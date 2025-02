Les différentes manières de sauvegarder

Dans Kingdom Come Deliverance II, on nous pousse à assumer les choix de dialogues que l’on fait ainsi que les actions que l’on mène. Les sauvegardes manuelles sont limitées et les sauvegardes automatiques se déclenchent à des moments particuliers.

Chaque façon de sauvegarder dispose d’un nombre limité d’emplacements. À un moment, vous aurez donc l’obligation d’écraser d’anciennes sauvegardes. Voici, ci-dessous, le détail des différentes façons d’enregistrer sa partie.

Le Schnaps du sauveur

C’est LA manière caractéristique de sauvegarder manuellement sa partie, déjà utilisé au cours du premier opus. Le Schnaps du sauveur est une boisson alcoolisée qui, une fois consommée, enregistre la partie pile poil au moment où vous l’avez bu.

On peut l’acheter, la trouver dans des coffres, sur certains cadavres ou encore l’obtenir en récompense de quête. Aussi, et surtout, on peut la créer nous-même en faisant de l’alchimie à un établi. L’avantage de la concocter est aussi d’obtenir de meilleures version de la potion, octroyant des bonus temporaires de Force, de Vitalité et d’Agilité.

Les lits personnels

Dormir dans n’importe quel lit permet de restaurer son Énergie et sa Santé. Mais certains lits peuvent également enregistrer votre partie. Les chambres que vous l’on confie au cours de l’histoire offrent systématiquement un lit de sauvegarde et un coffre d’équipement. C’est le cas de Kreyzl le meunier et Radovan le forgeron dans la région de Trosky par exemple, ou encore votre chambre à l’Antre du Diable dans la région de Kuttenberg.

Aussi, les auberges, tavernes et autres gîtes peuvent vous fournir un lit indéfiniment si vous demandez une chambre pour le long terme. Si les gîtes et auberges sont susceptibles de vous offrir un bon lit, voire un coffre d’équipement, il est plus fréquent de dormir sur un lit de fortune ou sur de la paille.

Mais quelle que soit la qualité d’un lit fourni en échange de groschen, vous pourrez sauvegarder grâce à lui. Il faut simplement dormir au minimum une heure. Petite astuce, les lits à sauvegarde sont symbolisés par une icône intitulée « Votre lit », sur la map.

Les checkpoints automatiques

Durant votre avancée des quêtes principales et secondaires, le franchissement d’une étape significative est symbolisée par le déclenchement d’un checkpoint. Globalement, ils sont assez réguliers pour se suffire à eux-mêmes mais l’assurance d’une sauvegarde manuelle est toujours bienvenue en complément.

Comment sauvegarder à l’infini

Aux côtés de ces trois types de sauvegarde évoqués, un quatrième doit concentrer toute votre attention. Vous avez besoin de quitter le jeu et vous n’avez pas la possibilité d’utiliser ni un schnaps, ni un lit, et le dernier checkpoint est un peu loin ? Faites pause puis « Sauvegarder et revenir au menu » pour enregistrer au point précis où vous étiez pour y retourner plus tard.

Ce qui est très fort avec cette manière de sauvegarder, c’est qu’elle ne consomme aucun Schnaps du sauveur, elle peut être réalisée absolument n’importe quand et vous pouvez relancer la partie dans la foulée. Vous avez donc complètement la possibilité de faire « Sauvegarder et revenir au menu » avant n’importe quel combat, tentative de crochetage, partie de dés ou dialogue avec un personnage.

La première contrepartie, c’est que vous n’avez qu’un seul emplacement pour ce type de sauvegarde. Chaque sauvegarde écrase la précédente.

Ensuite, il est évident qu’à chaque sauvegarde et relance il faut faire face à un temps de chargement, ce qui casse le rythme et peut s’avérer rébarbatif. Mais à moins que cette astuce ne fasse l’objet d’un futur patch, il s’agit d’une façon extrêmement efficace de se faciliter la tâche dans énormément de situations.

Pour davantage d’astuces sur Kingdom Come Deliverance II, consultez notre guide complet du jeu. On vous propose également la soluce de l’histoire principale, des quêtes annexes ou encore des différentes activités disponibles.