Parler à Krihzan l’ouvrier de Pschitoky

Si vous avez parlé à l’aubergiste de Pschitoky, alors vous savez qu’un ouvrier a besoin d’aide. Il s’agit de Krihzan, travaillant sur un chantier. La quête démarre donc en lui parlant.

Très vite, vous vous rendez compte qu’il n’a pas de travail pour vous lié au chantier, mais qu’il a en revanche trouvé une carte au trésor. Si vous arrivez à savoir où il est caché, le trésor est à vous.

Inutile de négocier en voulant voir la carte ou en proposant de partager le trésor, si vous voulez participer, il va falloir lâcher 100 groschen. Krihzan vous souhaite bonne chance et vous confie la Carte au trésor de Krihzan.

Découvrir ou mène la carte

En ouvrant la carte au trésor donnée par Krihzan, vous comprenez qu’il se situe à un Campement ennemi au nord de Kuttenberg. Allez sur place et vous verrez que le campement est juste occupé par des bandits, eux aussi à la recherche du trésor.

À vous de voir si vous voulez les affrontez de jour, ou les éliminer ou les contourner de nuit, en sachant qu’il y en a cinq et ne sont pas suréquipés non plus, à part peut-être le chef. Une fois tranquille, remarquez l’entrée d’un tunnel.

Pénétrez à l’intérieur et vous arriverez dans une zone où vous pourrez creuser des tombes. Il y en a trois, et après avoir les avoir toutes creusées, vous vous rendez compte qu’il n’y a rien ici.

Interroger Krizhan sur l’authenticité de la carte

Il est temps de retourner voir Krizhan pour avoir des explications. Parlez-lui et il niera vous avoir roulé dans la farine. Là, vous avez plusieurs possibilités pour vous défendre. Dans le pire des cas, vous pourrez frapper Krizhan mais n’obtiendrez rien de lui. Donc évitez autant que possible cette solution.

Avec l’Intimidation et la réplique « Je commence à perdre patience », Henry menacera l’ouvrier et celui-ci redonnera l’argent. Mais ce n’est toujours pas la meilleure solution.

En revanche, « On va régler ça à l’amiable » via l’Éloquence, est la meilleure approche si vous pouvez vous le permettre. Vous apprendrez que la carte était fausse et que c’est Krizhan qui l’a dessiné. En manque d’argent, il a fait ça pour récupérer des groschen pour reprendre ses études.

Après avoir discuté avec lui et découvert le fond de l’affaire, vous pouvez choisir de récupérer votre argent, ou de le laisser à Krizhan pour qu’il s’en sorte. Quel que soit votre choix, Krizhan va arrêter ses escroqueries et il va vous proposer ensuite de booster vos compétences., ce qui clôt la quête.

N’hésitez pas non plus à aller voir du côté de notre guide complet pour des astuces et informations sur Kingdom Come Deliverance II.