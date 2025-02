Parler à Hermann le meunier

Étape cruciale de « Pioches & Anicroches », puisque vous y trouverez l’étendard de Saint-Antoine, le moulin est donc également le théâtre d’une petite tâche qui demande de sauver ses habitants.

Près de l’entrée nord-ouest du moulin, une échelle mène au grenier d’une petite bâtisse. Faites attention aux potentiels bandits présents puis grimpez. Vous trouverez trois villageois en haut. Il s’agit du meunier, de sa femme et d’une autre jeune femme. Notez que faire ceci de jour est assez risqué puisqu’un bandit peut vous voir. On recommande donc de s’en occuper la nuit, vers minuit-1h du matin, mais le choix vous revient.

Demandez ce qu’il s’est passé à Hermann puis détachez l’une des trois personnes pour déclencher une conversation. Les bandits ont pris le moulin et tué d’autres personnes travaillant au moulin. Henry va s’en occuper.

Hermann, Pavlena et Vanka peuvent fuir vers Malechov ou bien rester ici le temps que vous faites le ménage. Sachez que le fait que la famille du meunier parte se cacher est plus approprié de nuit, car ils seront logiquement moins visibles.

Si vous vous en occupez de jour ou bien si vous avez confiance en vos talents d’assassin, dites-leur d’attendre ici. Dans ce cas, ils pourront toujours fuir si jamais l’alerte est donnée, mais ils seront à la merci d’une attaque ennemie.

Régler leur compte aux brigands à Danemark

Concernant une attaque frontale de jour, vous serez largement en infériorité numérique puisqu’il y a un total de sept bandits. Toutefois, ceux-ci ne sont pas non plus lourdement armés. Avec patience et maîtrise des contres et/ou combos, vous devriez vous en sortir.

Pour l’approche furtive de nuit, les bandits seront bien entendu dispatchés, en plus d’en avoir quelques-uns en train de dormir. Veillez à ce qu’une dague soit équipée et c’est parti.

Un premier bandit s’approche souvent de l’entrée nord-ouest du village. Un deuxième patrouille vers la même zone. Un troisième, nommé Petit Jean, fait le tour de la maison principale, juste à côté. Attendez qu’il se dirige vers le feu de camp ou bien faites le tour par l’extérieur du moulin pour passer derrière lui et ainsi l’assassiner.

Une fois tué, récupérez son crucifix en or, des ressources, des groschen, mais aussi et surtout les clés des portes et coffres. Ces dernières vous permettront d’entrer partout, en plus de récupérer plus tard le précieux étendard de Saint-Antoine, pour la quête « Pioches & Anicroches ».

Dirigez-vous ensuite à l’intérieur de la maison par l’une des deux portes. Montez à l’étage et vous risquez de voir deux hommes en train de dormir : un bandit classique et l’autre nommé Mouchetures. Ce dernier a notamment sur lui un godet en or. Ressortez.

En principe, il ne vous reste que deux bandits, disposés autour du feu. Pour la jouer discrètement, c’est un peu technique, mais possible.

Visez derrière l’un des deux et envoyez un caillou suffisamment loin pour le distraire quelques secondes, mais suffisamment près pour qu’il entende le caillou. Conseil : partez du plus loin puis raccourcissez petit à petit la longueur du jet jusqu’à ce que ce soit suffisant pour alerter le bandit.

Une fois celui-ci distrait, assassinez le bandit restant puis, avant que l’autre ne reprenne son poste et vous remarque, hâtez-vous, toujours accroupi, pour l’assassiner à son tour.

Le moulin nettoyé, retournez voir le meunier et sa famille. Hermann vous récompensera de 150 groschen, et deviendra un pédagogue de compétence pour Henry.

