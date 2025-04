Henry a finalement réussi la mission périlleuse de subtiliser un cheval à l’armée pragoise pour aller chercher une aide déterminante auprès de Jobst et les autres. Mais avant de connaître la suite des événements, vous vivez un léger retour en arrière, au moment où Sam et Henry quittent la forteresse de Suchdol. Nous retrouvons alors Godwin, au cours de l’avant-dernier chapitre de Kingdom Come Deliverance II.