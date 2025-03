Parler à Thomas Kolin

Rendez-vous au camp de Sigismond dans la région de Kuttenberg pour démarrer cette tâche. L’émetteur de cette requête n’est nulle autre que Thomas de Kolin, que vous trouverez en train de se balader dans le camp. Il s’arrête par exemple du côté du stand de tir de Bosonga, au sud du camp.

L’homme a besoin d’un forgeron qui n’a pas peur de salir les mains. Si vous avez une bonne stat de Vol, il est possible de répondre « Je n’ai jamais eu les mains totalement propres ».

Quoi qu’il arrive, Thomas en viendra au fait et vous expliquera qu’il s’agit de dérober l’Absolutrice, l’épée de Basan, un Couman du camp. Thomas estime qu’elle serait mieux dans ses mains que dans celles d’un Couman, qu’il juge païen comme peuple. Avec assez d’Érudition, dites justement « Les Coumans ne sont pas païens » pour lui clouer le bec.

Maintenant, pourquoi Thomas a-t-il besoin d’un forgeron ? Et bien vu qu’il ne veut pas que la disparition de l’arme soit remarquée, il vous demande de vous en inspirer pour en créer une réplique.

Voler l’épée de Basan

Acceptez et Thomas vous invitera à aller voir dans la partie est du camp, du côté de l’enclos des tournois, où se trouve Basan. Plus précisément, c’est sa tente qui vous intéresse car c’est à l’intérieur de celle-ci que vous trouverez l’épée.

Arrivé à l’enclos, la tente se trouve droit devant vous, tout près des gradins. Entrez et fouillez le coffre pour y apercevoir l’Épée longue « l’Absolutrice ».

Parler à Basan

Il est possible d’obtenir l’épée autrement, en s’adressant directement à son propriétaire. Vous risquez de trouver Basan autour de l’enclos de combat. Prévenez-le que quelqu’un s’intéresse à son épée.

Ne dites pas « Thomas m’a demandé de vous la voler », car après Basan voudra tuer Thomas, sauf que c’est lui qui mourra. La quête ne sera pas compromise mais l’issue n’est pas la meilleure qui soit.

Dites plutôt « Que me donnerez-vous pour cette information ? » en usant de votre Coercition. Basan accepte l’arrangement et une autre solution s’offre à vous. Plutôt que d’éloigner Basan pour risquer d’avoir le même résultat, dites « On pourrait trouver un accord avec Thomas ».

Henry a alors une idée de génie : récupérer l’épée, forger une réplique, mais plutôt que de donner l’originale à Thomas, vous lui confierez justement la réplique.

Pour ce que ce plan soit possible, vous devez partager l’argent que Thomas vous donnera. Plus vous avez un haut niveau d’Éloquence, plus vous pourrez donner une petite partie à Basan. Tentez donc de dire « Je pourrais vous donner un dixième » si votre niveau est élevé.

Forger une réplique de l’épée de Basan

Maintenant que vous avez vu l’Absolutrice, il va falloir récupérer les matériaux nécessaires à sa fabrication, et il y a quand même pas mal de choses :

1 Peau de cerf

1 Pommeau d’épée octogonal

1 Garde d’épée à cornes

2 Aciers de Francfort

2 Fers

Si vous n’avez pas ça sur vous et que vous ne voulez pas effectuer un tour du côté de l’un de vos coffres personnels qui en contiendrait, vous avez justement deux forgerons dans le camp qui pourront vous fournir tout ce qu’il vous faut.

Ensuite, mettez-vous à l’une des deux enclumes pour travailler. Comme n’importe quelle épée, chauffez la lame couleur jaune paille, frappez-la en rythme avec des étincelles sur tous les points de la lame et retournez-la pour continuer. Réchauffez-la si besoin. Une fois la lame soigneusement fabriquée et d’au moins de qualité II, vous avez plusieurs possibilités devant vous.

Remettre la réplique à Basan/Thomas

Si vous souhaitez vous fier au plan initial, revenez discrètement dans la tente de Basan et placez-y la réplique. Ou faites l’inverse si vous souhaitez duper Thomas. Puis, allez le voir, donnez-lui l’exemplaire que vous souhaitez et il sera comblé. Vous récupèrerez 607.9 groschen.

En revanche, si vous avez impliqué Basan dans vos combines, il y a plusieurs façons de terminer la quête, en sachant que si un exemplaire de l’épée doit être donné à Thomas, l’autre doit être confié à Basan :

Tromper Basan en donnant l’originale à Thomas et lui donner une part des groschen pour avoir fourni l’Absolutrice.

et lui donner une part des groschen pour avoir fourni l’Absolutrice. Tromper Basan en donnant l’originale à Thomas en refusant de lui donner des groschen pour avoir fourni l’Absolutrice. Cependant, un combat se lancera et vous serez recherché pour crime.

en refusant de lui donner des groschen pour avoir fourni l’Absolutrice. Cependant, un combat se lancera et vous serez recherché pour crime. Tromper Thomas en lui donnant la réplique et donner à Basan sa part de groschen pour avoir fourni l’Absolutrice.

et donner à Basan sa part de groschen pour avoir fourni l’Absolutrice. Tromper Thomas en lui donnant la réplique et refuser de donner à Basan sa part de groschen pour avoir fourni l’Absolutrice. Cependant, un combat se lancera et vous serez recherché pour crime.

En tout cas, ce qui est très drôle, c’est que si vous avez débloqué la quatrième qualité d’Henry et que vous avez parfaitement forgé la réplique, cette dernière sera de meilleure qualité que l’originale. La quête se clôturera dès lors que vous aurez offert l’épée choisie à Thomas, sauf si Basan est impliquée dans le plan, auquel cas vous devrez lui donner sa part de groschen.

Retrouvez toutes les autres tâches en vous rendant sur la page dédiée, ainsi que le cheminement principal, lui aussi regroupé dans un article complet, ou encore le suivi des différentes quêtes annexes du jeu.

N’hésitez pas non plus à aller voir du côté de notre guide complet pour des astuces et informations sur Kingdom Come Deliverance II.