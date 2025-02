Parler à Slava le moine

Si vous avez parlé à l’aubergiste du coin, vous savez qu’une quête vous attend au village de Bylany, et plus précisément auprès du moine Slava. Parlez-lui des os de dragon dont vous avez potentiellement déjà entendu parlé.

Le moine regrette qu’une telle histoire s’ébruite et aborde le fait qu’il doit transmettre un message pour l’abbé de Sedlec. Il est d’accord pour vous en dire plus seulement si vous lui promettez de l’aider.

Acceptez et il vous donnera le message à remettre à l’abbé. Ensuite, posez toutes les questions que vous voulez au sujet de ces os. Vous apprenez notamment que c’est un bûcheron qui a apporté ces os. Slava est désespéré de rappeler aux gens qu’il n’y a pourtant aucun dragon.

Livrer le message à l’abbé

Direction la petite église à l’ouest de Kuttenberg pour y retrouver l’abbé de Sedlec. À destination, vous trouverez l’abbé en train de discuter avec un homme. Interrompez-les pour parler de l’objet de votre venue.

Désormais au courant de cette histoire d’os de dragon, l’abbé privilégie la discrétion, en souhaitant qu’un minimum de villageois soient au courant. L’homme qui est à ses côtés, Gerhard, désire quant à lui s’en servir en capitalisant sur la croyance du peuple.

Mais l’abbé est formel, les os devront être remis à Slava. Vous avez ensuite la possibilité de poser pas mal de questions. Vous apprendrez notamment que l’abbé compte bien que les os soient détruits. Si jamais vous demandez si les os peuvent servir à autre chose, l’abbé vous mettra en garde.

La discussion close, Gerhard vous raccompagnera. Si vous rediscutez tous les deux, il vous fera une offre si vous lui rapportez les os. Et pour que vous soyez au courant rapidement, il s’agit de 275 groschen.

Retourner voir Slava

Revenez à Bylany et faites votre rapport à Slava. En lui parlant de Gerhard, il vous dira que le temps presse car il fera tout pour les avoir. Et c’est vrai, étant donné qu’il a mis des personnes sur le coup, si vous ne vous occupez pas immédiatement de la quête, au bout de quelques heures in-game vous serez devancés et vous ne pourrez plus mettre la main sur les os. De toute façon, l’abbé souhaite également que l’affaire soit rapidement réglée.

Slava termine la conversation en disant que le bûcheron qui a trouvé les os s’appelle Vashek. Et vous allez devoir le retrouver pour en savoir plus. Le moine vous conseille d’aller à la taverne locale.

Laisser Léopold parler et apprendre des informations sur les os

Soudain, un homme débarque accompagné de deux gardes du corps. Appelé Léopold, cet alchimiste a entendu parlé d’une découverte majeure dans le coin. Il n’apprécie pas particulièrement la présence d’Henry puisqu’il veut en savoir plus de la bouche du moine. Et pour cause, Léopold va passer son temps à le harceler de questions sur les os de dragon, ce à quoi vous pouvez réagir.

Dire « Discutons calmement » tentera de calmer un peu la situation mais n’empêchera pas Léopold de poser des questions. Si vous laissez Slava répondre, il donnera énormément d’informations à Léopold.

En laissant la conversation se déballer et continuant de poser des questions à Léopold, vous apprenez qu’il est à la recherche des os pour ses propriétés magiques. Une fois satisfait des informations qu’il a obtenu, il s’en ira.

Pousser Léopold à partir pacifiquement

Il est possible de subtilement envoyer balader Léopold. Au tout début de la conversation avec l’alchimiste, choisissez « Slava doit partir ». Vous allez ensuite devoir passer un test de persuasion hyper relevé. Soit vous choisissez l’Éloquence, avec « Nous en savons peu », soit la Puissance, avec « Je n’ai pas peur de vous ». Il vous faudra de toute façon des stats très élevées.

En choisissant l’Éloquence, Henry va être volontairement vague. Léopold va alors vous questionner sur l’intérêt d’avoir envoyé un message à Sedlec. Reprenez la parole pour mentir et dire que le message vient de l’abbé. Léopold partira peu après.

En choisissant la Puissance, Henry bombera le torse et se dit prêt à défendre le moine quitte à sortir son épée. Léopold promettra de vous le faire payer et s’en ira.

Une autre réplique au tout début de la conversation peut marcher. Dites « Nous ne savons rien. Laissez-nous tranquilles ». Un autre test de persuasion est proposé mais cette fois-ci avec deux autres valeurs.

« Vous voulez vous expliquer devant le bailli ? » est un test très difficile de Coercition, tandis que « Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre ! » sera moins dur mais nécessitera pas mal d’Intimidation quand même.

Après le premier choix, Henry convaincra Léopold de quitter les lieux en parlant du fait qu’il se mettrait les gens à dos en continuant comme ça. Après le deuxième choix, Henry provoquera les gardes du corps pour leur faire peur, et tout le monde déguerpira.

Pousser Léopold à partir avec violence

Notez que toute tentative réussie lors de n’importe quel test de persuasion évoqué jusqu’ici n’a pas de conséquence fondamentalement concrète sur la suite de la quête à part de faire briller votre persuasion et éviter un éventuel combat contre les gardes du corps. Ainsi, échouer à certains tests vous amènera à en venir aux mains, mais il suffit de sortir son épée pour refroidir les ardeurs des gardes.

Aussi, en disant « Discutons calmement » puis « Je ne vous dirai rien » au départ de la conversation, Léopold n’appréciera pas d’avoir été coupé et vous enverra ses gardes. Là aussi, vous pouvez les corriger ou bien sortir votre épée pour les refroidir directement.

Parler à Vashek

Peu importe l’issue de la conversation, vous devez désormais vous hâter à retrouver ces os de dragons. Avant de partir, assurez-vous d’avoir une pelle sur vous. Ensuite, allez retrouver le bûcheron Vashek à la taverne de Bylany.

Lassé qu’on lui pose des questions à ce sujet, posez-lui quand même vos questions. Vous (ré)apprenez que Léopold et ses hommes sont déjà passés par là pour avoir des infos.

En demandant ensuite où il a trouvé les os, il refuse d’en parler. Deux solutions sont à votre disposition. Premièrement, un test de persuasion comprenant soit de l’Intimidation, avec « Calmez-vous, bon sang ! », soit l’Éloquence avec « Vous vous rendriez également service ».

Sinon, payer 200 groschen déliera la langue de Vashek. Le plus simple reste d’utiliser l’Éloquence. Une fois Vashek coopératif, il vous dira également que des soldats sont aussi venus le voir. Il y a donc au moins deux parties prenantes dans cette histoire.

Concernant l’endroit où il a trouvé un os, il sait simplement qu’il l’a trouvé en forêt et, de toute façon, il l’a détruit. Terminez en lui demandant quand même de vous décrire le trajet qui l’a mené jusqu’à son os. Nous vous le notons ci-dessous si jamais vous voulez participer à ce jeu de piste.

Trouver les ossements en suivant la description

« Je travaillais au campement des bûcherons, pas loin de Bylany. Après le travail, j’ai eu envie de me promener le long du ruisseau qui coule là-bas. Ensuite, j’ai suivi le chemin en direction de Rabstein.

En arrivant au gué, j’ai suivi le ruisseau à gauche, vers l’amont. J’ai avancé dans l’eau un moment jusqu’à ce que je voie cette pente rocheuse sur ma gauche.

Ensuite, je suis tombé sur un gros rocher dans l’eau et je n’ai pas eu envie de l’escalader. Je suis sorti du ruisseau, j’ai gravi la colline à gauche et traversé une clairière en direction de Mesoles.

Il y avait une énorme souche avec des champignons tout autour. Ensuite, j’ai contourné d’épais fourrés et j’ai continué en direction de Mesoles. Je suis passé à côté d’arbres abattus jusqu’à cet affût pour la chasse. Plus personne ne s’en sert, il est à moitié effondré.

Là, j’ai vu des rochers dans la pente, en contrebas, sur la gauche. Je les ai longés jusqu’à une clairière, ordinaire, plutôt grande, avec du sable. »

Maintenant que vous savez tout ça, rendez-vous au point de départ du récit de Vashek : le camp de bûcherons situé à l’ouest du village de Bylany. Grâce au récit ci-dessus, vous finirez par tomber sur la clairière.

Attention, si vous tombez sur des bandits dont le leader s’appelle « Commandant de troupe », et que vous les tuez, vous aurez éliminé un des deux camps cherchant les os de dragon, altérant le déroulé classique de la quête.

Déterrer les os de dragon

Toutefois, et pour aller plus vite, nous vous indiquons directement où elle se situe sur la carte ci-dessous. Il s’agit de la clairière au sud-ouest du village brûlé de Mesoles. Les os à déterrer sont près d’un coin de la clairière.

Lorsque vous vous mettez à creuser, une cinématique se déclenche. Léopold vous rejoint et vous ordonne de tout lui laisser.

Mais avant de terminer son monologue de méchant, des soldats surgissent, répondant aux ordres de Sigismond. Tandis que les deux camps se disputent les os, Henry profite de la confusion pour récupérer son épée. Il propose alors de régler la situation.

Si vous demandez pourquoi ils sont tant intéressés par les os de dragon, chacun donnera sa version. Si vous dites que vous pouvez proposer un marché, chaque camp va essayer de s’attirer vos services pour vaincre l’autre.

Plusieurs solutions s’offrent à vous. Utiliser l’Éloquence avec « On peut se les répartir entre nous » est très difficile à valider mais chacun repart avec un seul os, sans effusion de sang. C’est une issue où tout le monde est content finalement. Cependant, vous ne pourrez pas récupérer les groschen auprès de Gerhard.

« Je préférerais vous tuer tous ! » demande là aussi un test très difficile en Intimidation. Mais si vous réussissez, Henry fera les gros yeux et prononcera un discours de barbare. Tout le monde va donc commencer à prendre peur et suggérer de partager les os. Si ça ne vous plait pas, lancez une attaque mais ce ne sera pas évident de tuer tout le monde.

« Je ne me joindrai à personne » amènera à un combat où les deux camps s’affronteront tout en vous prenant pour cible. Au bout de quelques secondes, tout le monde s’arrêtera. Là, vous pouvez partager les os. Chacun aura le sien et pourra repartir de son côté. Sinon, vous pouvez vous battre jusqu’à la mort. En cas de victoire, vous repartez tout seul avec les trois os en votre possession.

« Gardez-les vos foutus os ! » est la décision la moins confortable puisque Léopold et le commandant vont se liguer contre vous, jusqu’à la mort. Toutefois, si vous sortez vainqueur du combat, tous les os sont à vous.

Avoir affaire à un seul des deux camps

Si jamais par exemple vous avez êtes tombés sur les soldats de Sigismond, sur le chemin vous menant aux os de dragon, et que vous les avez tués, la fin de la quête change. Vous pourrez toujours creuser et récupérer les os, mais seul Léopold se présentera, rendant la fin plus simple.

Dites que vous êtes là pour les os et Léopold vous demandera de les lui donner. Avec assez d’Intimidation, vous pourrez refuser en disant « Un combat ! ». En cas de succès, Léopold prendra peur et vous laissera tranquille avec tous les os. Bien sûr, donner les os à Léopold solde au contraire la quête sur un échec.

Apporter les os à Slava

Que vous ayez tous les os ou un seul, retournez voir Slava si vous souhaitez terminer la quête par la voie honnête. Si vous avez tous les os sur vous, vous pouvez soit les donner, soit dire « J’ai tous les os. (Mentir et ne donner qu’une partie) » et n’en donner qu’une partie à Slava. Il vous faudra cependant assez d’Éloquence.

Si vous souhaitez être honnête jusqu’au bout, donnez tout au moine. Dans les deux cas, la quête sera close sans récompense concrète autre que les os que vous aurez gardé, si vous avez opté pour le mensonge.

Apporter les os à Gerhard

Au lieu d’apporter les os à Slava pour qu’ils soient détruits, vous pouvez retourner du côté de l’église où vous avez parlé à l’abbé, pour y retrouver Gerhard. Attention, il faut que vous ayez tous les os sur vous. Partager les os avec Léopold et le commandant empêche cette issue.

Si les conditions sont réunies, donnez-lui tous les os et il vous donnera 275 groschen. La quête se terminera alors sur cette fin alternative.

Consultez la soluce des autres quêtes secondaires dans notre article dédié. Et pour en savoir plus sur Kingdom Come Deliverance II, n’hésitez pas à consulter notre FAQ ainsi que le guide complet.