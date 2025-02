Parler à l’aubergiste de Miskowitz

Rendez-vous à l’auberge de Miskowitz, au nord du village, pour trouver Zdeslav l’aubergiste. Comme ses autres collègues, il est capable de vous donner des infos sur la région.

Si vous n’avez pas déjà complété les quêtes « Chut, mon Trésor… » ou « En amour comme à la guerre… », il vous en parlera et vous aurez désormais leur icône respective d’affichée sur la carte. Ensuite, il vous apprend l’existence de la formation d’un club de combat secret et local.

Demandez si vous pouvez participer et Zdeslav vous conseillera d’aller parler à son fils, qui organise justement ces combats. L’aubergiste vous paiera même un coup si vous parvenez à le battre. Les combattants se réunissent dans un enclos derrière l’auberge.

Mais avant de prétendre affronter le fils de Zdeslav, vous devrez commencer par Ventza. Les astuces habituelles marchent pour ce combat et les deux suivants : ne soyez pas trop agressif et privilégiez une ouverture via une esquive dans le dos ou après un blocage parfait.

Quand le premier coup est porté, exécutez un de vos combos ou faites des frappes ininterrompues en faisant attention à votre jauge d’endurance ou à l’éventuelle riposte de votre adversaire. Prenez aussi des potions boostant la Force et l’Agilité si besoin.

Défier Ventza au combat

Les conseils pour la bagarre en tête, allez trouver Ventza. Vous risquez de le voir en train de travailler dans les champs vers l’est de Miskowitz. Dès le départ, il se montre assez ferme. Vous pouvez vous aussi gonfler les muscles en répondant « Je suis venu te coller une raclée », avec assez d’Intimidation.

Sinon, restez neutre et dites simplement que c’est l’aubergiste qui vous envoie. Sortez 10 groschen pour valider le pari et préparez-vous à combattre. En tant que premier adversaire, il n’y a pas grand-chose à noter. Restez sur les conseils de base et le combat ne devrait pas trop durer.

Défier Paskal au combat

Après avoir gagné contre Ventza, parlez-lui pour valider la victoire et passer au combat suivant. Allez voir ensuite Paskal, qui devrait se trouver à côté de l’enclos, pour enchaîner. Parlez un peu tous les deux des combats et des motivations de Paskal, et vous comprenez que Marcus tient bien ses gars. Misez vos 10 groschen et préparez-vous à vous battre.

Paskal connait la technique du coup de maître à main nues. Faites donc attention de ne pas frapper sur le côté opposé de sa garde, sinon il vous contrera. Plus que jamais, soyez prudent et attendez la faille pour contrer et/ou esquiver.

Défier Marcus au combat

Paskal vaincu, parlez-lui pour récupérer votre mise et il ne reste plus qu’à aller voir Marcus, le fils de l’aubergiste. Il risque d’ailleurs d’être trouvé à une table de l’auberge. Échangez quelques mots et, comme d’habitude, posez une mise de 10 groschen pour commencer.

Logiquement plus fort que Paskal, les conseils énoncé jusque-là marchent à nouveau. Marcus est également assez agile donc vos contres via blocages parfait sont facilement esquivés. Une fois qu’un coup est porté, défoulez-vous jusqu’à ce qu’il abandonne, en guettant votre barre d’endurance.

La victoire acquise, Marcus vous rappelle d’aller voir son père l’aubergiste pour récupérer une récompense. Faites donc et il vous donnera 60 groschen et une bière. Il vous parlera également d’un autre cercle de combat présent à Horschan et Kuttenberg.

