Neil Druckmann s’éloigne de la série TV The Last of Us pour se consacrer aux projets de Naughty Dog

Pas de saison 3 pour Druckmann

C’est un petit séisme pour l’avenir de la série The Last of Us. Neil Druckmann, producteur exécutif, scénariste et tout simplement co-créateur de la série avec Craig Mazin, va arrêter de travailler sur la série. La nouvelle arrive quelques semaines après la fin de la diffusion de la saison 2, et concerne également Halley Gross, autre scénariste impliquée.

Neil Druckmann profite que le chantier ne batte pas encore son plein sur la saison 3 pour annoncer via un communiqué sur les réseaux sa décision :

« J’ai pris la décision difficile de stopper mon implication créative sur la série The Last of Us de HBO. Maintenant que le travail sur la saison 2 est terminé et avant que tout travail ne commence réellement sur la saison 3, il est maintenant temps pour moi de me consacrer entièrement à Naughty Dog et ses futurs projets, dont l’écriture et la réalisation de notre prochain et passionnant jeu Intergalactic: The Heretic Prophet, en plus de mes responsabilités en tant que directeur du studio et directeur créatif.

Clairement, tous les regards sont effectivement tournés vers la prochaine aventure de grande envergure dont Tati Gabrielle est l’héroïne. Sans oublier qu’un autre projet encore non annoncé occupe aussi l’attention de Druckmann. L’américain tient tout de même à souligner l’expérience que fut pour lui l’adaptation de The Last of Us :

« Co-créer la série a été un moment marquant de ma carrière. Ça a été un honneur de travailler aux côtés de Craig Mazin dans le rôle de producteur exécutif, de réalisateur et de scénariste au cours de ces deux saisons. Je suis profondément reconnaissant de l’approche consciencieuse et de l’implication dont a fait preuve le casting et l »équipe talentueux pour adapter The Last of Us Part I et sa suite The Last of Us Part II ».

Si la saison 1 a été globalement bien accueillie malgré quelques clivages, la saison 2 a encore davantage creusé l’écart entre les personnes conquises et les moins convaincues. Sans aller jusqu’à penser que Neil Druckmann veut éviter un éventuel bourbier à venir, vu qu’il est normal de s’impliquer à 100% sur un jeu important, d’une certaine manière, c’est quand même un éventuel scénario auquel il échappera.