Aller à la palissade et repousser l’assaut des pragois

À peine le chapitre « Civitas Pragensis » terminé, une attaque est lancée par l’armée pragoise. Revêtez une tenue de combat et foncez à la palissade pour vous préparer à repousser l’offensive ennemie. Vous pouvez déjà commencé à tirer sur les premières formations, ou attendre que des soldats chargent la porte.

Utiliser des pierres pour arrêter l’attaque contre la porte

Lorsque ce sera le cas, allez au niveau du tas de pierres de la trappe pour en jeter sur les assaillants en contrebas. Après avoir tué environ cinq soldats de cette manière, passez à la suite de la défense.

Repousser les échelles

C’est l’heure de repousser les fameuses échelles que vous avez eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises depuis le début de l’aventure. Avec une arme d’hast dans votre inventaire, jonglez entre le repoussement des échelles et l’élimination des adversaires. Car, rappelez-vous, ce n’est que lorsqu’il n’y a personne sur une échelle que vous pouvez la faire tomber.

Longez bien tout le long des remparts pour oublier aucune des cinq échelles posées. Et faites attention à ne pas être pris à revers par des ennemis même s’ils seront bien occupés par vos alliés. À la dernière échelle repoussée, l’armée bat en retraite.

Henry fait ensuite le point avec Capon et Zizka sur la situation. Posez les quelques questions possibles et Zizka finira par envoyer un messager et discuter de la défense avec de Pisek.

Monter sur les remparts avec Godwin et écouter les ordres de Zizka

Une petite ellipse vous amène à une discussion avec Godwin, qui dit que Zizka veut parler à Henry. Suivez Godwin avant d’aller voir Janosh pour la nourriture et Frenzl pour les munitions d’arme à distance.

Sur le chemin, Godwin vous demande de ne pas contester les ordres de Zizka, afin de ne pas donner l’occasion à Peter de Pisek de s’opposer à son tour.

Une fois auprès des deux hommes, de Pisek vous demandera justement ce que vous pensez d’éventuels pourparlers avec les Pragois. Répondez « Il est trop tard pour négocier ». Zizka propose à Henry un poste de commandant pour son armée.

Dites alors « Je ferai mon possible ». Kubyenka et Samuel feront partie des six hommes qu’il aura sous sa charge. Zizka vous conseille ensuite de les appeler pour leur donner vos premiers ordres. Avant cela, vous avez plusieurs personnes à aller voir.

Aller voir Musa et Katherine à l’infirmerie

Commencez par aller voir Musa et Katherine. Vous apprendrez avec joie que, grâce à Katherine, Musa va déjà mieux suite à sa blessure lors de l’évasion de la cour italienne. Posez ensuite les questions que vous voulez et profitez-en pour remercier Musa. Vous apprendrez qu’entre deux batailles, vous pourrez venir à l’infirmerie pour que vos blessures soient soignées.

En partant, vous pouvez vous diriger vers les bains pour consoler une civile en pleurs. Elle n’est pas sûre que sa famille soit hors de danger. Grâce à Henry, dites « Je suis sûr qu’ils ont réussi à trouver un abri », avec assez d’Éloquence pour lui remonter le moral.

Aller voir Janosh pour de la nourriture

Juste à côté, allez vous trouverez la porte qui mène aux cuisines de la forteresse. Vous y trouverez Janosh, en train de gérer les provisions. Parlez-lui pour qu’il vous donne votre ration du jour, contenant un pain, un fromage et une saucisse fumée.

En continuant à parler à Janosh, vous apprenez que toute la nourriture que vous aviez dans votre inventaire a été retirée. En temps de guerre, vous ne pourrez compter que sur ce que Janosh vous donnera.

Si vous êtes à 75 ou moins en Alimentation, mangez quand même dans la marmite pour faire le plein tout en économisant ce qu’on vient de vous offrir. Sinon, la nourriture dans votre coffre personnel, placé dans votre chambre, reste disponible.

Interroger Frenzl à propos des munitions

Enfin, pour terminer les préparatifs, allez parler à Frenzl à la forge. Demandez si vous pouvez être utile, et il vous confiera la tâche visant à aiguiser les deux vieilles épées posées juste à côté, sur la table. Ramassez-les puis installez-vous à la meule d’affûtage derrière vous, près du fourneau.

Affûter les épées et les apporter à Frenzl

Pédalez en bougeant l’épée et en l’inclinant comme il faut pour faire apparaître des étincelles, signe que aiguisez parfaitement la lame. Quand Henry fait un commentaire sur la lame, c’est que c’est fini. Enchainez avec la deuxième épée puis retournez voir Frenzl. Ravi, il vous promet de vous revaloir ça.

Recruter Samuel et Kubyenka

À présent, il est temps de mobiliser vos hommes. Commencez par Samuel et Kubyenka, que vous trouverez dans le réfectoire. Ce dernier vous proposera de boire un coup. Dites « Peut-être plus tard » puis discutez un peu avec eux, avant de de dire « Allez retrouver le reste de la compagnie ».

Recruter Mikesh et Kozliek

Adressez-vous ensuite à Mikesh et Kozliek sur les remparts côté sud-ouest. Vous vous remémorerez l’attaque du tout début de l’aventure, où les trois hommes ne savaient pas qu’ils étaient dans le même camp. L’eau a coulé sous les ponts, alors dites « Je ne suis pas là pour vous blâmer ». Henry les invite ensuite à aller à la basse-cour.

Recruter de vieux amis

Enfin, rendez-vous à la basse-cour pour parler à Jaroslav et Janek de Skalice. Ils sont en train de jouer aux dés. Dites « Content de vous revoir aussi ». Si vous avez joué au premier opus, alors vous reconnaîtrez les deux gardes de Radzig Kobyla. Dites enfin « Qui gagne ? » avant qu’Henry invite ses amis à venir pour le discours.

Ordonner à vos hommes de se regrouper dans la basse-cour

Une fois que tout le monde est présent au milieu de la basse-cour, parlez à un de vos hommes pour lancer le discours d’Henry. Vous devrez user de vos compétences de persuasion pour motiver vos hommes, grâce à l’Éloquence (Moyen), la Domination (Moyen) ou la Présence (Difficile).

L’Éloquence reste la meilleur option. Il reste aussi la possibilité de la jouer très sobre avec « Je ne vais pas vous faire un discours ».

Quand Kubyenka demandera les ordres, répondez « Vous allez renforcer la garde de nuit ». C’est un choix important à sélectionner pour affronter avec plus de facilité ce qui vous attend, et cela améliorera votre réputation auprès de Zizka.

Parler à Capon et prendre un peu de repos une fois vos rondes terminées

En montant à votre chambre, Hans vous attend devant. Il vous demandera comment se passe votre commandement. Avec assez d’Érudition, dites « J’ai de bons hommes », sinon, « J’ai l’occasion de faire mes preuves ».

Vous verrez que du côté de Capon, c’est moins évident que pour notre héros. Dites alors « Tu t’en sortiras très bien. J’en suis sûr », pour remotiver votre ami. Il vous remerciera. Allez vous coucher pour reprendre des forces. Après quelques heures, Diable Sec, complètement saoul, vous réveille pour dire que c’est votre tour de garde.

Évaluer la situation sur le rempart est/la porte principale/la palissade ouest/la porte de la basse-cour

Normalement, vous devez aller jeter un œil à toutes les patrouilles pour voir si tout va bien. Mais dans cette partie de la soluce, nous vous indiquons où vous rendre en priorité et il s’agit en réalité de la palissade ouest.

Sur la carte, il s’agit du marquer d’objectif le plus nord, accessible depuis la basse-cour. Montez les escaliers et parlez au garde le plus proche. Il appellera Henry « seigneur », ce qui est suspect. Avec le système de dialogue rapide, dites « Pourquoi m’appelles tu « Seigneur » ? » et le soldat paniquera. En réalité, c’était un espion de l’armée pragoise.

Empêcher les ennemis de prendre le contrôle de la porte

Un combat se lance, et c’est même une attaque de l’armée qui démarre. Éliminez le soldat déguisé ainsi que les éventuels autres assaillants qui débarqueraient depuis les échelles. C’est là que votre choix de renforcer la garde de nuit va être payant.

Repousser les échelles

En parlant des échelles, vous en aurez justement deux à repousser. Trouvez le bon équilibre entre battre les ennemis et vous concentrer sur les échelles pour perdre le moins de temps possible pour les faire tomber.

Une fois qu’elles le sont toutes les deux, battez les ennemis restants en vous aidant de vos alliés puis rejoignez le milieu de la basse-cour pour la suite.

Rejoindre les autres, écouter les ordres et rendre compte à Zizka

Au milieu de vos alliés, Zizka va finir par arriver et exiger un renforcement de la surveillance, tout en secouant les puces de tout le monde. Une fois le discours terminé, adressez-vous à votre capitaine et dites-lui ce qu’il s’est passé.

Parlez ensuite de l’état d’ébriété de Diable Sec, qui est peu prudent en temps de guerre. Zizka soulignera votre bonne décision de renforcer la patrouille de nuit, même si désormais les hommes ont besoin de repos. Il vous indique ensuite qu’il prend la relève.

Une ellipse se déclenche ensuite et nous amène au 11e jour de siège. L’armée pragoise est tenace et semble désirer ardemment l’argent du trésor royal. C’est l’heure d’une réunion de crise à la salle à manger de la forteresse. Le chapitre se termine et le prochain « Siège », se lance.

Tous les autres chapitres de l’histoire principale sont à retrouver dans un article dédié. Nous vous avons également concocté des astuces sur Kingdom Come Deliverance II ainsi qu’une FAQ regroupées à l’intérieur de notre guide complet du titre.