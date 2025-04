Dire au revoir à Rosa

Dès le départ de cette discussion prenant place juste après la quête « Vol à l’italienne », vous pouvez demander des détails sur le retrait de Sigismond. Zizka tient l’information du retrait de Sigismond par Frenzl et ses éclaireurs. En manque d’argent et face à la menace de son trône en Hongrie, Sigismond s’est vu contraint de partir.

Ruthard et les autres seigneurs s’apprêtent à repartir, et Zizka vous invite à aller leur dire au revoir, et notamment à Rosa, dans la basse-cour. Mais l’heure est aussi à la célébration en rejoignant vos amis à table, mais aussi à la consolation en discutant avec Janosh.

Parler à Janosh et s’asseoir avec les autres

Comme vous pouvez vous y attendre, Janosh n’est pas trop d’humeur à se réjouir, vu la perte de son ami et de Kubyenka. Il vous demande alors de le laisser seul.

Allez ensuite rejoindre la table où sont Katherine, Samuel, Diable Sec et Peter de Pisek. Tout le monde veut lever son verre pour une raison particulière. Katherine demande alors à Henry quel est son choix. Vous avez quatre choix possibles, comprenant notamment Katherine, justement, et vous pouvez même refuser de boire. Encore mieux, si vous avec une forte compétence en Alcool, vous pouvez dire « Buvons à tout ! ».

En cas de réussite, Henry se lancera alors à tout célébrer, en descendant une chope à chaque fois. Pour chaque raison de célébrer, vous devrez repasser un test de compétence en Alcool, légèrement de plus en plus dur. À vous de voir si vous souhaitez réellement tout fêter, ou bien vous arrêter quand ce sera trop dur de passer le test. Vous terminerez d’ailleurs par célébrer Katherine, avec un test très difficile.

Vous aurez ensuite la possibilité de passer un petit moment avec vos amis à poser des questions pour savoir ce que chacun compte faire maintenant. Vous pouvez également vous remémorer le casse à la cour italienne ainsi que la trahison de Brabant.

Une fois les palabres terminées, allez dans la basse-cour. Capon tente de convaincre Botschek qu’il est encore utile ici. Répondez « Nous avons besoin de Capon », Hans appréciera.

Parlez ensuite à Kunzlin. Il vous remerciera pour ce que vous avez fait et vous pourrez en profiter pour lui transmettre le message à apporter à Jobst, et pour lui poser des questions, notamment concernant les conditions de sa précédente détention.

Terminez ensuite avec Rosa. Elle souhait également vous remercier, et vous fera un dernier baiser affectueux avant de partir, si vous avez partagé des moments intimes durant la quête « Oratores ». Une cinématique se lance juste après suivant le départ de Rosa et des seigneurs.

Mais alors que la porte s’apprête à se refermer, Kubyenka surgit de nulle part, bel et bien en vie, même si très amoché. Il raconte alors qu’il a été pris en otage par les soldats de Sigismond. Il doit sa libération au départ de l’armée mais aussi à Éric. Ce dernier a demandé à Kubyenka de passer un message à Henry : il veut l’affronter en duel, au camp de Sigismond.

Parler d’Éric à Zizka

Vous pouvez accepter ou non, une réponse qui n’est pas définitive. Vous avez en effet encore la possibilité de réfléchir et de demander l’avis de vos alliés, Zizka en tête. Janosh et Kubyenka vous conseillent en tout cas de ne pas perdre votre temps avec Éric.

Il est aussi possible de demander à Godwin, Katherine, Capon et bien d’autres pour savoir ce qu’ils en pensent, et vous verrez d’ailleurs que les avis divergent.

Toutefois, c’est bien le dialogue avec Zizka qui est déterminant. Parlez-lui et demandez-lui son avis. Il vous dira qu’en tout les cas votre honneur sera préservé. La réponse que vous allez donner ensuite est déterminante. Refuser le défi fait directement passer à la cinématique finale du chapitre, tandis qu’accepter vous laisse vous préparer pour le duel.

On vous le dit tout de suite pour ne pas être surpris : que vous combattiez ou non Éric ne change rien. Pas de trophée, de pas de récompense particulière, seulement un moment d’histoire assez sympathique et dramatique à vivre, ainsi que le combat le plus dur du jeu.

Convaincre le garde de vous laisser sortir pour vous battre avec Éric

SI vous souhaitez accepter le défi, préparez-vous bien. Enfilez votre armure la plus performante et saisissez-vous de votre arme favorite, puis adressez-vous au garde de la porte pour qu’Henry parte seul en direction du camp.

Un dialogue glacé se joue entre les deux hommes. Vous pourrez d’ailleurs vous la jouer en utilisant votre Coercition (Très difficile) pour dire « Scélérat ! ». Mais le test de persuasion passera à Moyen si vous dites d’abord la vérité sur Istvan. Henry ira alors piquer au vif son adversaire, de quoi lancer le combat avec assurance.

Éric est l’homme le plus redoutable du jeu, et il offrira un combat aussi âpre que long sur le papier. Sur le papier seulement car si vous maîtrisez les coups de maître via contres parfaits, il est possible de gagner quasi uniquement en jouant la riposte.

Bien sûr, cela demande de maîtriser ce mouvement, mais si vous êtes très bien protégé avec des pièces d’armure de noble et de Nuremberg, vous pourrez vous permettre quelques ratés. Et si vous utilisez une autre arme, concentrez-vous davantage sur les parades simples et les éventuels combos que vous aurez appris.

Quoi qu’il en soit, cela ne veut pas dire que ce sont les journées portes ouvertes non plus. Éric a une armure très résistante et connait tous les mouvements à l’épée longue. À environ un tiers de la fin de sa barre de vie, le combat s’arrête.

Éric se lance ensuite dans une ultime provocation envers Henry tandis que notre héros entend un vacarme au loin. Stupeur, les ennemis sont de retour, et ils sont nombreux. Henry file alors à tout de vitesse pour rentrer à Suchdol.

Suivre Zika et découvrir ce qui se passe

Qu’Henry revienne de son duel avec Éric ou que vous ayez confirmé à Zizka que vous n’y participerez pas, une armée pragoise menée par Markvart von Aulitz se positionne devant la forteresse de Suchdol. Le commandant exige que l’argent soit restitué, et Peter de Pisek gagne du temps en déclarant qu’il appartient au roi légitime Venceslas, avant de mentionner la captivité d’Othon de Berg.

Seulement, le seigneur de Trosky s’est joué de tout le monde puisqu’il apparaît aux côtés de Markvart. Suchdol ne semble donc pas pouvoir faire le poids face à la menace ennemie. Pourtant, et contre toute attente, Diable Sec décoche un carreau d’arbalète et touche Markvart en pleine poitrine, poussant ce dernier à se replier.

En revanche, les alliés peuvent dire adieu aux négociations, et il va falloir se préparer à une attaque. Des paroles de Peter de Pisek qui achèvent la quête. La prochaine s’intitule « C’est ainsi que ça commence… ».

Retrouvez les autres chapitres de l'histoire principale au sein de notre article récapitulatif. Consultez également la FAQ et le guide complet pour toute information et astuce concernant Kingdom Come Deliverance II.