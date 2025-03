Le co-réalisateur de Visions of Mana ouvre un nouveau studio après la fermeture de Ouka Studios par NetEase

Le co-réalisateur de Visions of Mana ouvre un nouveau studio après la fermeture de Ouka Studios par NetEase

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 mars 2025 à ne pas manquer (Two Point Museum, Split Fiction…)

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 mars 2025 à ne pas manquer (Two Point Museum, Split Fiction…)

Clair Obscur: Expedition 33 – On a joué au RPG français pendant 3 heures et le charme fait toujours effet

Clair Obscur: Expedition 33 – On a joué au RPG français pendant 3 heures et le charme fait toujours effet

Débrief’ : Légendes Pokémon Z-A, Fable, Terminator et jeu Wonder Woman annulé

Débrief’ : Légendes Pokémon Z-A, Fable, Terminator et jeu Wonder Woman annulé

Monster Hunter Wilds : Un bug bloquant a été découvert et Capcom promet de le corriger au plus vite

Monster Hunter Wilds : Un bug bloquant a été découvert et Capcom promet de le corriger au plus vite

Steam dépasse son record de fréquentation avec plus de 40 millions de personnes connectées en même temps

Steam dépasse son record de fréquentation avec plus de 40 millions de personnes connectées en même temps

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 nous fait savoir sa date de sortie avec une nouvelle vidéo

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 nous fait savoir sa date de sortie avec une nouvelle vidéo

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2025

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2025

SpeeDons 5 : Une nouvelle édition record avec plus de 2 millions d’euros récoltés au profit de Médecins du Monde

SpeeDons 5 : Une nouvelle édition record avec plus de 2 millions d’euros récoltés au profit de Médecins du Monde

Pourquoi on aimerait un retour de Silent Bomber ?

Pourquoi on aimerait un retour de Silent Bomber ?

Roadcraft : Nous avons joué à la démo, ce simulateur orienté constructeurs de l’extrême paraît-il plus accessible qu’un Mudrunner ?

Roadcraft : Nous avons joué à la démo, ce simulateur orienté constructeurs de l’extrême paraît-il plus accessible qu’un Mudrunner ?

Split Fiction : Hazelight donne plus de détails sur la durée de vie de son jeu ainsi que sur les configurations PC demandées

Split Fiction : Hazelight donne plus de détails sur la durée de vie de son jeu ainsi que sur les configurations PC demandées

Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.6 (nouvelle version d’Anby, Trigger, code polychrome…)

Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.6 (nouvelle version d’Anby, Trigger, code polychrome…)

Blades of Fire : Découvrez le nouveau jeu d’action du studio MercurySteam (Metroid Dread, Castlevania: Lords of Shadow…)

Blades of Fire : Découvrez le nouveau jeu d’action du studio MercurySteam (Metroid Dread, Castlevania: Lords of Shadow…)

MotoGP 25 annoncé et daté au 30 avril, le studio promet de réelles nouveautés

MotoGP 25 annoncé et daté au 30 avril, le studio promet de réelles nouveautés