui fait prendre conscience de tout le bien qu’il accompli pour ses proches et pour le royaume, en évitant une guerre et après être venu à bout d’ennemi comme Markvart ou Istvan. Mais nul doute que les paroles de Martin et les cauchemars hantés par Toth quant au prix qu’il a fallu payer traîneront encore dans la tête de notre héros pour les années à venir.

Henry finit ensuite par vouloir redonner l’épée de Radzig à son propriétaire. Comme dit plus haut, et selon vos choix faits, Radzig conservera l’épée ou insistera pour vous la rendre. Le père adoptif de Henry finira par confier à notre héros qu’il doit profiter des accalmies de la vie, avant que celle-ci ne la ramène dans ses dangers les plus périlleux.

Le générique se lance mais une ultime scène se lance. Alors que l’heure est aux célébrations, Zizka lance un pari fou à Diable Sec. Alors que les deux sont bien imbibés par l’alcool, le capitaine demande à Hynek de tirer une flèche sur une pomme accrochée à son casque.

Vu ce qu’il a fait à Markvart, il ne devrait avoir aucun problème à toucher de nouveau sa cible. Oui mais voilà, Diable Sec s’exécute et… crève l’œil gauche de Zizka, le même qu’Henry avait abimé.

Toutes nos félicitations, vous venez de terminer le scénario de Kingdom Come Deliverance II, tout du moins, en attendant les prochaines extensions à venir au fil de l’année 2025. Audentes Fortuna Iuvat !

