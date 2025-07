Techland, qui développe les jeux Dying Light, annule deux de ses projets

La fin du monde ouvert fantasy annoncé il y a quelques années ?

L’année 2024 a finalement été plus compliquée que ce qui était prévu par Techland. Le studio a en effet enregistré une perte massive de 135 millions de zlotys (ce qui équivaut à 31,6 millions d’euros), et ce après une année qui n’était pas non plus folichonne étant donné qu’il avait perdu 21,1 millions d’euros en 2023, ce qui contraste évidemment avec l’année 2022 où Dying Light 2 cartonnait, lui rapportant plus de 175 millions d’euros.

Derrière ces pertes se cacherait en réalité l’annulation de deux projets au sein du studio. Sans que Techland nous dise lesquels, deux jeux ont été mis de côté et il y a de fortes chances pour que la licence action-RPG plus orientée fantasy soit l’un de ces projets. Le studio voulait diversifier son portfolio en se lançant dans un nouvel univers avec un AAA en monde ouvert qui avait dévoilé un premier concept-art en 2023. Depuis, plus de nouvelles, et ces dernières informations font craindre l’annulation de ce jeu.

Pour se refaire une santé financière, Techland pourra toujours compter sur Dying Light: The Beast, prévu pour le 22 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.