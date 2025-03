Parler à Jezhek d’Holohlavy

Une embuscade bien étrange attend donc Henry à un carrefour entre Miskowitz et Horschan, qui se déclenchera également en cas de voyage rapide qui passerait par là.

Jezhek d’Holohlavy, tel est le nom de votre « agresseur ». Un drôle de bandit qui ne souhaite surtout pas vous faire de mal. Vous pouvez réussir les tests de persuasion d’Intimidation, avec « Ne me cherchez pas, vieillard ! », ou d’Éloquence, avec « Ne pourrait-on pas discuter de tout ça ? ».

Sinon, vous pouvez exprimer le souhait de ne pas vous battre. Et si vous ne payez pas la somme astronomique de 4666 groschen, un combat se lance. Au bout de quelques coups, Jezhek se rendra. Rangez les armes et il vous expliquera qu’il a besoin d’argent.

Il a même perdu son cheval et son armure. Une histoire qu’il peut vous raconter dans les grandes lignes, ou pas, selon vos envies. En gros, il était sous le commandement de Sigismond et son supérieur, Zawisza le Noir, a fini par piller un village.

Révolté par cette pratique, Jezhek l’a alors défié lors d’un duel et y a perdu son honneur, son équipement, et son cheval. Proposez alors votre aide. Jezhek vous décrit alors comment trouver le commandant Zawisza au camp de Sigismond : ses armoiries représentent un aigle noir sur trois pierres blanches.

Quant à l’équipement de Jezhek et à son cheval, ils sont décorés de son blason de corbeau noir sur fond jaune.

Récupérer l’armure du seigneur Jezhek et son cheval Gringalet

En vous baladant vers le centre du camp, vous verrez une première manifestation des armoiries de Zawisza, sur un bouclier. Allez dans sa direction et continuez pour arriver à une grande tente verte. Devant elle, regardez sur la droite et vous risquez de trouver Zawisza assis à une table.

Si le jeu indique que parler à Zawisza est optionnel, c’est parce qu’il est tout simplement possible de voler l’armure complète de Jezhek dans la tente du commandant. Infiltrez-vous la nuit, dérobez les clés à Zawisza pendant qu’il dort, et ouvrez le coffre de difficulté difficile grâce à elles. Récupérez le casque, les épaulières, les gants et les chausses de plates de Jezhek.

N’oubliez pas sa brigandine, sur le portant juste à côté, et il ne restera plus qu’à décamper avec Gringalet, le cheval de Jezhek vêtu de jaune, en le volant aux écuries et en filant à toute vitesse pour semer les gardes. Attention, vous serez recherché pour crime au Camp de Sigismond pendant quelques jours.

Parler à Zawisza de Garbow (optionnel)

Mais passer par le dialogue et par une voie plus conventionnelle rajoute de l’honneur à la démarche, vous allez le voir, et surtout c’est le seul moyen d’obtenir le trophée/succès 🏆 Maître des Maîtres. Parlez à Zawisza, donc.

Dites « Je voudrais racheter ses affaires » ou « Je veux que vous lui restituiez ses affaires ». Évidemment, le commandant refuse et il vous demande même comment Jezhek l’avait perdue.

Si vous avez écouté l’histoire de Jezhek en mode version longue, vous pourrez dire « Il m’a parlé de votre différend ». Zawisza se défendra pour ses actes et récupérer le matériel de Jezhek semble mal parti.

Vous avez deux possibilités de persuasion pour titiller Zawisza. Soit un test très difficile de Combat avec « Réglons ce différend à la loyale », soit un test moyen de Domination avec « Vous n’êtes qu’un vulgaire assassin ».

Optez pour la Domination car elle va vous donner juste après une option très intéressante. Vous convainquez Zawisza de vous rendre le cheval et l’armure de Jezhek via un duel en trois combats : un à l’arme d’hast, une à l’épée-bouclier, puis une à l’épée longue. Celui qui gagne deux fois remporte le duel.

Mais là où la réponse précédente de Domination vous sert, c’est que vous pouvez dire à présent « Mais je suis désavantagé », via un test difficile d’Éloquence. En cas de réussite, Henry va pousser Zawisza à enlever des couches d’armure pour équilibrer le combat.

La conversation se termine, ce qui vous donne le temps d’aller récupérer les armes et le bouclier nécessaires. Soit vous piochez dans votre coffre personnel au village le plus proche, soit vous pouvez aller faire vos emplettes chez l’armurier du camp.

Côté armes d’hast, la bardiche de qualité III reste le meilleur choix, pour l’épée courte, la meilleure du jeu est celle de Seigneur Valentin, obtenue dans la quête « Le reliquaire » (même si une bonne épée suffit), et pour l’épée longue, celle de Radzig est parfaite.

Notez également que vos stats de combat sont importantes à vérifier. C’est notamment le cas pour les armes d’hast. Il s’agit des armes les plus fragiles du jeu, et une compétence trop faible peut rendre le combat difficile en faisant peu de dégâts et en se cassant facilement. À partir du niveau 10 et avec au moins deux armes d’hast sur vous (au cas où l’une d’entre elles casse), vous serez tranquille.

Du côté des protections, équipez-vous d’une armure totale de plates. Bascinet de noble, équipement de Nuremberg, ce qui est le plus cher est en général le plus résistant. À vous de voir si vous souhaitez voler ou si acheter vous convient. Tout cela sera d’autant plus savoureux si vous avez poussé Zawisza à retirer de l’équipement. Une fois prêt, sauvegardez et parlez à nouveau au commandant.

Combattre Zawisza de Garbow

Zawisza vous demandera de miser 300 groschen et le due peut commencer. La première manche implique donc l’usage d’arme d’hast. Comme dit plus tôt, ce sera la manche la plus dure compte tenu du fait que les armes d’hast ne sont pas forcément les armes que l’on privilégie. Le plus d’atouts vous avez, le mieux ce sera, avec notamment des armes qui pourront être plus résistantes.

Quoi qu’il en soit, et comme d’habitude, soyez surtout prudent et allez-y par petites touches, en faisant des contres parfaits. Le combat gaggné, ne vous étonnez pas que la suite mette du temps à se déclencher. En effet, il faut attendre que Zawisza aille se soigner puis revienne, et il fait ça plutôt lentement.

Équipez-vous de votre épée courte et d’un bouclier puis préparez-vous pour le deuxième combat. Pour celui-ci, ce sera plus facile car vous pourrez de nouveau faire des coups de maître, en plus d’avoir un bouclier pour bloquer si besoin.

Enfin, pour le dernier round, saisissez votre épée à deux mains. Là encore, la possibilité de faire des coups de maître vous facilitera la tâche. Attention, Zawisza est aussi capable d’en faire !

Avec les trois combats remportés, vous obtiendrez le trophée/succès 🏆 Maître des Maîtres et vous pourrez donc récupérer le matériel de Jezhek dans le coffre de Zawisza, à sa tente verte.

Veillez bien à prendre le casque, les épaulières, les gants et les chausses de plates de Jezhek, puis sa brigandine, sur le portant juste à côté. Quant au cheval Gringalet, vêtu de jaune, il se trouve aux écuries à l’entrée ouest du camp.

Rapporter l’armure et le cheval à Jezhek

Il est temps à présent de retourner à Pschitoky, et plus précisément dans la taverne légèrement au sud, pour y retrouver Jezhek. Garez le cheval dans la cour, puis allez parler au seigneur.

Il sera impressionné par votre bravoure et il vous récompense en vous donnant son Écu du seigneur de Holohlavy, des éperons de Jezhek et enfin les 500 groschen qu’il avait économisé. Enfin, ce n’est pas forcément explicite mais Jezhek d’Holohlavy devient également un pédagogue de compétence. La quête est désormais terminée.

