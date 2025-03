Où trouver le chaperon d’Istvan

Dernier avertissement, les prochaines lignes contiennent un lourd spoiler sur l’intrigue du jeu. Istvan Toth est une personne particulière pour Henry, envers qui il nourrit un profond sentiment de vengeance.

Arrivé au terme de la quête principale « La tempête », Henry finit par atteindre son but en tuant Istvan et en le faisant passer par la fenêtre d’une des deux tours du château de Trosky.

Si l’on le voit s’écraser contre les rochers bordant le château, on ne sait pas forcément ce que devient son corps, et Henry et ses amis finissent par rejoindre la région de Kuttenberg. Toutefois, une fois que vous avez les mains libres pour vous balader, ce qui est notamment le cas à la fin de la quête principale « Quand on parle du Diable », il est possible de revenir dans la région de Trosky.

Il suffit de rejoindre l’extrême-ouest de la région et de payer 200 groschen à un cocher pour qu’il vous fasse changer de région. Une fois à Trosky, revenez au niveau du château et allez à son pied, côté sud-ouest. Vous tomberez alors sur une tombe de fortune, appelée Croix d’Istvan sur la map. Sur cette croix est posée le Chaperon d’Istvan, de quoi permettre à Henry de garder un souvenir…

