Pourquoi équiper son cheval dans Kingdom Come Deliverance II

Chaque cheval dans le jeu dispose de plusieurs statistiques de base : Endurance, Vitesse ou encore Capacité. Toutefois, rajouter de l’équipement permet de modifier ces stats, en fonction des besoin et des situations.

Un harnais pour augmenter la Capacité et le Courage au détriment de la Vitesse et l’Endurance, des fers à cheval pour augmenter la Vitesse ou encore les carapaçons qui renforcent le cheval tout en le ralentissant un peu, il y a pas mal de possibilités et de combinaisons différentes.

De plus, charger votre cheval peut aussi concerner n’importe quel élément d’inventaire histoire d’alléger un peu Henry ou d’avoir de la nourriture ou des armes de côté. Bref, le fait que le cheval puisse porter des choses soit très utile.

Comment équiper son cheval

C’est pourquoi, une fois de l’équipement d’équitation acheté, volé, ou gagné au cours de Kingdom Come Deliverance II, il reste à le transférer à son cheval. Pour ce faire, rendez-vous dans l’inventaire, onglet Armures.

Puis, allez tout en bas dans la dernière sous-catégorie regroupant les équipements équins, mettez en surbrillance l’élément choisi et faites « Envoyer vers cheval », avec la touche correspondante (Carré sur PlayStation). Enfin, allez dans l’onglet « Cheval » et faites « Équiper » sur l’élément choisi.

Quatre emplacements correspondent aux quatre types d’équipement que vous pouvez attribuer au cheval : les fers à cheval, la selle, la bride/le chanfrein, et enfin le harnais/le caparaçon/le demi-caparaçon. Voilà, votre cheval peut désormais être renforcé et décoré selon vos envies, en plus de pouvoir vous décharger.

Pour davantage d’astuces sur Kingdom Come Deliverance II, consultez notre guide complet du jeu. On vous propose également la soluce de l’histoire principale, des quêtes annexes ou encore des différentes activités disponibles.