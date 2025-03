Trouver le livre que dame Rosa vous a demandé

Une fois que Rosa vous a briefé sur l’accès au passage secret de la forteresse de Malechov, la jeune femme vous fait part d’une requête. Un carnet a beaucoup de valeur pour elle mais, malheureusement, il est resté à Malechov.

Elle souhaite donc que vous le récupériez durant votre infiltration. Avant d’accepter, et avec assez d’Érudition, demandez « De quel livre s’agit-il ? ». Cela dit, même en cas de succès, elle ne voudra rien dire de plus. Vous saurez simplement que le livre est rouge et qu’il est incrusté de dorures.

Suivez le déroulé de la soluce « Liberté et Fraternité » pour arriver jusqu’au moment où vous pourrez mettre la main sur le livre. Notez bien que ce dernier est uniquement disponible dans le cadre de cette mission principale.

Celui-ci se trouve au 2e étage de la tour centrale, dans la pièce où se repose Dame Ophélie. Après l’avoir assommée ou éloignée, approchez de la fenêtre pour apercevoir Un livre d’anecdotes humoristiques. Rouge et incrusté de dorures, c’est bien le carnet de Rosa. Récupérez-le et terminez le chapitre pour être en mesure de retourner voir Rosa.

Dire à dame Rosa ce qui s’est passé à Malechov

À partir du moment où le chapitre « Le jeu du roi » est lancé, vous avez le champ libre pour retourner voir Rosa. Faites-le d’ailleurs en priorité et rapidement afin de vous assurer de terminer cette tâche dans de bonnes conditions. Plus précisément, cela ira dans la faveur d’une potentielle romance avec la jeune femme. Les réponses aux dialogues fournies ci-dessous sont d’ailleurs choisies dans le but de la satisfaire.

Retournez simplement au palais des Ruthard et adressez-vous à Rosa. Elle sera enchantée de retrouver son bouquin et vous demandera même si vous l’avez feuilleté. Dites que oui et réalisez dans la foulée un des tests de persuasion proposés, via Érudition, Charisme ou Éloquence.

Rosa vous taquinera ensuite en disant que des femmes qui écrivent des livres, ça ne peut pas marcher. Dites « Et pourquoi pas ? », avant qu’elle ne vous révèle, si vous ne l’avez pas déjà deviné, que c’est elle l’autrice du carnet.

Elle demande ensuite à Henry s’il aimerait écrire son propre livre. Répondez « Ça me plairait beaucoup », après quoi Rosa vous proposera d’aller écrire la suite du carnet avec elle. Acceptez et accompagnez-la aussitôt si vous êtes prêt.

Aider dame Rosa à finir son livre

Vous serez ensuite dans la chambre de Rosa. Pour commencer, elle vous demandera si l’histoire doit tourner autour d’une femme ou d’un homme. Dites « Une femme ». Vient ensuite ce qu’Henry trouverait important chez une fille. Répondez « Elle devrait être pleine d’astuce ».

Rosa émettra ensuite que c’est mal vu qu’une femme soit ainsi. Répondez donc « Seuls les idiots disent ça ». Enfin, dites que la dame se servira de sa sagacité pour « De bonnes intentions ». Rosa bouclera le livre en dessinant un croquis en se basant sur Henry. Elle l’invite ensuite à venir voir ce que ça donne.

Lisez le carnet et feuilletez-le jusqu’au bout pour y voir le joli croquis de Rosa. Parlez ensuite à la jeune femme, qui vous demandera ce que vous pensez du livre. Soyez dithyrambique avec « Si seulement il y avait plus de livres comme ça », ou plus intime en choisissant « On sent que c’est vous qui l’avez écrit ». Lorsqu’elle abordera la qualité de son dessin, répondez « C’est joli, vraiment ».

Elle vous remercie alors pour ce moment partagé, après quoi il est conseillé de répondre « J’aimerais apprendre à mieux vous connaître ». La quête se termine avec un gain d’expérience en Érudition. et l’obtention du trophée/succès 🏆 Contes de Kuttenberg. Rosa devient un également une pédagogue de compétence.

Toutes les autres tâches sont à retrouver sur la page sommaire. Nous vous avons également concocté la soluce de l’histoire principale ainsi que celle des quêtes secondaires.

Retrouver enfin toute information et astuce de Kingdom Come Deliverance II en vous rendant sur la page du guide complet.