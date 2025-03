Aller retrouver Katherine à Kuttenberg

Posés à une table de la taverne de l’Antre du diable, nos quatre hommes discutent de la suite. Diable Sec estime que l’Antre peut rester un bon QG pour la suite des opérations. Zizka vous invite ensuite à aller voir plus tard l’aubergiste, pour discuter du logement.

Diable Sec indique ensuite que toute sa bande s’est dispersée et qu’il n’a pas vraiment d’idée sur leur localisation. Zizka conseille alors à Henry de retrouver Katherine à Kuttenberg, à la taverne de la Halte du pendu. Zizka va rester ici tandis que Diable Sec compte se reposer.

Désireux que ça avance un peu plus vite, Zizka mentionne la Meute du Diable, la bande de Diable Sec, mais là encore, impossible de savoir où ils se trouvent. Avec Henry, acceptez d’aider même si vous n’avez pas vraiment le choix.

Parmi les membres de la Meute figurent Janosh, Adder et Bohuta, Matthieu et Ranyek. Ne sachant même pas s’ils sont encore en vie, ni s’ils accepteront, Kubyenka mentionne des fermiers rebelles qui accepteraient peut-être de faire partie de l’équipe.

Au cours de cette conversation, la quête « La Meute du Diable » s’active, se concentrant sur le recrutement des différents membres de la bande de Diable Sec. Allez juste voir Kubyenka quand vous voudrez commencer vos recherches.

Soluce de la quête « La Meute du Diable’

Si vous décidez de vous concentrer sur Liechtenstein, Henry annonce alors se mettre en route pour rejoindre Katherine.

Parler à Katherine

Il est temps de partir pour la grande et tentaculaire Kuttenberg. Si vous y allez pour la première fois et que le temps ne presse pas, visitez un peu la ville et, pourquoi pas, réalisez donc quelques-unes des nombreuses quêtes annexes faisables dans le coin.

Une fois que vous serez prêt à rejoindre Katherine, dirigez-vous du côté de la taverne de la Halte du pendu, pile en face du point de téléportation au centre de la ville.

Parlez-lui de Liechtenstein et elle vous mentionnera la piste menant à Peau-de-bouc, un mendiant qui possède pourtant une fortune en se prétendant être un espion pour un riche seigneur. Il pourrait donc s’agir d’un relais de Liechtenstein.

Ce Peau-de-bouc aurait traîné du côté d’une taverne peu fréquentable appelée l’Estaminet. Avant de partir, Katherine demande pourquoi vous recherchez Liechtenstein. Si vous le souhaitez, vous pouvez raconter la séance de torture avec Istvan, au bout de laquelle le seigneur a été balancé.

Retrouver Peau-de-bouc

De votre position, vous trouverez la taverne de l’Estaminet au sud-est. Allez-y et entrer pour y trouver Chenyek. Parlez-lui et dites-lui que vous cherchez Peau-de-bouc. Chenyek ne vous fera pas confiance tout de suite et vous avez plusieurs moyens de changer ça.

L’Intimidation et l’Éloquence peuvent être un moyen de régler ça rapidement mais les tests sont particulièrement difficiles à passer.

La solution de facilité voudrait de payer 200 groschen à Chenyek. Enfin, dans le pire des cas, en demandant si vous pouvez lui rendre un service, vous aurez à faire vos preuves en vous battant contre Goliath, un combattant résidant à la taverne. Vous avez une chance d’éviter le combat en usant de votre Présence et en disant « Ce que tu vois ne te suffit pas ? ».

Dans le cas où vous devez passer par le combat, rejoignez Goliath dans la grange, retirez tout équipement et proposez-lui un combat. Le bougre est costaud alors évitez encore plus que d’habitude de prendre des coups en esquivant ou en insistant sur les prises. À votre victoire, Chenyek sera impressionné et vous invitera à participer au cercle de combat de la taverne, objet de la quête « Les dents dans le sac ».

Une fois que Chenyek accepte de parler de Peau-de-bouc, il vous répète ce que Katherine vous a dit, à savoir qu’il a pas mal d’argent et se fait passer pour un espion. Mais Chenyek n’y croit pas. Ce dernier ajoute une information importante : il pense que Peau-de-bouc s’en met plein les poches en truandant du côté de la taverne du Cheval noir ou des bains d’Adam.

Après ces informations, Chenyek vous invite à lui parler de nouveau pour mener quelques missions pour lui. Occupez-vous en tout de suite, vous finirez par commencer la quête secondaire « Festin pour les pauvres ».

Soluce de la quête secondaire « Festin pour les pauvres »

Sinon, partez d’abord à la recherche de Peau-de-bouc, en sachant que le temps est limité pour trouver votre homme. En effet, au bout de quelques jours sans mettre la main dessus, on vous demandera de retourner voir Katherine.

Quittez l’Estaminet et allez dans la zone indiquée par Chenyek, en commençant par la taverne du Cheval noir. Parlez à son propriétaire, Weighman et s’il ne l’a jamais vu par chez lui, il vous dit que Peau-de-bouc aime voler les marchands germains. Il vous renvoie également aux bains d’Adam, tout près d’ici. L’homme que vous cherchez est connu de l’une des filles qui travaillent là-bas.

Tendre un piège à Peau-de-bouc

En entrant dans les bains, parlez aux filles pour collecter des informations sur Peau-de-bouc. Petite Lida vous dira notamment qu’un client régulier du nom de Udo vient souvent mais sans utiliser les bains et les services spéciaux des filles. Riche et marchand, il peut être une cible de Peau-de-bouc.

Beata, la tenancière, confirmera la fréquentation de Udo. Il vient tard et aime jouer aux dés. Elle vous invite à parler de tout ça à Adam, le propriétaire. Celui-ci confirme l’attrait de Peau-de-bouc pour les Germains et souhaite vivement que quelqu’un mette la main dessus pour réparer un tort causé à un de ses clients : Jan Schindel.

On aurait volé à ce dernier des affaires d’érudit. Adam vous demande alors de remettre la main sur ces biens, ce qui est l’objet de la quête « Les jouets de Maître Schindel ». Parler à Adam est l’unique occasion de déclencher cette quête, donc ne le manquez pas.

Soluce de la quête « Les jouets de Maître Schindel »

Votre plan pour piéger se dessine : attendre la nuit et la venue d’Udo dans les bains pour attirer ensuite Peau-de-Bouc. Passez le temps jusqu’à minuit et entrez dans les bains pour voir Udo assis à une table de dés. Parlez-lui.

Il est possible de jouer aux dés avec lui. Si vous avez suivi notre méthode pour gagner à tous les coups, vous pourrez récupérer un maximum de 450 groschen en enchainant trois parties consécutives avec lui. Mais ne lui prenez pas tout sous peine de faire tomber à l’eau le plan.

Car ce qui nous intéresse surtout pour la suite de la quête, c’est la réplique « Vous devriez rentrer chez vous ». Tout n’est pas gagné pour autant puisque, pour qu’il accepte de partir, vous avez le choix entre trois tests de persuasion : Intimidation, Éloquence et Charisme, en sachant que c’est l’Intimidation qui est la plus simple à valider.

En cas de succès, suivez le marchand en maintenant une certaine distance jusqu’à arriver dans une petite ruelle avec un chariot. De ce chariot surgira Peau-de-bouc, pour commettre son larcin. Le piège a marché parfaitement, et vous pouvez ensuite tirer les vers du nez à Peau-de-bouc.

Outre cette méthode pour mettre la main sur le mendiant, il existe une manière encore plus directe de savoir où se cache le mendiant, en parlant à Marie la pouilleuse.

Vous renseigner sur la bien-aimée de Peau-de-bouc

En ayant parlé aux différentes filles des bains, vous apprenez que l’une d’elles, Marie la pouilleuse, est la bien-aimée de Peau-de-Bouc. Allez donc lui parler pour essayer de lui soutirer des informations.

Elle ne voudra absolument rien vous dire à moins d’être extrêmement bon en Charisme ou Éloquence, avec les répliques « Ai-je l’air d’un vaurien ? » et « C’est un cousin ». Il reste aussi l’Intimidation, plus abordable, mais rappelez-vous que c’est un procédé qui fait baisser légèrement votre réputation. D’ailleurs, ne proposez pas de la payer, elle refusera et le prendra mal.

En cas de test réussi, elle vous fournira l’emplacement précis de Peau-de-Bouc, sinon, fiez-vous à la méthode du piège décrite dans la sous-partie précédente.

Votre homme se cache dans une planque extrêmement bien dissimulée et directement inaccessible depuis la rue. Pour l’atteindre, rendez-vous dans la petite ruelle empruntable à côté de chez le tailleur situé tout près du marqueur d’objectif. Traversez-la et entrez dans une étable pour y trouver une échelle.

Grimpez et, une fois en haut, retournez-vous, allez au bord de l’étable voisine. Laissez-vous tomber, montez à une nouvelle échelle et continuez. En vous apprêtant à retrouver l’air libre, vous remarquez qu’un chariot est disposé sous une fenêtre ouverte. C’est là que se trouve Peau-de-bouc. Laissez-vous tomber et escaladez ce chariot pour mettre la main sur votre homme.

Paniqué d’avoir été trouvé, Peau-de-bouc mentionne un certain Samuel. Demandez-en davantage mais il refuse de s’exprimer. Vous avez la possibilité d’utiliser de le convaincre de bien des manières.

La manière la plus expéditive et pacifiste est de choisir « Je connais un endroit où tu peux te cacher » grâce à la compétence de Vol. Seulement, c’est aussi la réplique la plus difficile à valider.

Le Charisme, avec « J’ai des amis haut placés. Je peux t’aider », est plus simple mais aboutit sur une demande de paiement en groschen de la part de Peau-de-bouc. Cela dit, elle reste très accessible puisqu’il ne vous demande que 150 groschen.

Une fois Peau-de-bouc mis en confiance, il vous apprend que Samuel est un homme qui l’a engagé en tant qu’espion, et que vous le trouverez aux alentours de la synagogue. Notez que c’est le moment de parler des affaires de Maître Schindel, dans le cadre de sa quête annexe déclenchée auprès d’Adam.

Parler à Samuel

Maintenant que vous avez vos infos, il est temps d’aller trouver Samuel. Vous le trouverez quasiment à la limite nord-est de la ville. En lui parlant, il vous qualifiera de « goy ». Si vous avez assez d’Érudition, surprenez votre interlocuteur en lui disant que vous savez ce que ça veut dire.

Ensuite, il vous testera et vous devrez user de persuasion pour vous affirmer. Peu importe votre choix, le test sera facile à passer. Samuel vous expliquera ensuite que son peuple est sujet à un rejet violent d’une partie de la population.

Il souhaite que vous vous infiltriez dans une réunion de ces partisans antisémites pour savoir ce qu’ils préparent. Ils se réunissent dans la cour d’une maison abandonné dans le quartier des mineurs. La cour n’est pas très loin et se situe au sud-est de votre position. Attendez la nuit, sous les coups de 22-23h, pour que l’objectif se mette à jour.

Se glisser dans l’assemblée des antisémites

En approchant du portail de la cour, une cinématique se lance. Henry pénètre à l’intérieur et finit piégé. Deux hommes armés se présentent et un combat se lance. Même si vous êtes en légère infériorité numérique, vos opposants ne sont pas lourdement équipés non plus.

Restez prudent en utilisant vos contre parfaits, au moins le temps d’en éliminer un, avant de vous permettre d’être un peu plus agressif. Une fois la victoire remportée, Henry s’apprête à achever ses ennemis lorsque Samuel débarque en trombe pour lui dire d’arrêter.

Il a pris Henry pour quelqu’un qui voulait assassiner Liechtenstein. Notre héros lui indique que c’est le contraire et, à la vue de son épée, Samuel comprend qu’il est digne de confiance. Il vous emmène alors jusqu’au seigneur mais vous avancerez à visage recouvert.

Arrivé dans la cachette du seigneur, ce dernier reconnait Henry, ce qui apaise la situation. Liechtenstein vous invite alors à vous assoir pour que vous lui racontiez vos mésaventures.

Libre à vous de développer ou d’être bref, tout comme vous pouvez ou non avouer avoir craqué sous la torture, ce que le seigneur ne vous reprochera pas. Alors qu’un plan doit être mis en place pour aider Capon, impliquant l’intrusion du fort de Malechov et un dialogue avec le seigneur Kunzlin Ruthard, le chapitre se termine au bout de cette discussion. Le prochain s’appelle « Via argentum ».