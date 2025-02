Prendre part au concours des forgerons

En vous rendant vers le centre de du village de Grund, vous y trouverez le forgeron Zdimir. En lui demandant « Quoi de neuf ? », il vous parlera des œuvres de son apprenti Matthias. Donnez votre avis sur sa dernière création.

Le forgeron vous proposera alors de vous mesurer à lui dans le cadre d’un pari. Misez 100 groschen et vous devrez forger une épée de chasseur. Matthias en fera une également, le forgeron comparera les deux épées, et celui qui s’en sera sorti au mieux gagnera. Si Henry remporte la victoire, vous récupérerez l’argent et pourrez repartir avec les deux épées.

Zdimir vous donne 2 morceaux d’acier, un de ferraille et un ensemble de fixations pour vous mettre au travail. Attention, au moment de choisir l’arme à forger, choisissez bien « Épée de concours », et pas « Épée de chasseur ».

Faites comme d’habitude ou comme dans « Le fils du forgeron » pour créer votre épée. Veillez bien à ce que votre lame soit jaune paille au moment de la chauffer, et frapper fort sur toute la longueur de la lame en ne tapant jamais au même endroit deux fois. Retournez la lame de temps en temps et réchauffez-la si besoin.

L’important est de faire un minimum d’erreur pour créer une arme de la meilleure qualité possible. Des atouts adéquats et un niveau élevé en Fabrication diminuent grandement la marge d’erreur.

L’arme créée, retournez-voir Zdimir et dites-lui que vous avez l’épée. Le forgeron va alors vous rassembler vous et Matthias et va examiner les épées. En ayant fourni une arme de très bonne qualité, vous gagnerez. Zdimir va même vous conseiller d’aller voir Nicolas Krondel à Kuttenberg, le meilleur armurier du coin.

Il vous redonne ensuite votre argent accompagné de 100 groschen supplémentaires, et au moment de récupérer l’épée de Matthias, celui-ci refuse et vous provoque sur l’état de votre épée. Avec assez d’Intimidation, vous pourrez choisir « Tu veux vraiment me défier ? ». Vous récupérerez l’épée de Matthias au prix d’une petite perte de réputation mais sans avoir à combattre.

Vous pouvez aussi abandonner l’idée de récupérer l’épée, ou alors lancer un combat plutôt simple pour définitivement montrer que la meilleure épée, c’est la vôtre. Après votre victoire, Matthias vous donnera son épée de chasseur de compétition.

