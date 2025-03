Prime Gaming : Mafia II, Saints Row The Third, Legacy of Kain… Voici les jeux compris dans l’abonnement d’Amazon en mars

Prime Gaming : Mafia II, Saints Row The Third, Legacy of Kain… Voici les jeux compris dans l’abonnement d’Amazon en mars

Assassin’s Creed Shadows détaille ses modes sur PS5 Pro et dévoile 20 minutes de gameplay avec Naoe et Yasuke

Assassin’s Creed Shadows détaille ses modes sur PS5 Pro et dévoile 20 minutes de gameplay avec Naoe et Yasuke

Hell is Us dévoile six minutes de gameplay à l’occasion de la Nacon Connect

Hell is Us dévoile six minutes de gameplay à l’occasion de la Nacon Connect

The Fading of Nicole Wilson, une aventure narrative « folk-horror » où l’on incarne une chasseuse de fantômes

The Fading of Nicole Wilson, une aventure narrative « folk-horror » où l’on incarne une chasseuse de fantômes

The Mound: Omen of Cthulhu vous demandera de survivre en coopération dans une jungle impitoyable

The Mound: Omen of Cthulhu vous demandera de survivre en coopération dans une jungle impitoyable

Nacon annonce Rennsport sur consoles, le jeu de course aux avis mitigés sortira en 2025 sur PS5 et Xbox Series

Nacon annonce Rennsport sur consoles, le jeu de course aux avis mitigés sortira en 2025 sur PS5 et Xbox Series

Edge of Memories : Le prochain action-RPG du studio derrière Edge of Eternity dévoile davantage de gameplay

Edge of Memories : Le prochain action-RPG du studio derrière Edge of Eternity dévoile davantage de gameplay