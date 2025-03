Parler à Hans Capon

Une fois les directives données à tout le monde au cours de la réunion marquant le début de « La tanière du lion », un marqueur de quête apparaît sur la map et correspond à Hans Capon. Il est conseillé de s’en occuper immédiatement car elle deviendra indisponible en progressant davantage dans l’histoire. Retrouvez-le près de l’entrée de la taverne pour lancer une petite sortie.

Soluce de la quête principale « La tanière du lion »

Capon commencera par vous confier avoir prié pour vous. Dites « Merci, ça a été rude ». Henry lui explique ensuite ce qu’il s’est passé, avant que Hans ne finisse par remercier notre héros pour l’avoir sauvé à Malechov. Dites « Pas besoin de me remercier ». Le seigneur jure alors qu’il vous rendra la pareille le cas échéant, et il ajoute un autre cadeau : l’arc de chasse de Hans Capon.

Si vous avez assez d’Adresse au tir, dites donc « J’ai déjà vu cet arc… », ou, sinon, choisissez l’Éloquence avec « Son histoire ? » pour comprendre que Hans a tout bonnement volé cet arc à Jobst de Luxembourg. Répondez enfin « Une belle récompense ! ».

Capon vous parle alors de l’idée d’aller chasser. Dites « C’est une bonne idée », puis « Je ne vais pas te laisser aller seul », avant de finalement accepter l’invitation histoire de déclencher officiellement la quête.

Aller au campement avec Capon

Chevauchez tous les deux jusqu’au point de chasse, le temps de se remémorer quelques souvenirs en commun. Viendra ensuite la possibilité d’activer un voyage rapide. Acceptez car de toute façon plus aucun dialogue n’interviendra d’ici votre arrivée.

Sur place, mettez le pied à terre et accompagnez Capon dans le bois avant de se rendre rapidement compte que les lieux ont été investis par des hommes de Sigismond. Parlez à Capon pour établir un plan. Et comme vous vous en doutez, plusieurs méthodes sont possibles.

Dialoguer avec les soldats

« Allons leur parler » offre la méthode la plus simple pour peu que vous soyez suffisamment persuasifs. Henry et Capon vont s’approcher des soldats pour lancer une discussion. Ne restez surtout pas silencieux car le but est de les intimider. L’Intimidation (Moyen) marche et la Survie (Difficile) seront les compétences sollicitées.

Le doute va alors s’installer dans les rangs ennemis, mais ça ne suffira pas. Vous allez avoir besoin de les impressionner une deuxième fois. Toujours via l’Intimidation (Difficile) mais aussi cette fois grâce à la Force.

Si les deux tests de persuasion ont été réussis, concluez en disant « Soyez raisonnables et partez ». Les gardes vont finir par détaler et le camp sera à vous sans aucune effusion de sang.

Combattre les soldats

« Attaquons-les » est on ne peut plus explicite puisque cela implique de foncer tête baissée avec Capon. S’en suit un 2 contre 5 plutôt gérable, même si les adversaires ont quelques protections. En veillant à ne pas vous faire surprendre par derrière ou sur les côtés, il est justement possible de frapper dans le dos l’adversaire qui visera Capon, facilitant les dégâts.

Éliminez discrètement les soldats

« Je vais le faire moi-même. Sans faire un bruit. » est le moyen le plus délicat de se débarrasser de l’intégralité du campement. Après, dans le pire des cas, vous pourrez supprimer un ou deux soldats qui patrouillent assez loin du camp, de quoi faciliter le combat qui interviendra si vous vous faites repérer. Et Capon vous rejoindra dès l’alerte donnée.

Prenez soin de laisser Cabot dans un coin sous peine de compromettre l’infiltration, sachant que celle-ci se fait de jour. Enfilez la tenue la plus discrète possible, tout en faisant sorte qu’elle vous protège un minimum en cas de pépin.

Un premier soldat pourra être trouvé droit devant vous, en direction du sud-est. Tuez-le et cachez-le dans une buisson bien feuillu pour ne pas être vu. Ce sera aussi pour mieux cueillir le deuxième ennemi qui passera par là quelques secondes plus tard.

La suite est plus délicate en terme de discrétion, car deux soldats ne se quittent pas, près du feu de camp. Il va alors falloir réussir à amener Cabot suffisamment loin pour ne pas être vu, mais suffisamment près pour qu’il puisse attirer l’ennemi grâce à son aboiement, un des atouts possibles de la compétence Maître-chien.

Faites aboyer Cabot et éloignez-vous. Un des soldats voudra chasser votre pépère, ce qui vous permettra de le contourner et de l’assassiner par derrière. Rappelez Cabot dans un coin caché et dites-lui de rester là.

Assassinez enfin les deux gardes restants. Soit ils se trouvent au campement, avec un qui tape une sieste, soit vous en vous trouverez au moins un en train de scier du bois, quelques mètres en marge du camp.

Quelle que soit votre méthode, parlez à Capon une fois le camp vidé. La chasse est annulée et il se chargera de ramener la viande déjà prête. Accompagnez-le pour retourner automatiquement à l’Antre du diable, ou bien laissez-le partir seul si jamais vous avez envie de fouiller un peu le camp. Peu importe votre choix, la quête se termine.

