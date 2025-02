Travailler dans le vignoble du monastère

Devant l’enceinte du vignoble, et assez tôt dans la journée, parlez au recruteur pour être embauché dans le vignoble du monastère de Sedlec.

Posez les questions que vous voulez et allez voir ensuite Jérôme, l’intendant. Dites-lui que vous êtes là pour le travail, et il vous donnera votre mission.

Premièrement, il va falloir arracher les mauvaises herbes présentes quasiment entre chaque rangée de vignes. Deuxièmement, repérer les sacs de déchets organiques présents au bout de certaines rangées de vignes et les amener jusqu’à une palette que va vous indiquer Jérôme.

Posez les questions que vous souhaitez, mettez fin à la conversation puis suivez Jérôme pour qu’il vous montre où poser les sacs, et où vous pourrez dormir. Vous voilà officiellement lancé dans votre journée de travail. L’intérêt de venir assez tôt permet de se mettre plus rapidement au travail, car le travail demandé est assez lourd. Ramasser plus de 200 herbes et ramener une dizaine de sacs devrait être suffisant.

Les mauvaises herbes peuvent être du chardon, du millepertuis, bref, toute herbe se trouvant entre deux rangées. Les sacs sont disposés un peu partout. Il y en a au moins trois, tous présents non loin du centre du vignoble, et réapparaissent au bout de quelques temps.

Une fois que vous avez suffisamment travaillé, sauvegardez au cas où et passez le temps. Mais ne dépassez pas 18h. C’est l’heure à laquelle le travail se termine, et vous devrez immédiatement allez parler à Jérôme pour récupérer votre salaire, sinon il sera déçu par votre retard.

Si Jérôme estime que vous avez assez travaillé, et que vous avez pointé à l’heure, il vous donnera 10 groschen. Mais ce n’est pas le plus important. Non, la vraie récompense c’est l’invitation offerte par Jérôme d’aller lui récupérer une bouteille la clé de la cave du vignoble, donnant accès à l’encens pour la quête « In Vino Veritas ». Retrouvez la suite des événements dans notre soluce.

Soluce de la quête « In Vino Veritas »

