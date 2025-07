Le réalisateur de Banjo-Kazooie et Sea of Thieves quitte Rare après l’annulation d’Everwild

Rare ne tient plus que sur une jambe de bois

Le site VGC a pu apprendre via des sources sûres que Gregg Mayles venait tout juste de quitter le studio Rare suite à l’annulation d’Everwild. Un départ important, puisque Mayles officiait depuis plus de 35 ans au sein du studio et est devenu au fil du temps une figure emblématique de Rare, pour ne pas dire de l’industrie en elle-même.

On lui doit notamment Banjo-Kazooie ou encore Conker’s Bad Fur Day, des licences qui ont fait les grandes heures de Rare et qui sont encore aujourd’hui chères au cœur de beaucoup de nostalgiques. Il a aussi apporté sa patte à la licence Donkey Kong en étant le créateur du personnage de Diddy Kong. Récemment, il était à la barre sur le projet Sea of Thieves, dernier grand succès du studio.

VGC indique que Louise O’Connor, une autre vétéran de Rare ayant travaillé sur Banjo-Kazooie, est elle aussi sur le départ suite à la débâcle Everwild. En somme, Rare se vide de ses talents les plus reconnus, et l’annulation de son dernier jeu ne laisse pas bien confiant sur l’avenir du studio. S’il n’a pas été fermé, c’est sans doute uniquement grâce à Sea of Thieves qui fonctionne encore très bien et qui permet de maintenir Rare à flot. Qui sait ce qu’il adviendra du studio lorsque le jeu service commencera à prendre l’eau.