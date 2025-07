Zenless Zone Zero : Voici tout ce qu’il faut savoir sur la mise à jour 2.1 (Yuzuha, Alice, nouveaux costumes…)

L’été est là, les maillots de bain aussi

Cette version 2.1 de Zenless Zone Zero sent assurément l’été et nous enverra à la plage le temps de quelques missions mais aussi et surtout au festival Rêverie. Une nouvelle quête sera proposée dans la région de la Péninsule Waifei, nous proposant d’entamer un peu plus précisément cette saison 2. On découvrira donc la baie de Sailume, une nouvelle zone, ainsi que de nouveaux recoins dans les Néantres avec des monstres inédits à aller chasser.

Les deux nouveaux personnages que sont Yuzuha et Alice seront également au coeur de quêtes dédiées pour en apprendre un peu plus sur ces deux nouveaux visages.

Les bannières de la version 2.1

Yuzuha sera le premier agent de rang S inédit de cette version 2.1, de type physique et de soutien. Armée d’un parapluie meurtrier, Yuzuha pourra lancer des bombes et améliorer l’attaque des autres personnages, tout en augmentant les dégâts d’anomalie. Elle pourra agir en dehors du terrain si elle a accumulé assez de points de Sucre à dépenser, tandis que ses attaques pourront imiter l’attribut de celui de votre DPS principal. Yuzuha sera présente dans la première bannière d’invocations de la mise à jour, aux côtés de Miyabi qui fera son retour.

Alice est quant à elle un agent de rang S physique de type anomalie, qui se bat à l’aide d’une rapière pour infligeant des dégâts rapides sur la durée aux ennemis. Si elle accumule assez de points spéciaux de Rite de l’épée, elle peut utiliser son attaque chargée pour faire de gros dégâts à un adversaire. Elle sera présente dans la deuxième bannière d’invocations, avec Yanagi.

Chez les Bangbous, on retrouve celui du groupe de la Maison Hantée, Mlle Esmée, de rang S. Elle pourra invoquer des bulles de PV pour vous soigner, ou lancer des bombes pour infliger des dégâts.

Les événements de la version 2.1

L’événement principal de la version 2.1 est « Contes d’un songe d’été », soit l’événement estival qui donnera accès à tout plein de récompenses. Notamment des costumes d’été pour Wise et Belle, qui pourront être obtenus gratuitement en terminant quelques missions. Il faudra redonner des couleurs au complexe hôtelier Rêverie, et ce via plusieurs activités.

Vous pourrez profiter d’un mini-jeu de surf, d’un autre centré sur des tirs de cibles, et également d’un mini-jeu de pêche amélioré, qui vous donnera l’occasion de renforcer vos liens avec quelques agents. Il faudra ensuite exposer les poissons dans un aquarium, de manière à attirer du monde, ou de les vendre à un marchand qui vous donnera des récompenses selon l’espèce ramenée.

Yuzuha et Alice se mettront elles aussi à l’heure de l’été avec deux costumes inédits, mais contrairement à celui des Proxys, il faudra ici les payer directement avec votre argent.

L’événement « La légende des échecs En-Nah » nous fera retrouver le Bangbou du temps pour participer à des combats de Bangbous automatiques façon auto-battler. L’Épreuve de combat simulé sera au cœur d’un événement avec de nouveaux défis à accomplir vous forçant à bien enchaîner les techniques de vos agents. Un événement de puzzle sera présent pour résoudre des énigmes sur la plage de Failume.

La faction de la Maison Hantée sera encore une fois mise à l’honneur avec un événement sur un bateau fantôme, qui nous fera traverser des niveaux remplis d’ennemis, parfois avec une vue de côté qui changera la perspective des affrontements. Et après les fantômes, place aux aliens avec « L’Aventure spatiale de JoJo », où l’on devra explorer la ville aérospatiale dans la Néantre pour y découvrir de nombreux secrets.

Le code polychrome bonus

Durant cette présentation, un code polychrome bonus a été distribué et n’est valable que durant quelques heures en jeu. Le voici :

SPOOKSHACK

Quand sortira la version 2.1 de Zenless Zone Zero ?

La version 2.1 de Zenless Zone Zero sera disponible dès le 16 juillet prochain. Durant la matinée, une maintenance aura lieu et vous aurez droit à des polychromes en guise de compensation.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.