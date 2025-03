Quels sont les atouts cachés et comment les débloquer

Équitation, Vitalité, Fabrication ou encore Vol, les atouts cachés de Kingdom Come Deliverance II concernent plusieurs compétences et statistiques. Au nombre de 8, voici ce qu’ils offrent et comment les débloquer.

Notez qu’il s’agit souvent de récupérer X éléments ou d’atteindre X kilomètres parcourus, chose qu’il est possible de consulter dans le suivi des statistiques, dans l’onglet « Personnage » du menu.

Coup de maître (Combat à l’épée)

C’est probablement le moins caché des atouts puisqu’il s’agit implicitement de la récompense de la quête secondaire « Formation au combat II », mais c’est à n’en pas douter le plus important. Le coup de maître, une fois son timing maîtrisé, vous permet de jouer la sécurité dans quasiment tous les combats au corps-à-corps du jeu.

Le coup de maître est une contre-attaque imparable destinée à appuyer sur la touche de frappe au moment où l’icône de bouclier vert apparaît à l’écran, et lorsque la posture de l’adversaire est à l’opposé de la direction que vous avez choisie sur la rosette.

En cas de succès, vous repoussez efficacement votre opposant, abîmez son armure et risquez même de provoquer un saignement. Une tactique défensive idéale qui creuse souvent des brèches dans la garde adverse.

Ce bon vieux Galet (Équitation)

Il s’agit d’un atout qui transforme votre bonne vieille jument en cheval d’exception. Alors qu’elle dispose de statistiques basiques qui ne font pas le poids face à la plupart des autres chevaux que l’on peut acheter, Galet devient l’une des meilleures montures du jeu après une certaine condition.

Pour obtenir cet atout, vous devez chevauchez Galet sur un total de 35 km. Dans le cas où vous avez changé de cheval en cours de partie et que vous souhaitez revenir avec Galet, vous la trouverez à l’écurie de la Forteresse de Semine, dans la région de Trosky. De plus, les kilomètres effectués seront conservés.

Il y a des chances pour que l’atout ne se débloque pas naturellement, ou en tout cas, pas de sitôt. Dans ce cas, farmez des allers-retours entre un point A et un point B que vous aurez défini, et armez-vous de patience. Tous les détails de l’évolution de Galet se trouvent dans l’article consacré aux chevaux, mais vous ne le regretterez pas.

Hareng rouge (Équitation)

Il n’y a pas que Galet qui dispose d’un potentiel caché qui transforme drastiquement ses statistiques. Hareng peut lui aussi devenir les d’un meilleurs chevaux du jeu avec de l’entraînement. Les conditions sont sensiblement les mêmes que pour Galet, à ceci près que vous devez montez Hareng sur un total de 50 km.

Rappelons que ce cheval est proposé durant la quête principale « Retour en selle », et que, si vous ne le prenez pas, il est à retrouver du côté du Campement de bûcherons au sud-ouest du moulin de Bas-Semine, dans la région de Trosky.

Si vous l’avez pris durant la quête principale, et que vous l’avez changé pour une autre monture, il sera de nouveau aux écuries du château de Trosky mais il semble qu’il faille absolument le voler et l’amener au à Mikolai au Camp de nomades, pour qu’il vous le dresse. Comme pour Galet, tous les détails de l’évolution de Hareng se trouvent dans l’article consacré aux chevaux, et là aussi ça vaut le coup.

Marteleur (Fabrication)

Il y a de grandes chances de débloquer naturellement cet atout caché, et peut de toute façon s’obtenir rapidement. « Marteleur » réduit de 10% le coût en Endurance nécessaire pour effectuer des attaques et blocages avec des armes lourdes. Pour l’obtenir, rien de plus simple, il faut fabriquer 10 objets via le mini-jeu de forge. Peu importe qu’il s’agisse d’une arme ou de fers à cheval.

Étant donné le nombre de quêtes qui demandent de forger, comme « Le fils du forgeron », « Marteaux et Pinces », « La hache du lac » ou encore « Le reliquaire », ou tout simplement la possibilité de forger des fers à cheval pour un faible coût en matériaux, cet atout caché tombera vite. Très utile pour celles et ceux qui veulent se battre avec des gros joujous.

Rat de laboratoire (Alchimie)

Un autre atout caché qui se débloquera très certainement vite et sans s’en rendre compte. « Rat de laboratoire » prolonge de manière permanente les effets des potions et de l’alcool, ce qui est évidemment extrêmement utile, surtout avec des potions de qualité Henry. Aussi, les effets négatifs de l’alcool durent un peu moins longtemps.

Vous obtiendrez cet atout en préparant un total de 20 potions. Notez qu’il est possible de préparer au moins deux potions en un seul mini-jeu d’alchimie, et c’est bien le nombre de potions préparées qui compte.

Résistance (Survie)

Cet atout de la branche Survie permet d’augmenter de 2 la Vitalité d’Henry, de manière permanente. Un bonus bienvenu pour disposer de davantage d’Endurance en combat ou pour sprinter mais qui, curieusement, peut nous passer sous le nez pendant de très nombreuses heures.

En effet, on obtient « Résistance » en ramassant un total de 200 plantes vénéneuses. Parmi ces spécimens, on trouve la belladone, la jusquiame, la parisette ou encore les orties. Étant donné que ces dernières sont trouvées en abondance quasiment partout, il est donc hyper rapide et facile de récupérer cet atout si l’on se concentre dessus.

Chapardeur (Vol)

« Chapardeur » apporte un petit bonus de groschen supplémentaires lors du mini-jeu de détroussement de bourse, dans le cas où vous arrivez à dérober quelque chose durant votre essai. De plus, vous récupérez davantage de groschen sur les cadavres. Ce n’est pas une immense fortune à chaque fois, loin de là, mais mis bout à bout cela devient plutôt intéressant.

Voici un atout que vous n’aurez aucun mal à obtenir si vous prenez l’habitude de voler depuis le début de l’aventure. En revanche, si ce n’est pas trop votre façon de jouer, cela peut paraître un peu plus long. En effet, il est nécessaire de dérober un total de 10000 groschen.

Steak tartare (Survie)

Terminons par un atout particulièrement bien caché. « Steak Tartare » offre la possibilité de consommer des aliments crus sans jamais finir empoisonné. En se servant de manière autorisée dans les marmites de diverses auberges et tavernes, et avec des séchoirs et fumoirs régulièrement à proximité, il n’est pas compliqué de consommer des aliments en toute sécurité. Néanmoins cet atout peut être très utile en cas d’urgence, en ne pouvant manger que ce que l’on a sous la main.

Pour obtenir cet atout, il va falloir se rendre au nord-nord-ouest de Stara Lhota, dans la région de Kuttenberg, à un point d’intérêt appelé « Ruine du moulin de Rabstein ». Ici un groupe de bandits protège un alchimiste bien particulier car il possède une potion unique.

Pour s’en approcher, il va falloir soit s’infiltrer de nuit, soit faire couler le sang en tuant tout le monde. Évidemment, combattre est la plus directe mais aussi la plus risquée des approches puisqu’il y a quand même sept ennemis à vaincre, dont l’alchimiste même s’il n’est pas bien résistant. Une fois tranquille, pénétrer dans l’espace de travail de l’alchimiste.

Allez ensuite au fond de la pièce. Vous verrez la Potion étrange sur la table. Prenez-la mais ne la buvez pas tout de suite. Récupérez d’abord une Décoction digestive forte juste à côté, sur une étagère.

Allez ensuite dans votre inventaire pour trouver la Potion étrange au milieu de vos autres breuvages. Buvez-la pour apprendre le talent « Steak Tartare » puis, sans tarder, buvez également la décoction digestive forte. Si vous ne prenez pas d’antidote, la potion de l’alchimiste va vous empoisonner et vous finirez par mourir.

Pour davantage d’astuces sur Kingdom Come Deliverance II, consultez notre guide complet du jeu. On vous propose également la soluce de l’histoire principale, des quêtes annexes ou encore des différentes activités disponibles.