Un pédagogue de compétence, c’est quoi ?

Le monde de Kingdom Come Deliverance II est truffé d’hommes et de femmes capables d’apporter leur connaissance à Henry. Appelés « pédagogues de compétence », ils boostent ponctuellement et de manière permanente l’expérience de notre héros dans une catégorie donnée, contre une somme d’argent. Exemple : Traditionnellement, un herboriste va pouvoir faire monter l’Alchimie, un forgeron la capacité de Fabrication, etc.

Quatre types de qualité d’enseignement sont proposés : élémentaire, intermédiaire, avancé et maîtrise. Le montant de groschen varie en fonction de la qualité d’enseignement. 100 pour l’élémentaire, 500 pour l’intermédiaire, 1500 pour Avancé, et enfin la modique somme de 5000 pour Maîtrise.

Les pédagogues de compétence sont des personnes bien précises et ne peuvent vous apprendre qu’une seule fois chaque enseignement qu’il vous propose. Et plus vous avancez dans le jeu, plus vous tomberez sur des pédagogues performants.

Liste de tous les pédagogues de compétence de Trosky

Pas moins de 21 pédagogues de compétences sont présents dans la région de Trosky. Voici la liste complète avec les indications sur l’emplacement, la discipline et le tarif pour chacun d’entre eux. Les noms sont triés par ordre alphabétique.

Anna, servante des bains

Emplacement : Anna se trouve à l’Auberge des cochers de Zhelejov, à l’intérieur ou autour des bains du village. Ses services sont accessibles après avoir terminé la tâche « Du vin des femmes et du sang ».

Enseignement : Survie (élémentaire – 100) Alchimie (élémentaire – 100) Fabrication (élémentaire – 100)

:

Aranka

Emplacement : Aranka se trouve au Camp des nomades. Ses services sont accessibles gratuitement après avoir terminé la tâche « La malédiction du voïvode ».

Enseignement : Alchimie (élémentaire – gratuit) Érudition (élémentaire – gratuit) Survie (élémentaire – gratuit)

:

Barnaby l’herboriste

Emplacement : Barnaby se trouve au nord de la région de Trosky, isolé dans sa cabane. Ses services sont accessibles après avoir terminé la tâche « Le meilleur pour la fin ».

Enseignement : Alchimie (intermédiaire – 500) Combat à mains nues (intermédiaire – 500) Survie (intermédiaire – 500)

:

Bartosch le Noir

Emplacement : Bartosch le Noir se trouve au château de Trosky, près de l’arène de combat. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête principale « Retour en selle ».

Enseignement : Combat à l’épée (intermédiaire – 500) Armes lourdes (élémentaire – 100) Armes d’hast (intermédiaire – 500) Combat à mains nues (intermédiaire – 500) Érudition (élémentaire – 100)

:

Bonnie

Emplacement : Bonnie se trouve au sud-est du moulin de Bas-Semine, au niveau du Repaire de Kreyzl le meunier. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête secondaire « Le fruit interdit ».

Enseignement : Vol (intermédiaire – 500) Furtivité (intermédiaire – 500) Alchimie (élémentaire – 100)

:

Bozhena l’herboriste

Emplacement : Bozhena est la vieille femme que vous croisez automatiquement au début du jeu, à partir de la quête principale « Fortuna ». Vous la trouverez toujours dans sa maison à l’ouest de Zhelejov.

Enseignement : Survie (élémentaire – 100) Alchimie (élémentaire – 100)

:

Capitaine Noueux

Emplacement : Capitaine Noueux est un vieux briscard que vous croisez au niveau de la forteresse de Semine. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête secondaire « La Promenade ». Attention, certains choix rendront le personnage indisponible pour tout le reste du jeu au moment d’effectuer la quête « Mal nécessaire ».

Enseignement : Combat à l’épée (élémentaire – 100) Armes lourdes (élémentaire – 100) Armes d’hast (élémentaire – 100)

:

Emerich l’apothicaire

Emplacement : Emerich l’apothicaire est un marchand que vous trouverez dans sa boutique à Troskovice.

Enseignement : Survie (élémentaire – 100) Érudition (élémentaire – 100) Alchimie (élémentaire – 100)

:

Erazim le scribe

Emplacement : Erazim le scribe se trouve au château de Trosky, dans ses quartiers, vers le sommet de la Tour de la Mégère. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête principale « Pour qui sonne le glas ».

Enseignement : Érudition (intermédiaire – 500)

:

Fiala le barbier

Emplacement : Fiala le barbier se trouve à l’Auberge des cochers de Zhelejov, à l’intérieur ou autour des bains du village. Ses services sont accessibles après avoir terminé la tâche « Du vin des femmes et du sang ».

Enseignement : Combat à mains nues (intermédiaire – 500) Survie (élémentaire – 100) Alcool (élémentaire – 100)

:

Gules

Emplacement : Gules se trouvera à la forteresse de Semine après avoir terminé la quête secondaire « La Promenade ». Ses services sont accessibles après avoir terminé la tâche « Casper », conclusion d’une série de chasse à l’homme.

Enseignement : Combat à l’épée (intermédiaire – 500) Combat à mains nues (élémentaire – 100) Vol (intermédiaire – 500) Furtivité (intermédiaire – 500)

:

Kreyzl le meunier

Emplacement : Kreyzl le meunier se trouve au moulin de Bas-Semine. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête secondaire « Materia Prima ».

Enseignement : Alchimie (élémentaire – 100) Vol (élémentaire – 100) Furtivité (élémentaire – 100)

:

Maître Matou

Emplacement : Maître Matou se trouve au Camp des nomades. Il est notamment rencontré au cours des quêtes secondaires « Formation au combat I » et « Formation au combat II ».

Enseignement : Combat à l’épée (élémentaire – 100) Armes lourdes (élémentaire – 100) Armes d’hast (élémentaire – 100) Combat à mains nues (intermédiaire – 500)

:

Malik l’ouvrier

Emplacement : Malik l’ouvrier se trouve au moulin de Bas-Semine. Ses services sont accessibles après avoir terminé la tâche « Mêlée au moulin ».

Enseignement : Combat à mains nues (élémentaire – 100) Vol (élémentaire – 100) Furtivité (élémentaire – 100) Alcool (élémentaire – 100)

:

Pavlena

Emplacement : Pavlena se trouve à la maison de Bozhena l’herboriste, à l’ouest de Zhelejov. Ses services sont accessibles après l’avoir sauvée au terme de la quête secondaire « Rancune ».

Enseignement : Adresse au tir (élémentaire – 100) Vol (élémentaire – 100) Survie (élémentaire – 100) Furtivité (élémentaire – 100) Alchimie (élémentaire – 100)

:

Père Nicodème

Emplacement : Père Nicodème se trouve au château de Trosky, souvent en train de prier au sommet de la Tour de la Vierge. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête principale « Pour qui sonne le glas ».

Enseignement : Érudition (intermédiaire – 500)

:

Radovan le forgeron

Emplacement : Radovan le forgeron se trouve à sa forge, à Tachov. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête secondaire « Le fils du forgeron ».

Enseignement : Fabrication (élémentaire – 100)

:

Tibor

Emplacement : Tibro se trouve au Camp des nomades. Ses services sont accessibles après l’avoir sauvé au cours de la quête secondaire « Miri Fajta ».

Enseignement : Combat à mains nues (élémentaire – gratuit) Adresse au tir (élémentaire – gratuit) Survie (élémentaire – gratuit)

:

Vasko

Emplacement : Vasko se trouve au Camp des nomades. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête secondaire « Envahisseurs ».

Enseignement : Combat à l’épée (intermédiaire – 500) Armes lourdes (élémentaire – 100) Armes d’hast (élémentaire – 100)

:

Vitek, le fils du maître chasseur

Emplacement : Vitek, le fils du maître chasseur se trouve à la maison du maître chasseur, au sud-est de l’Étang de Vidlak.

Enseignement : Adresse au tir (élémentaire – 100) Survie (élémentaire – 100) Furtivité (élémentaire – 100)

:

Vostatek le maître chasseur

Emplacement : Vostatek le maître chasseur se trouve dans sa maison au sud-est de l’Étang de Vidlak. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête secondaire « Laquais ».

Enseignement : Survie (élémentaire – 100) Maître-chien (élémentaire – 100) Alcool (élémentaire – 100)

:

Liste de tous les pédagogues de compétence de Kuttenberg

Pas moins de 22 pédagogues de compétences sont présents dans la région de Kuttenberg. Voici la liste complète avec les indications sur l’emplacement, la discipline et le tarif pour chacun d’entre eux. Les noms sont triés par ordre alphabétique. (Rédaction en cours)

Arne le Germain

(Rédaction en cours)

Capitaine Frenzl

Emplacement : Capitaine Frenzl se trouve à la forteresse de Suchdol. Ses services sont accessibles à partir de la quête principale « La Plume et l’Épée ».

Enseignement : Combat à l’épée (avancé – 1500) Armes lourdes (avancé – 1500) Armes d’hast (avancé – 1500)

:

Commandant de garde Hans Plümmel

Emplacement : Le commandant de garde Hans Plümmel se trouve notamment au nord-est de la ville de Kuttenberg, à l’arène de combat.

Enseignement : Combat à l’épée (avancé – 1500) Armes lourdes (avancé – 1500) Armes d’hast (avancé – 1500) Adresse au tir (avancé – 1500) Combat à mains nues (avancé – 1500)

:

Diable Sec

Emplacement : Diable Sec se trouve à l’Antre du diable. Ses services sont accessibles après avoir terminé la quête principale « Quand on parle du Diable ».

Enseignement : Combat à l’épée (avancé – 1500) Armes lourdes (avancé – 1500) Armes d’hast (intermédiaire – 500) Équitation (intermédiaire – 500)

:

Frantishek le fossoyeur

Emplacement : Frantishek le fossoyeur se trouve au nord-ouest de la cité de Kuttenberg, dans son cimetière. Vous le rencontrez notamment au cours de la tâche « Clou dans le cercueil ».

Enseignement : Furtivité (maîtrise – 5000) Combat à mains nues (maîtrise – 5000)

:

Goliath

Emplacement : Goliath se trouve dans la taverne L’Estaminet, au sud-est de la ville de Kuttenberg.

Enseignement : Armes lourdes (avancé – 1500) Combat à mains nues (avancé – 1500)

:

Havel l’aubergiste

(Rédaction en cours)

Jan Posy de Zimburg

(Rédaction en cours)

Janosh Uher

(Rédaction en cours)

Krizhan l’ouvrier

(Rédaction en cours)

Kubyenka

(Rédaction en cours)

Maître Nary

(Rédaction en cours)

Matthieu le Collecteur

Emplacement : Matthieu le Collecteur se trouve au Campement de Mathieu, en pleine forêt entre Suchdol et Miskowitz. Pour avoir droit à ses services, il faut réussir à éviter le combat lorsque vous le rencontrez, événement qui intervient notamment dans le cadre de la tâche « Le Collecteur ».

Enseignement : Combat à l’épée (intermédiaire – 500) Armes lourdes (intermédiaire – 500) Armes d’hast (intermédiaire – 500) Adresse au tir (intermédiaire – 500) Furtivité (intermédiaire – 500)

:

Menhard de Francfort

(Rédaction en cours)

Nicolas Krondel

(Rédaction en cours)

Oswald Torwart l’apothicaire

(Rédaction en cours)

Père Anthony

(Rédaction en cours)

Père Hroznata

(Rédaction en cours)

Prokop Eldris

(Rédaction en cours)

Le Rat

(Rédaction en cours)

Tobias dit « Trésor »

(Rédaction en cours)

Zlata

(Rédaction en cours)

